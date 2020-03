Amerikkalainen tietokone- ja älypuhelinvalmistaja Apple on sopinut uutistoimisto Reutersin arvion mukaan noin 500 miljoonalla dollarilla joukkokanteen, jossa siltä vaadittiin korvausta vanhojen iPhone-puhelimien tahallisesta hidastamisesta samalla kun yhtiö julkisti uusia malleja.

Näin vanhat iPhonen käyttäjät saatiin harkitsemaan uuteen puhelimeen vaihtamista tai ainakin uuden akun ostoa.

Alustava sopuehdotus annettiin julki perjantaiyönä, uutistoimisto Reuters kertoo.

Sopu vaatii vielä San Josen tuomioistuimen tuomarin hyväksynnän.

Sovun mukaan Apple maksaa kuluttajille 25 dollaria eli noin 22,50 euroa häirittyä iPhonea kohden niin, että korvausten määrä on joka tapauksessa yhteensä vähintään 310 miljoonaa dollaria (noin 280 euroa).

Apple kiistää yhä toimineensa väärin ja sanoo sopivansa Yhdysvaltojen laajuisen tapauksen välttyäkseen oikeudenkäyntikuluilta ja sen aiheuttamilta haitoilta, sopimus linjaa Reutersin mukaan.

Sopu koskee amerikkalaisia iPhone 6-, 6 Plus-, 6s-, 6s Plus-, 7-, 7Plus- or tai iPhone SE -malleja jotka käyttivät iOS 10.2.1 -käyttöjärjestelmää tai sitä myöhempää käyttöjärjestelmää.

Se kattaa myös amerikkalaiset iPhone 7 - ja 7 Plus -puhelimet, jotka käyttivät iOS 11.2 -käyttöjärjestelmää tai 21.12.2017 jälkeistä versiota, Reuters listaa.

Kuluttajat valittivat älypuhelimiensa tehokkuuden huvenneen sen jälkeen kun he olivat asentaneet Applen ehdottamia ohjelmistopäivityksiä.

Tämä sai heidät epäilemään, että puhelimet olivat tulleet käyttöikänsä tien päähän ja että ne täytyi siksi vaihtaa.

Apple sanoi ongelmien johtuneen lämpötilamuutoksista, runsaasta käytöstä tai muista seikoista.

Joukkokannetta ajaneet juristit aikovat periä Applelta 93 miljoonaa dollaria eli 30 prosenttia korvaussumman määrästä palkkioina asian hoidosta, ja lisäksi 1,5 miljoonaa dollaria kulukorvauksina.

Apple on itse selittänyt ohjelmistopäivitystensä tasoittavan virtapiikkejä tietyissä vanhoissa puhelimissa. Tämän toimen tarkoituksena oli vaikeuttaa puhelimen sammumista vaikeissa olosuhteissa.

Apple laski vaihtoakkujensa hintaa 79 dollarista 29 dollariin Yhdysvalloissa sen jälkeen kun kohu hitaista iPhoneista kasvoi laajemmaksi ihmettelyn aiheeksi.

Ranskassa Apple on aiemmin sopinut vastaavan kanteen.

Sen Apple sopi 25 miljoonalla eurolla.