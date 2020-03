Pyhäjoelle ydinvoimalaa rakennuttava Fennovoima saa uuden toimitusjohtajan Saksasta. Yhtiön johtoon nimetty Joachim Specht, Preussen Elektran varatoimitusjohtaja ja yhtiön ydintekniikasta vastaava johtaja. Preussen Elektra on energia-alan suuryrityksen Eonin entinen ydinvoimayksikkö.

Fennovoiman edellinen toimitusjohtaja Tomi Hemminki erosi tehtävästään lokakuussa 2019.

Koulutukseltaan Specht on metalli- ja materiaalitieteiden maisteri, ja hänellä on lähes 30 vuoden kokemus ydinvoimateollisuudesta. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa ranskalaisessa Arevassa ja Framatomessa sekä saksalaisen Siemensin leivissä.

”Joachimilla on vahva kokemus ydinvoimalaitoshankkeista sekä laitostoimittajapuolelta että käyviltä laitoksilta. Tämä kokemus ja osaaminen antaa hänelle erinomaiset valmiudet johtaa Fennovoimaa ja Hanhikivi 1 -hanketta”, toteaa Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä tiedotteessa.

Specht aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa. Siihen saakka toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa Fennovoiman operatiivinen johtaja Timo Okkonen.

Fennovoima rakennuttaa Pyhäjoelle, Pohjois-Pohjanmaalle ydinvoimalaa, jonka suunnittelija ja rakentaja on venäläinen Rosatom.

Hanke on kärsinyt viivästyksistä. Alun perin voimalan piti olla sähköntuotannossa jo 2018, mutta suunnitteluvaiheen ongelmien vuoksi arviota käynnistymisajankohdasta on siirretty vuoteen 2028.

Voimalalla ei ole vielä valtioneuvoston rakentamislupaa, vaan luvan saamisen ja rakentamisen alkamisen on arvioitu tapahtuvan vuonna 2021.

”Hanhikivi 1 -projekti etenee aikataulun mukaisesti, ja luvitustyön ohella valmistaudumme jo rakentamisvaiheeseen. Tässä Joachimin pitkä kokemus alalta tulee olemaan arvokasta”, Härmälä sanoo.