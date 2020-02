Superrahasto ei ole super, sanoo viranomainen: Suomen suosituimpiin lukeutuva sijoitusrahasto joutuu muuttamaan nimeään

Talous

Superrahasto ei ole super, sanoo viranomainen: Suomen suosituimpiin lukeutuva sijoitusrahasto joutuu muuttamaa

Osake-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Indeksirahastojen