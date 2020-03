Kolmisenkymmentä vuotta sitten Henrik Suihkonen teki kauppaopistossa kahden opiskelijakaverinsa kanssa päättötyön kiipeilyhallin perustamisesta. Kavereista tuli myöhemmin kauppiaita ja Suihkosesta yrittäjä – kiipeilyhalliyrittäjä.

Päättötyö katosi ajat sitten, eikä hänellä ole minkäänlaista muistikuvaa paperin sisällöstä. Suihkonen tietää ilman sitäkin kaiken tarvittavan kiipeilyhalleista – hän on nähnyt niitä maailmalla satoja ja rakentanut itsekin kolme.

Kymmenen vuotta sitten Suihkonen kavereineen perusti Salmisaaren Kiipeilyareenan. Sen jälkeen vuorossa olivat hallit Kalasatamaan ja Vantaan Tammistoon.

Tänä vuonna Suihkonen aikoo perustaa kaksi uutta hallia. Ne tulevat Yhdysvaltoihin: Orlandoon ja Pittsburghiin.

Yhdysvalloissa toimii jo nyt yli 800 kiipeilyhallia. Miksi ihmeessä Suihkonen haluaa lähteä kilpailemaan amerikkalaisten kanssa?

Hänen mukaansa tämä on vasta alkua.

Ensimmäistä kiipeilyseinäänsä Suihkonen rakensi kavereidensa kanssa 1980-luvun lopussa Kauniaisissa vanhaan pommisuojaan. Seiniin porattiin reikiä, joihin kiinnitettiin otteita.

Sen jälkeen kaverukset harrastivat kiipeilyä vanhoissa ”puolivallatuissa” teollisuushalleissa Helsingin Sörnäisissä sekä ulkona Käpylän Taivaskalliolla.

Kiipeily oli poikien harrastus, johon liittyi jännitystä. Maastossa oikeanlaisia kallioita etsiessään saattoi saada maanomistajan kimppuunsa, ja luvallisia seiniä oli vain vähän.

”Silloin en edes kehdannut kertoa kenellekään, että harrastin kiipeilyä”, Suihkonen kertoo.

Sittemmin maailma on muuttunut.

Moni tutustui kiipeilyyn viimeistään vuosi sitten nähtyään Oscar-palkinnon voittaneen dokumentin Free Solo. Siinä päähenkilö Alex Honnold yrittää nousta Yhdysvalloissa Yosemiten kansallispuistossa El Capitan -nimiselle kalliolle. Nousua on 914 metriä, ja Honnold kiipeää ilman apuvälineitä.

Suihkoselle elokuvan katsominen oli tuskallista ja jopa pelottavaa. ”Olen kiivennyt sen kallion kolme kertaa, mutta aina köysien kanssa.”

Kiipeily on silti muutakin kuin vaarallinen extremelaji. Siitä on tullut ajanvietettä ja urheilua.

Ensi kesänä kiipeily on jopa mukana Tokion olympialaisissa. Ohjelmassa on köysi- ja nopeuskiipeily sekä boulder, jossa edetään ilman köyttä alle viiden metrin korkeudessa.

Kiipeilyssä on jo pitkään ollut maajoukkue, ja lajin nuoret lahjakkuudet käyvät Helsingissä Mäkelänrinteen urheilulukiota. Yksi heistä on Henrik Suihkosen poika.

Täysissä halleissa huomaa nopeasti, että kiipeilystä on tullut tasa-arvoinen harrastus: puolet Kiipeilyareenan asiakkaista on naisia.

Suihkonen oivalsi kavereidensa kanssa jo toistakymmentä vuotta sitten, että suomalaisetkin voisivat maksaa mahdollisuudesta kiipeillä sisätiloissa.

Porukka pani rahansa yhteen, vuokrasi tilat Helsingin Salmisaaresta ja ryhtyi rakentamaan. Ensimmäisenä aukiolopäivänä jono jatkui ulos asti.

Kiipeilijöiden kehittämä konsepti on osoittautunut hyväksi. Kahden viime vuoden aikana Kiipeilyvisio-yhtiön liikevaihto on kaksinkertaistunut, ja tänä vuonna se on lähes neljä miljoonaa euroa. Yhtiö on tehnyt tulosta alusta asti.

Suunnitelmiin on jo kirjattu seuraavat kiipeilyhallit Espooseen, Turkuun ja Itä-Helsinkiin.

Pari vuotta sitten Suihkonen huomasi kuitenkin miettivänsä, että tässäkö se sitten oli. Hän oli aikoinaan ilmoittanut HS:n haastattelussa, että asuntolaina tappaa luovuuden.

Nyt Suihkosen asuntolaina on jo lähes maksettu. Hän kaipaa edelleen haasteita.

Ulkomailla kiipeilyhalleja on ollut jo pitkään. Laji on vahva erityisesti Saksassa ja Yhdysvalloissa. Saksassa kiipeilyjärjestöön kuuluu toista miljoonaa ihmistä ja halleja on satoja.

Maailmalla kiertäessään Suihkonen tuli kuitenkin siihen johtopäätökseen, että parhaimmat kiipeilyhallit ovat Suomessa. Siksi samanlaisia halleja kannattaisi rakentaa muuallekin.

”Tajusin, että me osaamme tehdä tätä työtä paremmin kuin kukaan muu.”

Suihkonen saa nyt selittää, miksi näin on. Hänen mukaansa suomalaiset hallit ovat siistejä ja turvallisia. Lisäksi niissä panostetaan reittien rakentamiseen enemmän kuin muualla ja halliin uskaltaa myös aloittelija, hän sanoo.

Halliyhtiön perustajista Suihkonen oli kuitenkin ainoa, joka halusi maailmalle.

Seuraavaksi Suihkosen tarina hyppää Keski-Norjassa sijaitsevaan Molden kaupunkiin. Siellä asuu mies nimeltä Børge Gjeldvik, innokas pyöräilijä, hiihtäjä ja kiipeilijä.

Gjeldvik on myös insinööritoimisto Axess Groupin perustaja. Yhtiöllä riittää töitä norjalaisen öljyteollisuuden ja tuulipuistojen ansiosta. Vaikeuksia on lähinnä lahjakkaiden insinöörien houkuttelussa alle 30 000 asukkaan kaupunkiin.

Tosin rekrytointia helpottaa, jos insinööri harrastaa kiipeilyä. Molde sijaitsee komeiden vuorien kupeessa.

Joitain vuosia sitten Gjeldvik päätti sijoittaa rahojaan sellaiseen, mistä nauttisi itsekin. Hän päätyi ystäviensä kanssa ajatukseen kansainvälisestä kiipeilyhalliyrityksestä. Ryhmä ehti analysoida satoja yhtiöitä, kunnes päätyi puhumaan Suihkosen kanssa.

Sen jälkeen Gjeldvik kumppaneineen osti Kiipeilyareenoita pyörittäneestä yhtiöstä enemmistöosuuden. Vanhoista omistajista vain Suihkonen piti kiinni osakkeistaan. Hän sai tehtäväkseen viedä yrityksen maailmalle.

Kansainvälistymistä varten Suihkonen ja norjalaiset perustivat uuden yhtiön. Päätettiin, että ensimmäiset hallit nousevat Yhdysvaltoihin ja Norjaan.

Yhdysvalloissa toimii nykyisin noin 800 kiipeilyhallia ja uusia syntyy tänä vuonna 50–70. Alan markkina-arvo on runsaat miljardi dollaria eli noin 900 miljoonaa euroa.

Kilpailu on koventunut, sillä bisnekseen ovat tulleet mukaan pääomasijoittajat. Ne ostavat kilvan jo toimivia yrityksiä ja rakentavat niistä ketjuja, jolloin syntyy synergiaetuja ja talouden luvut kohenevat. Ajatuksena on tehdä jonain päivänä voittoa myymällä koko ketju.

Ensimmäinen suomalaisten suunnittelema halli avaa ovensa syksyllä Orlandossa. Swan City Boulders -nimisellä areenalla on jo palkattu vetäjä ja reittimestari. Molemmat ovat alalla pitkään toimineita kiipeilijöitä.

Suihkonen sanoo, että koko Florida on kiipeilijöiden kartalla valkoinen läntti. Orlandon keskustassa on tähän asti ollut lähinnä ravintoloita ja baareja, mutta nyt kaupunki haluaisi sinne muitakin palveluja.

Siksi Suihkonen rakennuttaa Orlandon keskustaan noin 1,5 miljoonaa dollaria maksavan kiipeilyhallin. Syksyllä samanlainen avaa ovensa Pittsburghissa Pennsylvaniassa. Sitten vielä toiset hallit molempiin kaupunkeihin, minkä jälkeen vuorossa ovat Tampa Bay ja Miami.

Ensimmäiset hallit toteutetaan vieläpä omalla pääomalla, ilman lainarahaa.

”Perusideana on rakentaa valittuun kaupunkiin aina kaksi hallia. Näin jäsenille voidaan tarjota halleissa erilaisia palveluita.”

Kaupan murroksen ansiosta Yhdysvalloissa on nyt paljon vapaita tiloja. Suihkonen on käynyt katsomassa tyhjiä ostoskeskuksia ja entisiä lelukauppoja.

Samalla hän on huomannut eroja maiden yrityskulttuureissa. Amerikkalaisilla yrityksillä näyttää usein olevan sekä tukku johtajia että iso joukko vähimmäispalkalla työskenteleviä apulaisia.

”Minimipalkalla työskentelevillä ei ole sairausvakuutusta, saati sitten neljän viikon kesälomaa. Mutta meidän työntekijöillämme on, myös Jenkeissä.”

Jonathan Galicia (vas.) ja Axel Lindfors rakentavat Salmisaaren kiipeilyareenalla uutta reittiä. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Kiipeilyareenoiden seurauksena Suomeen on syntynyt muutama uusi ammattinimikekin, kuten ratamestari ja reitin rakentaja. He ovat päivisin kiireisiä rakentaessaan boulder-seiniä uuteen uskoon.

Tehtävä on vaativa eikä onnistu kuin kokeneilta kiipeilijöiltä. Rakentajan pitää ymmärtää sekä aloittelijaa että kokeneita kiipeilijöitä.

Osalle työntekijöistä tarjotaan tilaisuutta muuttaa Yhdysvaltoihin, jotta uusista halleista tulee varmasti suunnitelmien mukaisia.

”Meillä ei ole tarkkoja kävijätavoitteita, koska ei ole epävarmuutta, toimiiko tämä konsepti. Voimme tehdä näitä halleja vaikka ikuisesti, ja uusi on aina edellistä parempi.”

Suihkonen kävelee Salmisaaren Kiipeilyareenan pitkillä käytävillä, ja vastaan tulee seinäkuva komeasta kalliosta.

Käy ilmi, että kuva on Suomesta, Kirkkonummelta. Yli kolmekymmentä metriä korkean kallion nimi on Falkberget.

Vuosia sitten Falkberget tuli myyntiin sadallatuhannella eurolla. Suihkonen ja hänen silloiset yhtiökumppaninsa huolestuivat, että joku rakentaa tontille talon ja kiipeily loppuu siihen. Porukka pani rahansa yhteen ja osti Falkbergetin itselleen.

”Me päätimme suojella kallion kiipeilijöille. Nyt se on kaikille avoin.”