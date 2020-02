HS-analyysi: Esperin romahdus rahoittajien syliin kertoo, etteivät kasvukiihko ja kovat tuottotavoitteet sovi vanhusten hoivaan

Talous

HS-analyysi: Esperin romahdus rahoittajien syliin kertoo, etteivät kasvukiihko ja kovat tuottotavoitteet sovi

Vuosi

Se, että

Hoivakriisi osoitti alan pimeän puolen.

Periaatteessa

Kate, joka yritykselle jää erilaisten kulujen jälkeen, on entisestään niukkenemassa.

Kasvuhakuisuus