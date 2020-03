Arvostetun talouslehden Financial Timesin listaus Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä sisältää tukun kiinnostavia suomalaisnimiä.

FT listaa Euroopan nopeimmin kasvavat tuhat yritystä nyt neljättä kertaa. Listalla on kaikkiaan 18 yritystä Suomesta.

Kovin suomalaisnimi löytyy listalta todella korkealta: heti kakkossijalta. Ravintolaruokaa välittävä Wolt on Euroopan toisiksi nopeiten kasvava yritys heti brittiläisen pankkialan yrityksen jälkeen.

Ruokalähettifirmat ovat olleet paljon julkisuudessa paitsi kasvuvauhtinsa myös lähettien työehtojen vuoksi.

Suomessa 2014 perustettu Wolt toimii jo parissakymmenessä maassa. Yksi perustajista on startup-yrittäjä, startup-tapahtuma Slushin perustaja Miki+Kuusi" class="person">Miki Kuusi.

FT:n selvityksen mukaan Woltin kasvuprosentti on huimat 15 400 prosenttia vuosilta 2015–2018.

Seuraava suomalaisnimi löytyy listalta sijalta 13. Financial Times laskee logistiikkayhtiö M. Rauanheimon kasvuprosentiksi lähes 6 000 prosenttia, mutta on mahdollista, että M. Rauanheimon liikevaihtoluvut ovat listauksessa väärin.

FT ei ole ainakaan vielä korjannut maanantaina julkistetun listauksensa lukuja.

M. Rauanheimo on on 136-vuotias yritys, joka tekee satamissa huolintaa, ahtausta ja laivausta. Hiljattain yhtiö on investoinut uuteen terminaaliin Porin Tahkoluodossa.

Muita listalta löytyviä suomalaisyhtiöitä ovat peliyhtiö Futureplay, Ikealle ja Lidlille uusiutuvan energian ratkaisuja myyvä Solnet Green Energy, rahoitusyhtiö LVS Brokers, helsinkiläinen sähköautojen lataamiseen erikoistunut Liikennevirta, käytettyjä autoja myyvä vaasalainen Prestige Car Center, digitalisuuteen ja etähoitoon uskova työterveysyhtiö Heltti, ohjelmointia ja konsultointia tekevä PHZ Full Stack, lahtelainen markkinointitoimisto Holla Online, jyväskyläläinen putkiremonttiyhtiö Lämpö-Valli, ohjelmointiyritys Basemark, moottoriveneitä valmistava Axopar boats, vaatevalmistaja Jutta, jonka vaatteita on muun muassa äitiyspakkauksessa, oluita Tampereella valmistava Pyynikin käsityöläispanimo, vaasalainen remonttifirma Rennova ja viherseiniä tekevä Naava Group.

”Meille oli valtava yllätys, että tuhannen kasvuyrityksen joukossa ei ole muita panimoita Euroopasta. Olemme todella ylpeitä huomionosoituksesta”, sanoo Pyynikin panimon perustaja ja osaomistaja Tuomas Pere FT:n listasijoituksesta.