Lentoyhtiö Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kuvaa koronavirusepidemian aiheuttamaa tilannetta yhtiölle vaikeaksi. Hänen mukaansa koronavirus on jo aiheuttanut lentoalalle enemmän hallaa kuin vuoden 2003 sars-epidemia.

”Koronavirus vaikuttaa merkittävästi globaaliin lentoalaan ja matkailuun. Tilanne on vaikea”, Manner sanoo.

Keskiviikkona Finnair tiedotti lomauttavansa koko Suomessa olevan henkilöstön 2–4 viikoksi koronavirusepidemian vuoksi. Yhtiö on myös perunut määräajaksi lennot Kiinaan ja Italian Milanoon.

Lentoalan kansainvälinen etujärjestö Iata päivitti torstaina arvionsa koronavirusepidemian taloudellisista vaikutuksista lentoyhtiöille. Järjestö nostaa merkittävästi arviotaan aiheutuvista tappioista.

Vielä kaksi viikkoa sitten Iata arvioi, että koronavirusepidemia aiheuttaa lentoyhtiöille runsaan 26 miljardin euron tulonmenetykset. Sen jälkeen tautia on kuitenkin havaittu yhä uusissa maissa, ja lentovaraukset ovat vähentyneet selvästi. Nyt järjestö arvioi, että yhtiöt menettävät tuloja lähes 60 miljardia euroa, jos koronavirus ei enää merkittävästi leviä ja lentomarkkina elpyy nopeasti.

Jos epidemia leviää edelleen, pelkää Iata jopa yli 100 miljardin euron tulonmenetyksiä globaalisti. Siinä tapauksessa koronavirus olisi alalle yhtä tuhoisa kuin vuosien 2008–2009 finanssikriisi.

Finnairin Manner arvioi, että epidemia vaikuttaa merkittävästi alan globaaliin kasvuun.

”Todennäköisestä on, että kansainvälinen lentoala supistuu tänä vuonna”, Manner arvioi.

Lentoala on kokenut parinkymmenen viime vuoden aikana useita shokkeja: vuoden 2001 WTC-iskut, Japanin Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden, Islannin tuhkapilven ja erilaisia epidemioita.

”Ne ovat hetkellisiä poikkeustilanteita, mutta toipuminen on nopeaa sitten kun se alkaa. Näin me tämänkin näemme”, Manner sanoo.

”Emme tiedä, kuinka laajalle tilanne leviää tai kuinka kauan se kestää, mutta kuitenkin pitkässä katsannossa tämä on väliaikaista.”

Manner kuitenkin vakuuttaa Finnairin kestävän myös epidemian pitkittymisen.

”Finnair kyllä kestää. Finnairin taloudellinen asema on vahva. Meillä on miljardia euroa rahaa kassassa. Kassa-asema on olennaisesti parempi kuin alalla keskimäärin”, Manner sanoo.

Brittiläinen Flybe ilmoitti torstaina hakeutuneensa selvitystilaan. Yhtiö oli paininut pitkään talousvaikeuksissa, eikä kestänyt koronaviruksen aiheuttamaa kysynnän laskua.

Iata kutsuu tilannetta kriisiksi ja vaatii valtioilta tukitoimia vaikeuksissa oleville yhtiöille.

Ruotsissa hallitus suunnittelee järjestelmää, jossa yrityksiä tuettaisiin työntekijöiden työajan lyhentämisessä heidän irtisanomisensa tai lomautusten sijaan.

Manner sanoo, ettei Finnair toivo valtiolta apua. Valtio on Finnairin suurin omistaja.

”Me olemme kehittäneet Finnairia itsenäisenä yhtiönä. Olemme vahvassa taloudellisessa asemassa ja pärjäämme ehdottomasti omillamme”, Manner sanoo.