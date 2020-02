Talous

Kansain­välinen kauppa­järjestö varoittaa koronavirus­epidemian taloudellisista vaikutuksista

tavarakaupan kasvu on pysyy todennäköisesti hitaana kuluvan vuoden alussa, arvioi Kansainvälinen kauppajärjestö (WTO).Järjestö toteaa myös, että keskimääräistä hitaampaa tavarakaupan kasvua voi jarruttaa entisestään koronavirusepidemia.WTO:n tavarakaupan kehitystä mittaavan indikaattori oli joulukuussa 95,5 pistettä, kun se marraskuussa oli 96,6 pistettä. Jos indikaattori on alle 100 pistettä, se tarkoittaa tavarakaupan kasvun olevan heikompaa kuin lyhyellä aikavälillä keskimäärin.WTO huomauttaa, että indikaattorin uudet tiedot eivät ota huomioon koronavirusepidemian vaikutusta talouteen.mukaan tavarakauppa supistui heinä–syyskuussa 0,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä eli loka–joulukuussa tavarakauppa on mahdollisesti lisääntynyt joulumyynnin vauhdittamana.Kaikesta huolimatta uudet tiedot ennakoivat, että tavarakauppa todennäköisesti supistuu kuluvalla vuosi­neljänneksellä eli tammi–maaliskuussa.