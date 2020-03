Sijoituksiin liittyvät petokset ovat yksi nopeimmin kasvavista rikollisuuteen liittyvistä uhkista Euroopassa, arvioi Jari Liukku, joka johtaa vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa Euroopan poliisiviranomaisessa Europolissa.

”Eurooppalaisten pankkien tarjoaman historiallisen alhaisen korkotason vuoksi potentiaalisia uhreja on kasvava määrä. Ihmiset ja yritykset, joilla on laillisesti hankittuja varoja, etsivät sijoitusmahdollisuuksia. Tämä tekee petoksista yhden Euroopan nopeimmin kasvavista rikollisista uhkista”, Liukku toteaa sähköpostitse tehdyssä haastattelussa.

HS ja useat kansainväliset mediat julkaisivat sunnuntaina tietoja Kiovassa toimivasta petostehtaasta, joka on tiettävästi huijannut tavallisia kansalaisia kymmenissä maissa, myös Suomessa.

Ammattimaisesti toimiva puhelinmyyntikonttori myy valesijoituksia esimerkiksi kryptovaluuttaan. Tapaus paljastui, kun tehtaan työntekijä otti yhteyttä ruotsalaiseen Dagens Nyheter -lehteen ja alkoi vuotaa tietoja.

Europol ei kommentoi Kiovan petostehtaaseen mahdollisesti liittyvää tutkintaa tai poliisitoimia. Näiden kommentoiminen on jäsenmaiden vastuulla, Liukku korostaa.

Hän kertoo kuitenkin yleisellä tasolla vastaavien rikollisryhmien toiminnasta.

Kaikki petoksiin liittyvät korkean riskin rikollisryhmät toimivat suuryritysten tavoin, Liukku sanoo. Niiden johtajat operoivat pääosin kolmansista maista. Ne ovat myös yleisimpiä kohdealueita EU:sta siirretyille rikollisille varoille.

Liukun mukaan korkean riskin rikollisryhmien johtajat hyödyntävät EU:n sisällä toimivaa keskijohtoa ja verkostoa, johon kuuluu ammattilaisia esimerkiksi verotuksen, pankkitoiminnan, rahoituksen ja kyberrikollisuuden aloilta. Joukossa on myös puhelinmyyntikeskusten pyörittäjiä ja alemman tason toimijoita kuten kuriireja.

Kun kansainvälinen toimittajaryhmä haastatteli Kiovan petostehtaan uhreja, kävi ilmi, että poliisitutkinnat oli monissa tapauksissa lopetettu tuloksettomina.

Liukun mukaan petosten tutkintaan liittyy selviä haasteita.

Niiden määrä kasvaa, ja tapaukset ovat entistä kansainvälisempiä. Rikolliset käyttävät verkkopalveluita tavoittaakseen suuren määrän mahdollisia uhreja ympäri maailman. Siksi Europolin tarjoamien tutkintapalvelujen kysyntä on aiempaa suurempaa.

”Samalla petokset eivät kuitenkaan ole EU:ssa priorisoitu rikosala. Lisäksi poliisiviranomaisten toimintaympäristö jäsenmaissa on yhä haastavampi, kun voimavaroja tarvitaan entistä enemmän terrorismin torjuntaan ja siirtolaisuuden hallintaan sekä kyberuhkien torjumiseen.”

Yksittäisten uhrien menettämät summat ovat myös usein verraten pieniä. Siksi viranomaiset eivät välttämättä priorisoi tutkintoja ja niihin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.

”Tämäntyyppiset petokset mielletään usein yksittäisiksi rikostapauksiksi, ja linkit kansainväliseen organisoituun rikollisuuteen jäävät huomaamatta.”

Europolin arvion mukaan petoksilla saatu rikoshyöty EU:ssa on vuosittain noin 10 miljardia euroa, kun valmistevero- ja arvonlisäveropetoksia ei lueta mukaan. Piilorikollisuuden määrä on kuitenkin suurta, Liukku korostaa.

”Valitettavasti tällä hetkellä petokset ovat hyvin houkuttelevia, tuottoisia ja vähäriskisiä rikoksia organisoidun rikollisuuden ryhmille.”

”On suuri riski, että petosteollisuus jatkaa kasvuaan EU:ssa. Kehityksen estäminen vaatii priorisointia ja tehostettua tietojenvaihtoa sekä yhteisiä ja koordinoituja tutkintoja EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten alttiiden maiden kesken”, Liukku sanoo.

Ruotsin ulkoministeri otti sijoitushuijaukset esiin Ukrainan-vierailullaan

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde tapasi alkuviikon Ukrainan-vierailullaan ulkoministeri Vadym Prystaikon ja presidentti Volodymyr Zelenskyin kabinettipäällikön Andrij Jermakin. Hän otti esiin sijoitushuijaukset ja Kiovan petostehtaan toiminnan.

Linden mukaan kansainvälisen toimittajaryhmän tiedot sijoitushuijausten tehtailusta ovat hallinnon tiedossa ja ne ovat herättäneet vahvoja reaktioita.

”Ulkoministerikollgeani oli saanut tiedon asiasta ja hän oli yhtä järkyttynyt kuin minäkin”, Linde sanoi DN:lle.

Linde kuvailee Prystaikon reaktiota nopeaksi ja rakentavaksi. Tämä oli halunnut etsiä keinoja, joilla poliisiviranomaiset voisivat tehdä yhteistyötä ja ilmaissut olevansa avoin tuelle eri muodoissa.

”Toki on niin, että me ministereinä emme voi puuttua yksittäisiin tapauksiin. Sitävastoin voimme todeta, että tämä on suuri ongelma”, Linde sanoi.