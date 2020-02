Talous

Saunapalvikinkku sai pysyvän poikkeusluvan EU:lta

Saunapalvituotteiden

Perinteiseen

Saunapalviyhdistys

ystävät voivat huokaista helpotuksesta, jos muistavat, että palvausta oltiin kolme vuotta sitten kieltämässä. Palvituotteiden valmistukselle on saatu pysyvä poikkeuslupa, joka mahdollistaa palvituotteiden myynnin jatkossakin.Perinteisestä saunapalvista ei kuitenkaan voi tulla suomalaisen ruokateollisuuden vientituotetta, sillä poikkeuksen alaisia tuotteita ei saa toimittaa vientiin.Euroopan komission pysyvän komitean myöntämästä poikkeusluvasta ja vientikiellosta kertoo tiedotteessaan etujärjestö Lihakeskusliitto.tapaan savusaunassa palvattavaa kinkkua ja muita perinnepalvituotteita uhkasivat Euroopan unionin tiukentuneet rajoitukset elintarvikkeiden sisältämille niin sanotuille pah-yhdisteille. Pah-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä syntyy fossiilisten polttoaineiden palamisen seurauksena.Tiedotteen mukaan pah-yhdisteitä koskeva poikkeus koskee perinteisesti savustettuja liha- ja kalatuotteita määrätyin rajauksin. Poikkeusluvassa on määritetty palvituotteiden pah-yhdisteille uudet raja-arvot, joita on noudatettava ja valvottava.Uusia, väljempiä raja-arvoja on noudatettu jo kolme vuotta eli siitä lähtien, kun Suomi haki pysyvää poikkeusta palvituotteille.Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on vielä kolmen kuukauden ajan mahdollisuus palauttaa ehdotus valmisteluun.on myös hakenut EU-suojattua maantieteellistä merkintää perinteiselle saunapalvikinkulle.Ruokavirasto hyväksyi nimisuojahakemuksen ”Aito saunapalvikinkku” -nimityksille viime vuoden huhtikuussa. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Euroopan komissio, jonka käsittelyssä hakemus parhaillaan on.