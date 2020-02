Talous

Tieto-Evryn turvallisuusjohtaja: Jos valtio haluaa päästä yrityksen tieto­järjestelmiin, sitä on äärimmäisen v

Arvostettu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turvallisuusjohtaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tanskalainen varustamo Maersk joutui muutama vuosi sitten jopa sulkemaan satamia.

Yrityksille

Pirhonen

Viime

”Ennen lähetettiin ihmisiä toiseen valtioon vakoilemaan, ja nyt se hoituu verkossa.”

Pirhosen

Teknologia kehittyy niin nopeasti, ettei tietoturva ole pysyä perässä, Pirhonen sanoo.

Wall Street Journal