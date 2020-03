Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset ovat johtaneet odotuksia syvempään kuoppaan Kiinan viennissä.

Kiinan vienti laski 17,2 prosenttia ja tuonti väheni neljä prosenttia tammi-helmikuussa verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisvuonna, kertoi maan tulli lauantaina.

Alkuvuosi on yleensäkin muuta vuotta epävakaampi Kiinan taloudessa, koska tuolloin maan kansalaiset viettävät uudenvuodenlomiaan. Tänä vuonna koronaviruksen leviäminen on kuitenkin lykännyt ihmisten töihin pääsyä paljon pidempään. Kiinassa on esimerkiksi järjestetty laajamittaisia karanteeneja ja myös matkustamista on rajoitettu.

”Trendiä on vaikea ennustaa tammi-helmikuun tietojen perusteella, koska nämä kuukaudet ovat melko erityisiä. Koronavirus kuitenkin leviää nyt maailmalla, joten maaliskuun luvutkaan tuskin näyttävät kovin hyviltä”, hongkongilaisen Macquarie Groupin Kiinan pääekonomisti Larry Hu sanoo Bloombergille.

”Kiinan talouskasvu perustuu pääosin vientiin, kiinteistöliiketoimintaan ja infrastruktuuriin. Viennin ja kiinteistömarkkinoiden näkymät eivät ole tänä vuonna optimistisia, joten luultavasti Kiina lisää sijoituksiaan infrastruktuuriin.”

Kiinan ulkomaankauppa oli 7,1 miljardia dollaria, eli noin 6,3 miljardia euroa alijäämäinen vuoden kahden ensimmäisen kuukauden osalta.

Kiinan hyödyketuonti sen sijaan lisääntyi, kun soijapapujen tuonnin arvo kasvoi 14,2 prosenttia, rautamalmin tuonti 1,5 prosenttia ja hiili 33,1 prosenttia.

Yhdysvallat ja Kiina ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen, jossa Kiina on sopinut käyttävänsä amerikkalaistuotannon ostoihin 200 miljardia dollaria enemmän kuin vuonna 2017, eli ennen maiden välistä kauppasotaa.

Financial Timesin mukaan huolena on, ettei Kiina yllä lupauksiinsa. Tuonti Yhdysvalloista kasvoi alkuvuonna vain 2,5 prosenttia vuodentakaisesta ja vienti Yhdysvaltoihin väheni noin 28 prosenttia.