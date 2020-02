Talous

Facebookin Mark Zuckerberg tukee digijättien maailmanlaajuista verollepanoa: ”Myös me haluamme verouudistuksen

Facebookin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verotus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Facebook

OECD