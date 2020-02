Suomalainen ohjelmisto-startup keräsi huomattavan sijoituksen Piilaaksosta, nelivuotiaan yrityksen arvo jopa 236 miljoonaa euroa

Talous

Suomalainen ohjelmisto-startup keräsi huomattavan sijoituksen Piilaaksosta, nelivuotiaan yrityksen arvo jopa 2

Neljän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yritykset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aivenilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aivenin

Aivenilla

Vuosi

Tällä

Supercelliin