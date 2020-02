Talous

Norwegianin tappio supistui, yhtiö uskoo nousevansa voitolle tämän vuoden aikana

Lentoyhtiö

Norwegian jatkaa kulukuuriaan, kun se yrittää palata voitolliseksi kolmen tappiollisen vuoden jälkeen, kertoi uutistoimisto Reuters.Yhtiö teki viime vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 183 miljoonan euron tappion. Vuotta aikaisemmin tappiota oli kertynyt samaan aikaan noin 300 miljoonaa euroa.Yhtiö uskoo kuitenkin pääsevänsä voitolliseksi vuonna 2020.neuvottelevansa edelleen lentokonevalmistaja Boeingin kanssa mahdollisista korvauksista.Boeingin 737 Max -konemalli on ollut lentokiellossa viime maaliskuusta lähtien kahden sille tapahtuneen onnettomuuden takia.Tammikuussa Boeing kertoi, että 737 Max -malliset koneet saadaan käyttöön aikaisintaan vuoden puolivälistä alkaen. Yhtiö on myös tilannut 92 uutta 737 Max -konetta, joista yhtiön piti saada käyttöönsä 16 tänä vuonna.Yhtiön mukaan aikataulun toteutuminen on epärealistista.leikkaa kulujaan lopettamalla heikosti kannattavia reittejä. Marraskuussa Norwegian kertoi lakkauttavansa Yhdysvaltoihin ja Thaimaahan suuntautuvat kaukolennot Tukholmasta ja Kööpenhaminasta.Lisäksi yhtiö kertoi siirtäneensä lentokonetoimituksia myöhemmäksi ja myyneensä koneitaan ja Bank Norwegianin osakkeensa.Norwegianin kurssi nousi tulosjulkistuksen alla keskiviikkona 7,4 prosenttia. Torstaina tulosjulkistuksen jälkeen osake kääntyi noin kahdeksan prosentin laskuun.