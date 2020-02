Talous

Osakemarkkinoilla taas kylmää kyytiä: Pörssien lasku lyö jo ennätyksiä

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osakekurssit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osakemarkkinoiden

pörssikurssit laskivat yli neljä prosenttia torstaina, ja Aasian pörssien lasku oli aamulla Suomen aikaa samaa luokkaa.Myös Helsingin pörssiin oli odotettavissa alamäkeä, kun kaupankäynti jatkuu kello 10 perjantaina. Torstaina osakekurssit laskivat Helsingissä lähes kolme prosenttia ja yhteensä ne ovat laskeneet viikon aikana noin seitsemän prosenttia.Sijoittajat ovat myyneet voimakkaasti osakkeitaan, mikä on aiheuttanut niiden hinnan vajoamisen. Syynä on se, että maailma varautuu koronaviruspandemiaan, ja sillä vaikuttaa olevan suuria vaikutuksia yrityksien tuotantoon ja tuotteiden kysyntään.ovat laskeneet Yhdysvalloissa runsaan viikon takaisista huippulukemistaan ennätyksellistä vauhtia.Deutsche Bankin mukaan yhtä nopeaa kymmenen prosentin korjausliikettä huipulta ei ole nähty S&P 500 osakeindeksissä koskaan.Suuntana oli huonoin viikko osakemarkkinoilla sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Maailman osakemarkkinaa mittaava MSCI-indeksi oli Reutersin mukaan perjantaiaamuna laskenut viikon aikana 9,3 prosenttia. Suurin pudotus on 9,8 prosenttia marraskuulta 2008.Pudotusta edelsi osakemarkkinoilla voimakas nousujakso, joka oli erityisen jyrkkä Yhdysvalloissa. Nousujakson ansiosta osakkeet ovat edelleen selvästi kalliimpia kuin vuosi sitten ja samalla tasolla kuin viime lokakuussa.jyske on näkynyt myös luottomarkkinoilla, joilla sijoittajat ovat hakeutuneet ostamaan turvallisena pidettyjä arvopapereita.Yhdysvaltojen valtionlainojen korot ovat laskeneet voimakkaasti lisääntyneen kysynnän myötä. Toisella puolella roskalainaluokkaan luettavien yritysten joukkolainojen korot ovat nousseet.Koronaviruksen aiheuttamat talousongelmat ovat lisänneet odotuksia siitä, että keskuspankit pyrkisivät elvyttämään taloutta nopeastikin. Toisaalta keskuspankkien elvytysvara ei ole järin suuri valmiiksi alhaisen korkotason takia.Koronavirukseen liittyvät talousongelmat voivat myös olla luonteeltaan sellaisia, ettei rahapoliittinen elvytys tehoa niihin tehokkaasti. Virusta pelkäävät ihmiset saattavat pysyä kodeissaan, vaikka makrotaloudelliset olosuhteet olisivat kuluttamiseen suotuisat.