Oululainen teknologiayhtiö Uros on nyt saanut roppakaupalla sitä, mitä se hakikin: julkisuutta. Torstaina paljastettiin, että Tampereelle valmistuvan monitoimiareenan nimi on Uros Live.

Nimenvaihdosta on jo ehditty vaatia äänekkäästi niin Tampereella kuin kaupungin ulkopuolellakin. Uros-konsernin toimitusjohtaja Jerry Raatikainen kuitenkin sanoo, että nimi on ja pysyy. Osapuolet ovat tehneet kymmenen vuoden sopimuksen.

”Emme halua ärsyttää, mutta olihan se vastaanotto hieman surkuhupaisaa. Olin siihen varautunut, mutta mittakaavaa en osannut arvata.”

Raatikaisen mukaan kyseessä ei ole perinteinen sponsorointisopimus, vaan se sisältää myös Uroksen valmistamaa teknologiaa, jota aiotaan hyödyntää areenalla.

Mobiilipalveluja ja teollisen internetin ratkaisuja kehittävä Uros on perustettu 2011 Oulussa. Yhtiö on kasvanut rajusti, ja jo 2018 sen liikevaihto oli 1,3 miljardia euroa ja liikevoitto 120 miljoonaa euroa. Samaan aikaan yhtiössä oli töissä vain 60 ihmistä.

Viime vuoden tilinpäätöstä ei ole vielä julkistettu, mutta Raatikainen sanoo kasvun jatkuneen vahvana ja liikevaihdon ylittäneen kaksi miljardia euroa. Yhtiön mukaan liikevaihdosta yli 99 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta.

Yhtiön ensimmäinen tuote oli Goodspeed-nimellä tunnettu mokkula, jonka avulla saattoi luoda maailmalla edullisen yhteyden paikallisiin operaattoreihin. Yhtiön Uros-nimi on lyhenne sanoista universal roaming solutions.

Viime vuosina Uros on panostanut vahvasti niin sanottuun esineiden internetiin ja tekee nyt yhteistyötä muun muassa amerikkalaisen siruvalmistaja Qualcommin kanssa.

Raatikaisen mukaan Uroksella on suuria toiveita myös muun muassa sensoreista, jotka se on kehittänyt ja joita voidaan hyödyntää vesiteknologiassa. Yhtiö teki viime vuonna niihin liittyen Venäjän kanssa 150 miljoonan euron sopimuksen.

Uros-yhtiön omistaa Jyrki Hallikaisen perhe. Hallikainen oli vielä 1990-luvulla johtotehtävissä Nokian palveluksessa, mutta riitautui yhtiön johdon kanssa. Vuonna 2011 HS kertoi mittavasti Hallikaisen ja Nokian yhteenotoista sekä niiden seurauksista jutussa Insinöörien salattu kaappaus.

Hallikainen on äärimmäisen harvoin julkisuudessa, toisin kuin Uros-yhtiönsä. Uros on muun muassa Oulun Kärppien päätukijoita. Lisäksi yhtiö on urheilua esittävän kaapelikanavan Viasatin yhteistyökumppani. Viasatin urheiluohjelmissa on muun muassa jaettu Ottelun Uros -palkintoja.

Raatikaisen mukaan Uros on sponsoroinnillaan halunnut toisaalta tukea esimerkiksi oululaista jääkiekkoa mutta myös saada näkyvyyttä.

”Yhtiö kasvaa vauhdikkaasti, ja me tarvitsemme Suomen parhaita työntekijöitä, olivat he sitten uroksia tai naaraita. Softapuolella kilpailu työntekijöistä on kovaa. Halusimme tunnettavuutta, ja sitä nämä selvästi poikivat, sillä nyt on imua ja olemme siihen tyytyväisiä.”

Raatikainen sanoo, että meteliä syntyi myös silloin, kun Uros solmi yhteistyösopimuksen Kärppien kanssa. Hänen mukaansa yhtiössä ei kuitenkaan ole missään vaiheessa harkittu nimen vaihtoa.

Hankalaksi osoittautuneen yritysnimen vaihdosta tuorein esimerkki on vuodelta 2019, kun henkilöstövuokrausyhtiö VMP vaihtoi nimensä Eezyksi.

Raatikaisen mukaan Uros-nimen taustalla ei ole teekkarihuumoria, kuten on jo ehditty epäillä.

”Nimelle on looginen selitys, universal roaming solutions. Jos se jotakin häiritsee, sille ei voi mitään, se on kiviä kengän pohjassa.”

Raatikaisen mukaan Uroksen Tampereelle tulolle on näkyvyyden lisäksi toinenkin tavoite: yhtiö pohtii laajentumista kaupunkiin. Raatikaisen mukaan Tampereella on vahvaa osaamista erityisesti 5g-teknologiassa.

”Meillä on tarvetta palkata lähivuosina satoja työntekijöitä lisää. Oulussa yritys kasvaa joka tapauksessa, mutta Tampere on myös varteenotettava vaihtoehto laajennukselle.”

Kauppalehti kertoi 2019 kesäkuussa, että konsernin emoyhtiön Uros Oy:n liikevaihto oli 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja sen liiketappio oli 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiö maksoi Suomeen veroja 3 210 euroa.

Vaatimatonta summaa selitti se, että konsernin liikevaihto ja tulos syntyivät ulkomaisissa tytäryhtiöissä.

”Tämä on ihan normaalia toimintaa. Olemme kansainvälinen yhtiö, ja voitot tuloutetaan sinne, missä liikevaihtokin syntyy.”