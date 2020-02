Lontoon City porskuttaa brexitistä huolimatta: Finanssiyhtiöt eivät hylänneetkään Lontoota, ja työpaikkojakin on huvennut odotettua vähemmän

Talous

Lontoon City porskuttaa brexitistä huolimatta: Finanssiyhtiöt eivät hylänneetkään Lontoota, ja työpaikkojakin

Lontoo

Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvin

Pääministeri

Osa

Huolta

Brexitin

EU-eroa