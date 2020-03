Koronavirus on aiheuttanut maailmanmarkkinoille huimia liikkeitä viime viikon alusta alkaen. Osakkeiden, velkakirjojen ja raaka-aineiden hinnat ovat heiluneet suorastaan villisti.

HS:n haastattelemat asiantuntijat katsovat, että hintojen vaihtelu on pääosin ymmärrettävää. Koronaviruksella on todellisia talousvaikutuksia. Niiden voikin hyvin olettaa näkyvän arvopaperien hinnoissa.

Voimakkaat heilahdukset ovat silti nostaneet esiin kysymyksen: mitkä kaikki tekijät markkinoita oikein ravistelevat?

Psykologia ottaa vallan laskukoneilta

Kun sijoitusmarkkinoille iskee kriisi, laskelmat tulevista kassavirroista ja muista sijoittamisen perustekijöistä jäävät taustalle.

Eläkeyhtiö Varman sijoitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo, että koronavirus on sijoitusmaailmalle vieras ja ulkopuolinen asia. Kun tietämys on hataralla pohjalla, liikkeistä tulee voimakkaita.

Reima Rytsölä Kuva: Rio Gandara / HS

”Kenelläkään ei ole ymmärrystä siitä, mitä sieltä tulee. Silloin psykologia saa markkinasta isomman otteen kuin fundamentit”, Rytsölä sanoo.

Myös SEB-rahastoyhtiön sijoitusjohtaja Antti Katajisto arvioi, että viime viikon kovat pudotukset osakemarkkinoilla eivät enää täysin heijastelleet uuden informaation hinnoittelua osakkeisiin vaan niistä syntyi itseään ruokkiva kehä.

”Markkinakehitys näyttää olevan kasvavassa määrin erkaantumassa itse alkuperäisestä syystä.”

Tämä ei tarkoita, että markkinoiden liikkeet syntyisivät aiheettomista peloista. Kyse on siitä, että taudin talousvaikutuksia on vaikea ennustaa.

Nopea raha etsii pikavoittoja

Joskus osakekurssit tuntuvat ylireagoivan siihen, miten vaikkapa koronavirusta koskevat uudet tiedot vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan ja osakkeen arvoon. Kurssit menevät ensin kovaa vauhtia yhteen suuntaan ja sitten toiseen.

Markkinoilla liikkuu nykyään paljon niin sanottua nopeaa rahaa. Tällä tarkoitetaan spekulatiivisluonteisia toimijoita, jotka pyrkivät aktiivisesti iskemään markkinoiden liikkeisiin. Ne eivät ajattele yhtiöiden pitkän aikavälin näkymiä vaan sitä, mikä on osakkeiden hinta huomenna tai ensi viikolla. Tekoälyn ja algoritmien käyttö on vauhdittanut näiden strategioiden yleistymistä.

Markkinoilla on johdannaispelureita, jotka toimivat vedonlyöjien tapaan: On monenlaisia hedgerahastoja. On passiivisia rahastoja. On riskitasoitettuja yhdistelmärahastoja (risk-parity funds), jotka pyrkivät tekemään voittoa riippumatta siitä, mikä osakemarkkinoiden suunta on.

Monille erilaisille sijoitusstrategioille on yhteistä se, että ne toimivat tietyn strategian tai tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Silloin niistä voi tulla systemaattista myyntiä markkinoille samanaikaisesti, mikä voimistaa markkinoiden liikettä tiettyyn suuntaan.

SEB:n Katajisto sanoo, että myllerryksessä myyntien eturintamassa on ollut nopea raha. Se näkyy muun muassa etf:ien negatiivisena pääomavirtana erityisesti Yhdysvalloissa. Etf:t ovat pörssinoteerattuja rahastoja, jotka seuraavat orjallisesti pörssi-indeksejä.

”Tämä selittää myös osaltaan sitä, että osakkeita on myyty laajalla rintamalla eikä niinkään analysoiden viruksen erityyppisiä vaikutuksia eri toimialoille.”

Varman Rytsölä sanoo, että markkinoiden liike lähtee usein nopean rahan liikkeestä. Hän korostaa kuitenkin, että nopean rahan merkitystä ei pidä yliarvioida.

”Isoimmat summat ovat ilman muuta niin sanotuissa long-only-sijoituksissa”, Rytsölä sanoo. Tällä tarkoitetaan sijoittajia, jotka omistavat arvopapereita sillä ajatuksella, että pitkällä aikavälillä niiden hinta nousee.

Pakkomyynnit voivat voimistaa markkinoiden liikkeitä

Maailmanmarkkinoiden jättiläisillä on rajoitteita.

Esimerkiksi Suomen eläkeyhtiöitä rajoittavat niiden vakavaraisuussäännöt. Ne voivat pakottaa eläkeyhtiöitä myymään riskejä sisältäviä sijoitustuotteita, kuten osakkeita, silloin kun niiden arvo heikkenee.

Jos eläkerahastojen osakkeita päätyy isoja määriä pakkomyyntiin, se voi vahvistaa osakekurssien suuntaa alaspäin.

”Onhan eläkejärjestelmän vakavaraisuuskehikko myötäsyklinen”, Varman Rytsölä myöntää.

”Jos liike alaspäin on oikein voimakas, eläkeyhtiöt joutuvat keventämään riskiä.”

Hän muistuttaa kuitenkin, että eläkerahastot ovat tuottaneet hyvin jo pitkään, mikä on parantanut niiden riskinsietoa.

Toisaalta myös muut toimijat kuin vakavaraisuussääntelyn alaiset rahastot voivat joutua pakkomyynteihin. Markkinoiden heiluessa myynteihin voivat pakottaa esimerkiksi rahaston säännöt.

Lisää suosiota saaneet passiiviset rahastot ovat lähtökohdiltaan sellaisia, että ne eivät käytä harkintaa vaan toimivat kaavamaisesti.

Periaatteessa muiden toimijoiden pakkomyynnit voivat tarjota muille sijoittajille mahdollisuuden ostaa osakkeita alennushintaan. Rytsölä ei usko, että tässä kriisissä olisi menty niin pitkälle.

”En ole kuullut, että olisi tapahtunut suuren luokan pakkomyyntejä. Tämä ei tarkoita, ettei niitä voisi olla.”

Sääntely ohentaa markkinoita

Vuoden 2008 finanssikriisi on muuttanut rahoitusmarkkinoita monella tapaa. Yksi on se, että pankkien ei sallita ottaa taseeseensa riskiä yhtä paljon kuin ennen.

Aiemmin pankit saattoivat varastoida itselleen riskeinä pidettyjä arvopapereita, joista sijoittajat halusivat eroon. Kun paniikki tasaantui, pankit saattoivat myydä arvopapereita pois voitolla. Samalla pankit tasasivat markkinoiden heiluntaa.

Nykyään markkinat ovat ”ohuempia” kuin ennen finanssikriisiä. Kun massat haluavat myydä, ostajia ei välttämättä löydy riittävästi – tai jos löytyy, hintaa pitää alentaa.

Valtteri Ahti

”Jos haluaa myydä ison määrän jotain, sitä on vaikeampi tehdä liikuttamatta markkinaa paljon useamman markkinan kohdalla”, sanoo Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti.

Keskuspankkien reaktiot heiluttavat markkinoita

Finanssikriisin jälkeen keskuspankit ovat painaneet ohjauskorot historiallisen alas ja ostaneet itse markkinoilta paljon arvopapereita. Näin ne ovat paisuttaneet arvopaperien hintoja.

Markkinat reagoivat keskuspankkien toimiin nopeasti. Pelkästään keskuspankkien toimien arvailu heiluttaa markkinoita.

Nyt keskuspankeilta odotetaan jykeviä toimia. Nämä odotukset käänsivät alkuviikosta osakekurssit nousuun.

Yhdysvaltojen keskuspankilla on vielä tilaa laskea korkoja. Euroopan keskuspankki on jo mennyt koroissaan miinuksen puolelle, joten siltä odotetaan jonkinlaista eri keinojen pakettia, jolla taloutta pyrittäisiin elvyttämään.

Tiistaina Yhdysvaltojen keskuspankki teki ensimmäisen hätäkoronlaskun, ja muiden keskuspankkien odotetaan seuraavan perässä monenlaisin elvytystoimin.

Keskuspankkien elvytyksen tehokkuutta on tosin epäilty etukäteen. Keskuspankit voivat tehdä lainarahasta halpaa tai jopa työntää rahaa ihmisten tileille, mutta ne eivät voi pakottaa ihmisiä lentokoneisiin tai kauppakeskuksiin.

Danske Bankin Ahti sanoo, että keskuspankkielvytys on tilanteessa ”huono rohto”. Hänestä keskuspankit eivät silti voi kriisitilanteessa jäädä katsomaan kentän laidalle vain siksi, että käytettävissä olevat apukeinot ovat epätarkkoja tai niiden tehoa epäillään. Kriisin kärjistyessä keskuspankkien olisi vaikea selittää, miksi ne eivät tehneet mitään.