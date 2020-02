Talous

Pako kotiin

HS alkaa julkaista The Wall Street Journalin kirjoituksia. Lue lisää täältä. Aurinko laskee Beirutin taivaanrantaan, kun Carlos Ghosn asettuu syrjäiseen nurkkapöytään. Ravintola on hämärästi valaistu, ja sieltä on vain lyhyt kävelymatka Ghosnin kotiin. Tarjoilija lähestyy pöytää.