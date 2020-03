Rakennusliike SRV:n suuromistaja Ilpo Kokkila luopuu perustamansa yhtiön hallituksen puheenjohtajan paikasta.

”Redi-projektin tappiot on paikattu ja talous palaa normaaliin tasoon. Yhtiön ylin johto on uudistunut ja Saku Sipola on aloittanut toimitusjohtajana todella tarmokkaasti. SRV on ollut ja on Suomen paras rakennusyhtiö. Nyt on oikea hetki myös hallituksen uudistumiselle ja puheenjohtajan vaihdokselle”, Kokkila sanoo SRV:n tiedotteessa.

Uudeksi puheenjohtajaksi on ehdolla Caruna Oy:n nykyinen toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Tomi Yli-Kyyny, joka on ollut SRV:n hallituksessa vuodesta 2019.

Muiksi hallituksen jäseniksi ehdolla ovat Heikki Leppänen ja Hannu Leinonen.

Nykyisistä jäsenistä jatkavat näillä näkymin SRV:n hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo, Minna Alitalo ja Timo Kokkila.

Vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkila on syntynyt vuonna 1947. Hän toimii hallituksen puheenjohtaja myös perheensä sijoitusyhtiö Pontos Oy:ssä.

Kokkila toimi Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtajana vuosina 2013–2014.

SRV sai alkunsa, kun viisi johtajaa perusti Rakennusvienti Viitoset -nimisen rakennusyhtiön. Sitä ennen Ilpo Kokkila oli toiminut Perusyhtymän johtajana 1974–1987.