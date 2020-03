Jos et voi vähentää päästöjäsi, mikset vain maksaisi jollekulle toiselle päästöjen vähentämisestä? Päästökompensaation idea on yksinkertainen, mutta hankkeiden historia osoittaa, että toteutus on kaikkea muuta.

Kun länsimaissa ryhdyttiin rahoittamaan erittäin voimakkaan kasvihuonekaasun HFC-23:n talteenottoa Kiinassa ja Intiassa, kävikin niin, että kompensaatioyksiköiden myynnistä saatavat tulot synnyttivät paikalliselle teollisuudelle kannusteen lisätä kaasun tuotantoa.

Metsitys ei ole ongelmatonta sekään: Laidunmaiden metsittäminen kehitysmaissa voi johtaa siihen, että paikalliset viljelijät kaatavat metsää toisaalla. Jos metsä palaa, hiilidioksidi vapautuu ilmakehään.

Uusiutuvan energian rahoittamisessa on riski, että raha päätyy hankkeisiin, jotka toteutuisivat joka tapauksessa.

Tällaisiin ongelmiin lentoyhtiöt törmäävät nyt massiivisessa mittakaavassa. Alan pitäisi runsaan kymmenen vuoden aikana kompensoida arviolta 2,5 miljardin hiilidioksiditonnin edestä päästöjä – enemmän kuin koko kompensaatiojärjestelmän historiassa yhteensä.

Velvoite tulee ensi vuonna käynnistyvästä Corsia-järjestelmästä, jonka mukaan lentoyhtiöt joutuvat kompensoimaan päästöt, jotka ylittävät vuosien 2019–2020 tason.

Velvoite koskee lentoyhtiöitä. Matkustajille tarjottavat päästöhyvityspalvelut pysyvät vapaaehtoisina. Maanantaina Finnair kertoi lopettavansa oman päästöhyvityspalvelunsa Poliisihallinnon tulkinnan takia.

Corsia on lentoalan vastaus vaatimuksiin hillitä päästöjen kasvua. Vaikka lentoliikenne aiheuttaa nykyisellään vain noin kaksi prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä, matkustajamäärät kasvavat sellaista vauhtia, että päästöjen ennustetaan jopa kolminkertaistuvan lähivuosikymmeninä. Näin tilanteessa, jossa raskas teollisuuskin laatii hiilineutraaliussuunnitelmia.

Lentoala tarvitsi ”luvan kasvaa”. Corsia syntyi YK:n alaisessa siviili-ilmailujärjestössä Icaossa vuonna 2016. Tarkoitus on vakuuttaa niin kuluttajat kuin lainsäätäjätkin siitä, että ala itse huolehtii ilmasto-ongelmastaan. Ihmiset voivat huoletta lentää, ja lainsäätäjien ei tarvitse miettiä lentoveroja tai muita kansallisia sääntöjä.

Lentoala päätti kompensoida päästöjen kasvun, sillä koneiden energiatehokkuus kohenee hitaasti, eivätkä vaihtoehtoiset polttoaineet toistaiseksi ole realistinen vaihtoehto laajamittaiseen käyttöön.

”Tämä on ilmailualale tällä hetkellä ainoa realistinen vaihtoehto tehdä päästövähennyksiä lyhyellä aikavälillä”, sanoo Suomea Icaon neuvostossa edustava Samuli Vuokila.

Corsian lupaus on, että kansainvälisen lentoliikenteen nettopäästöt saavuttavat lakipisteensä tänä vuonna. Matkustajamäärät ja hiilidioksidipäästöt jatkavat kasvuaan, mutta päästöjen kasvu hyvitetään.

Alkuun kompensointi on vapaaehtoista. Ensi vuonna mukana on lähes 80 maan etujoukko, muun muassa kaikki EU-maat ja Yhdysvallat, mutta ei Kiina. Pakollista kompensoinnista tulee vuonna 2027, jolloin se koskee lähes kaikkia maailman maita.

Kyseessä on kahdella tapaa historiallinen sopimus: ensimmäistä kertaa kokonainen toimiala onnistui sopimaan globaalisti päästöjen hillinnästä ja kompensoinnista tehtiin ilmastotoimien kulmakivi.

Ei ole kuitenkaan varmaa, että Corsia täyttää lupauksensa hiilineutraalista kasvusta. Tutkijat ja kansalaisjärjestöt pelkäävät, että järjestelmän säännöt kirjoitetaan liian lepsuiksi ja lentoyhtiöt päästetään rahoittamaan kompensaatiohankkeita, jotka eivät tuota aitoja päästövähennyksiä. Koko järjestelmä nojaa oletukseen, että kompensaatiot tuottavat varmuudella todellisia päästövähennyksiä. Tähän liittyy huomattavia epävarmuuksia.

”Valitettavasti se on totaalisen tapauskohtainen asia”, sanoo Suomen ilmastopaneelin johtaja Markku Ollikainen.

Kompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että henkilö, yritys tai valtio rahoittaa jonkun muun päästövähennyksiä tai hiilen sidontaa sen sijaan, että leikkaisi omia päästöjään. Tämä tapahtuu ostamalla markkinoilta päästövähennysyksiköitä, joilla rahoitetaan päästövähennyksiä tuottavia hankkeita kuten metsitystä, teollisuuskaasujen talteenottoa tai energiatehokkaiden liesien myyntiä kehitysmaihin. Jokainen yksikkö vastaa yhden hiilidioksiditonnin päästövähennystä.

Markkinat ovat sirpaleiset: standardeja, yksiköitä ja markkinapaikkoja on paljon.

”Se on villi alue, jolla pitää olla aika tarkkana”, sanoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti.

Alalla on laajalti arvostettuja ja luotettuja kompensaatio-ohjelmia kuten Gold Standard ja Verra, mutta myös tahoja, joista kaikki eivät pysty osoittamaan, että ne saavat aikaan todellisia päästövähennyksiä.

”Lisäksi hinta ja teho eivät korreloi. Meille on tarjottu hankkeita hintaan 20 senttiä tonni ja 250 dollaria tonni, eikä voi tietää, onko niistä jompikumpi parempi. Molemmat tekevät saman päästövähennyksen”, Larilahti sanoo.

Kun Corsia käynnistyy, kompensaatioiden kysyntä kasvaa merkittävästi. Vuonna 2018 vapaaehtoisia kompensointiyksiköitä ostettiin koko maailmassa alle sadan miljoonan hiilidioksiditonnin edestä, alle 300 miljoonalla dollarilla.

Suurin ja vanhin järjestelmä on YK:n luoma Clean Development Mechanism (CDM).

Ohjelmaa on kritisoitu paljon. Saksalaisen Öko-instituutin tutkimuksen mukaan vain pieni osa CDM-hankkeista tuottaa varmuudella aitoja päästövähennyksiä. Kolme neljäsosaa hankkeista herättää epäilyjä, että vaikutukset ovat liioiteltuja ja että toimet eivät ole ”lisäisiä”.

Lisäisyydellä tarkoitetaan sitä, että hanke ei toteutuisi ilman, että sitä rahoitetaan kompensaatioyksiköiden myynnillä. Se on keskeinen kriteeri sille, että päästökompensaatiohankkeen voidaan katsoa tuovan aitoja päästövähennyksiä.

”On todennäköistä, että suuri enemmistö rekisteröidyistä projekteista ja CDM:n sisällä liikkeelle lasketuista yksiköistä ei tuota todellisia, mitattavia ja lisäisiä päästövähennyksiä”, Ökon tutkijat kirjoittavat.

Myös Tukholman ympäristöinstituutin tutkijat varoittavat, että ilman tarpeeksi tiukkoja sääntöjä Corsia tuottaa vain näennäisiä päästövähennyksiä. Heidän huolensa liittyy siihen, että lentoyhtiöt rahoittavat hankkeita, joiden ilmastovaikutukset toteutuisivat joka tapauksessa.

CDM-hankkeista on maailmalla tällä hetkellä valtava ylitarjonta. Hankkeita on toteutettu, mutta niiden rahoittamiseksi luodut päästövähennysyksiköt ovat jääneet pyörimään markkinoille. Kun Corsia käynnistyy, lentoyhtiöillä on houkutus ostaa juuri halpoja yksiköitä toteutuneista hankkeista. Näiden yksiköiden ostaminen ei kuitenkaan synnytä uusia päästövähennyksiä.

Tutkijat suosittelevatkin, että lentoyhtiöille annettaisiin lupa rahoittaa vain uusia tai muuten varmuudella aitoja päästövähennyksiä tuottavia hankkeita.

”Jos järjestelmä antaa lentoyhtiöille luvan ostaa yksiköitä jo toteutuneissa hankkeissa, se ei tuota merkittäviä päästövähennyksiä, jotka eivät toteutuisi joka tapauksessa”, tutkijat kirjoittavat.

Toistaiseksi ei tiedetä, millaiset hankkeet Corsiaan hyväksytään. Icaon neuvoston odotetaan tekevän päätöksen asiasta maaliskuussa.

Tähän mennessä on sovittu yleisistä kriteereistä. Hankkeiden pitää tuottaa päästövähennyksiä, jotka ovat lisäisiä, pysyviä ja selkeästi mitattavia. Lisäksi pitää varmistaa, ettei päästövähennyksiä lasketa moneen kertaan ja etteivät hankkeet aiheuta muita sosiaalisia tai ympäristöhaittoja.

Tavoitteet voi olla vaikea saavuttaa. Vain harvat ohjelmat täyttävät Icaon kriteerit, todettiin Öko-instituutin ja Tukholman ympäristöinstituutin tutkimuksessa. Tutkijat kävivät läpi 14 Corsiaan mukaan pyrkivää kompensaatiojärjestelmää ja totesivat, että niiden taso vaihtelee paljon ja osan kohdalla todellisia vaikutuksia on mahdotonta arvioida.

Tutkijat vaativatkin, että Icao pitää riman ylhäällä, eikä hyväksy järjestelmiä Corsian piiriin ennen kuin kaikki puutteet on korjattu.

Ympäristöjärjestöt ovat erityisen kriittisiä CDM-hankkeita kohtaan. Ilmailualan ympäristöjärjestöjen yhteenliittymä ICSA katsoo, ettei CDM ole uskottava järjestelmä. Lentoyhtiöille ei pitäisi antaa lupaa ostaa CDM-hankkeita, vaatii ympäristöjärjestö Carbon Market Watch.

Ympäristöjärjestöt suhtautuvat Corsiaan ylipäänsä kriittisesti, sillä ne pelkäävät, että lentoyhtiöiden on kannattavampaa vain kompensoida päästönsä sen sijaan, että ne yrittäisivät vähentää niitä.

Tällä hetkellä päästövähennysyksiköitä on markkinoilla moninkertaisesti enemmän kuin niille on kysyntää, joten hinnat ovat painuneet pohjamutiin. Vuonna 2018 hiilitonnin kompensointi maksoi keskimäärin noin kolme euroa. Halvimmillaan yhden päästövähennystonnin saa muutamalla kymmenellä sentillä. Vertailun vuoksi EU:n päästökaupassa mukana oleva teollisuusyritys joutuu maksamaan hiilitonnin päästämisestä noin 25 euroa.

Halvimpia ovat juuri CDM-hankkeet, mikä on toinen syy sille, miksi ympäristöjärjestöt eivät halua järjestelmää mukaan Corsiaan.

Lentoalan kansainvälisen etujärjestön Iatan argumentti on, etteivät halvat kompensaatioyksiköt vähennä kannusteita päästövähennyksiin, sillä polttoaine on joka tapauksessa yhtiölle iso kuluerä.

Finnairin Larilahti sanoo, että kompensaatiovelvoitteella on merkittävä taloudellinen vaikutus yhtiöön, vaikka se ei vielä ensi vuonna koskekaan kaikkia Finnairin reittejä. Koska esimerkiksi Kiina ei ole mukana Corsian pilottivaiheessa, Finnair ei vielä joudu kompensoimaan Kiinan-lentojaan.

Yhtiö suunnittelee lisätoimia ilmastovaikutustensa vähentämiseksi, Larilahti sanoo.