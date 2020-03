Lentoyhtiö Finnair ryhtyy lisätoimiin päästöjensä vähentämiseksi. Yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta ja olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2045.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että yhtiö kompensoi kaikki päästönsä niin, että kokonaisuutena yhtiön toiminta ei lisää ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrää. Viime vuonna Finnairin suorat hiilidioksidipäästöt olivat 3,6 miljoonaa tonnia.

Yhtiö julkisti liudan toimia, joille se aikoo tavoitteisiin päästä.

”Tärkein tavoitteemme on omien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen uuteen lentokoneteknologiaan investoimalla, lentämällä polttoainetehokkaasti, vähentämällä koneiden painoa ja lisäämällä uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä. Investoimme myös innovaatioon ja tutkimukseen, joilla rakennetaan pitkän tähtäimen hiilineutraaliustavoitettamme tukevia ratkaisuja”, toimitusjohtaja Topi Manner sanoo yhtiön tiedotteessa.

Ensimmäinen matkustajille näkyvä muutos on, että tuotemyynti Finnairin Euroopan-lennoilla lakkaa huhtikuun 29. päivä. Ruuan myynti lennoilla jatkuu, ja tuotteita lennoilla saa edelleen ennakkotilauksella.

Yhtiön mukaan tämä vähentää jokaiselta EU:n sisäiseltä lennolta painoa 50–100 kiloa ja tuottaa vuodessa 70 tonnin polttoainesäästön. Tämän seurauksena yhtiön hiilidioksidipäästöt vähenevät 220 tonnia.

Rahallisesti merkittävä satsaus on uusien koneiden hankinta. Marraskuussa Finnair tiedotti investoivansa enintään neljä miljardia euroa uusiin koneisiin. Ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä Finnairin Euroopan-liikenteessä 10–15 prosenttia.

Lisäksi yhtiö lupaa laittaa seuraavan viiden vuoden aikana 60 miljoonaa erilaisiin vastuullisuustoimiin. Biopolttoaineiden käytön lisäämisestä Finnair on tehnyt sopimuksen polttoainejalostaja Nesteen kanssa.

Syyskuusta alkaen Finnair alkaa hyvittää kaikkien yrityssopimusasiakkaidensa lennot. Myöhemmin tänä vuonna yhtiö tuo markkinoille lipputyypin, jolla myös henkilöasiakkaat voivat hyvittää päästöjään tai tukea biopolttoaineiden käyttöä.

Tähän saakka Finnair on tarjonnut päästöjen hyvittämistä asiakkailleen vapaaehtoisena erillispalveluna. Maanantaina yhtiö tiedotti lopettavansa palvelun. Syynä on Poliisihallituksen tulkinta siitä, että palvelu on rahankeräyslain alaista toimintaa. Yritys ei sellaista voi harjoittaa.

Finnair itse arvioi, että sen tuoreet linjaukset ovat lentoalan kunnianhimoisimmat.

Kuitenkin amerikkalainen Delta ilmoitti hiljattain, että yhtiö kompensoi kaikki päästönsä maaliskuun alusta alkaen. Brittiläinen Easyjet aloitti kaikkien päästöjen kompensoinnin jo marraskuussa. Näin molemmat yhtiöt ovat periaatteessa hiilineutraaleja jo nyt.

Lentoala kamppailee tällä hetkellä kasvavan päästöongelman kanssa. Ilmailu aiheuttaa nykyisellään noin kaksi prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, mutta ala kasvaa sellaista vauhtia, että päästöjen ennustetaan jopa kolminkertaistuvan lähivuosikymmeninä.

Vastauksena tilanteeseen ala perusti Corsia-nimeä kantavan järjestelmän, joka velvoittaa lentoyhtiöt kompensoimaan kaikki päästöt, jotka ylittävät vuosien 2019–2020 tason. Kompensoinnista tulee pakollista vasta 2027, mutta esimerkiksi EU:ssa ja Yhdysvalloissa velvoite tulee voimaan jo ensi vuonna.

Tutkijat ja ympäristöjärjestöt ovat varoittaneet, että mikäli kompensoinnin säännöt eivät ole lentoyhtiöille riittävän tiukat, yhtiöt voivat rahoittaa halvalla hankkeita, jotka eivät tuota aitoja päästövähennyksiä.