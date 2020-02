Talous

Suomen metsäyhtiöiden nousukiito pysähtyi – Syy sellun hinnan lasku

Metsäyhtiöillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämän

Syynä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stora Enson

Lähtökohtaisesti

UPM

Alkuvuoden

Metsä Groupilla