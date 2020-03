Lentoyhtiö Norwegianin osake syöksyy Oslon pörssissä.

Perjantain kaupankäynnissä osake on halventunut noin 27 prosenttia. Iltapäivällä yksi osake maksoi Oslon pörssissä runsaat 11 Norjan kruunua eli runsaan euron.

Kuukaudessa Norwegianin markkina-arvosta on pyyhkiytynyt noin 70 prosenttia. Lasku on ollut paljon jyrkempi kuin useimmilla kilpailijoilla. Koronavirus on vähentänyt matkustamista ja iskenyt erityisen kovaa lentoyhtiöihin. Euroopan lentoyhtiöiden kurssikehitystä kuvaava Stoxx Airline -indeksi on laskenut kuukaudessa runsaat 30 prosenttia.

Raju kurssipudotus kertoo siitä, millaisia riskejä sijoittajat näkevät yhtiössä, joka on jo pitkään paininut talousongelmien kanssa. Koronavirus vaati Euroopassa ensimmäisen lentoyhtiöuhrinsa torstaina, kun brittiläinen Flybe kertoi hakeutuvansa selvitystilaan. Yhtiön talous oli ollut pitkään heikossa kunnossa, eikä yhtiö kestänyt koronaviruksen aiheuttamaa matkustajakatoa.

Norwegian on yksi niistä yhtiöistä, joiden tilannetta seurataan erityisen tarkkaan.

Koronaviruksen aiheuttama shokki iskee kovimmin yhtiöihin, joiden tulos ja kassavirta ovat heikkoja, joilla on paljon velkaa ja vähän kassavaroja, sanoo Inderesin analyytikko Antti Viljakainen.

”Norwegianin kohdalla kaikki riskimittarit huutavat punaista”, hän sanoo.

Heikosti kannattavat ja velkaiset yhtiöt kestävät erityisen huonosti shokkeja. Koronavirusepidemian vuoksi globaali lentomatkailu on vähentynyt jyrkästi. Vaikutus ei rajoitu Kiinaan – jonne Norwegian ei lennä lainkaan – vaan ilmiö näkyy kaikkialla. Helmikuussa Norwegianin matkustajamäärä putosi yli 20 prosenttia viime vuodesta.

Norjalaisyhtiön ongelmien taustalla on aggressiivinen laajentumisstrategia, jonka seurauksena yhtiö teki tappiota ja velkaantui raskaasti. Lisäksi lentokonevalmistaja Boeingin 737 Max -koneiden turvallisuusongelmat iskivät Norwegianiin. Norwegianilla on koneita 18 kappaletta, mutta yhtiö joutui pitämään koneet maan kamaralla, kun viranomaiset laittoivat ne lentokieltoon.

Viime vuonna yhtiö luopui kovimmista kasvupyrkimyksistä ja sanoi sen sijaan keskittyvänsä kannattavuuden kohentamiseen. Yhtiö aloitti satojen miljoonien eurojen säästökuurin ja karsi reittejään. Rahoitusasemaansa yhtiö kohensi neuvottelemalla rahoituspaketin Kiinasta.

Kulukuuri tuotti tulosta, ja yhtiö onnistui kääntämään varsinaisen liiketoiminnan kannattavuutta kuvaavan käyttökatteen plussan puolelle. Suurten rahoituskulujen vuoksi nettotulos oli kuitenkin yhä tappiollinen. Yhtiön tavoitteena on olla tänä vuonna voitollinen, mutta koronavirus vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista.

Inderesin Viljakainen epäilee, ettei Flybe suinkaan ole jäämässä ainoaksi koronaviruksen uhriksi lentoalalla.

”Polarisaatio on erittäin voimakas: on hyvissä asemissa olevia yhtiöitä, mutta myös merkittävä joukko yhtiöitä, jotka tekevät kroonisesti huonoa tulosta”, Viljakainen sanoo.

”Olisin jopa yllättynyt, jos koronaviruksen aiheuttama kysyntäshokki ei johtaisi Euroopassa Flyben lisäksi joidenkin muiden yhtiöiden osalta maksukyvyttömyyteen”, Viljakainen sanoo.