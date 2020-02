Kaksi työeläkeyhtiötä kasvattivat eläkevaroja yli 10 miljardilla eurolla viime vuonna – Varma ja Ilmarinen saivat eläkevaroille 12 prosentin tuoton

Talous

Kaksi työeläkeyhtiötä kasvattivat eläkevaroja yli 10 miljardilla eurolla viime vuonna – Varma ja Ilmarinen sai

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiöiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Jos

Ilmarisen