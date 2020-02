Talous

Atria paransi tulostaan – sikaruton vaikutukset ”suuret ja ilmeisen pitkäkestoiset”

Atria kasvatti sekä tulostaan että liikevaihtoaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.Atrian mukaan varsinkin kananlihan ja valmisruoan kysynnän kasvu jatkuu edelleen. Sian- ja naudanlihan kysyntä laski vuoden 2019 alkupuolella, mutta loppuvuodesta kysynnän muutos tasaantui, yhtiö kertoi osavuosikatsauksessaan.Yhtiön loka–joulukuun liikevaihto oli 380 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 376,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa, vuotta aikaisemmin 6,7 miljoonaa euroa.eli makkaroiden ja leivänpäällisten kauppa on ollut vakaata.Kananlihan ja valmisruoan kysynnän kasvu jatkuu edelleen. Yhtiö on jo aikaisemmin kertonut harkitsevansa 130 miljoonan euron investointia uudistaakseen siipikarjayksikön Nurmon-tehtaallaan. Jos hanke toteutetaan, se on mahdollista saada valmiiksi vuoteen 2024 mennessä.mukaan Kiinassa laajalle levinneen sikataudin, afrikkalaisen sikaruton, ”vaikutukset maailman laajuiseen lihakauppaan ja myös Atrian toimintaan ovat suuret ja ilmeisen pitkäkestoiset”.Vuonna 2019 Atria vei Suomesta sianlihaa Kiinaan lähes yhdeksän miljoonaa kiloa, kun vuotta aikaisemmin lihaa vietiin noin neljä miljoonaa kiloa.”Odotamme viennin kasvavan vuonna 2020”, yhtiö ilmoitti.”Kiina tuo tällä hetkellä suuria määriä sianlihaa ja myös muita lihalajeja laajalti ympäri maailman ja tämä kysynnän kasvu on kääntänyt erityisesti sianlihan hinnan nousuun. Vahva kysyntä tukee Atrian liiketoimintaa niillä alueilla, jossa yhtiöllä on teurastamoteollisuutta.”Atria huomauttaa, että toisaalta raaka-aineiden hinnat ovat myös nousseet sikaruton seurauksena. Yhtiöllä on ollut ongelmia saatavuuden kanssa.