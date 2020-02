Talous

Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut puunhankinnassa, voi johtaa 25 henkilötyövuoden vähennykseen

Stora Enson Suomen-puunhankinnassa aloitetaan maaliskuussa yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 25 henkilötyövuoden vähennykseen. Neuvottelujen piirissä on noin 230 ihmistä. Yhteensä puunhankinnasta vastaavan Stora Enso Metsän palveluksessa on 500 henkilöä sekä alihankkijoina yli 85 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää.



Yt-neuvottelujen taustalla on Stora Enson Suomen-puunhankinnassa tehty tietojärjestelmäuudistus, jonka myötä myös toimintatapoja yhtenäistetään ja työtehtäviä järjestellään uudelleen. Ne ovat myös osa Stora Enson kannattavuusohjelmaa, jolla haetaan koko yhtiössä noin 275 miljoonan euron säästöjä.



Stora Enso Metsä toimittaa puuraaka-ainetta Stora Enson suomalaisille tehtaille.