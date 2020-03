Brittilentoyhtiöt ovat joutuneet lentämään puolityhjiä tai jopa tyhjiä koneita pitääkseen lentoslottinsa, eli ennalta sovitut lähtö- ja laskeutumisaikansa.

Brittilehti The London Times kertoo, että lentoyhtiöiden on ollut pakko operoida niin sanottuja ”haamulentoja” koronavirushuolten tyhjennettyä osan lennoista.

Sääntöjen mukaan lentoyhtiöiden täytyy käyttää vähintään 80 prosenttia heille annetuista lähtö- tai saapumisajoista. Jos lentoyhtiö ei käytä näitä sovittuja aikoja, se voi menettää ne kilpailijoille. Kyseessä on niin kutsuttu ”käytä tai menetä” -sääntö.

Sääntöä on höllennetty liittyen Kiinan ja Hongkongin lentoihin koronaviruksen takia. Tiukka aikarakosääntö on edelleen voimassa Italian ja Etelä-Korean lennoissa, vaikka näillä alueilla on todettu runsaasti koronavirustartuntoja.

Suomen ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Italian Emilia-Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueille. Myös Etelä-Korean Daegun kaupunkiin ja Pohjois-Gyeongsangin maakuntaan matkustamista tulee välttää.

Britannian liikenneministeri Grant Shapps on vaatinut miljoonien lentoaikarakojen koordinoinnista vastaavaa ACL-yhtiötä luopumaan tiukasta säännöstään kustannusten ja päästöjen vähentämiseksi.

”Olen erityisen huolissani siitä, että täyttääkseen 80/20-säännön lentoyhtiöt saattavat olla pakotettuja lentämään koneita hyvin vähäisellä kuormalla tai jopa tyhjinä pitääkseen slottinsa”, Shapps sanoo avoimessa kirjeessään, jonka hän myös tviittasi.

ACL koordinoi lentojen lähtö- ja saapumisaikoja Britanniassa 24 kentällä, kuten Lontoon Heathrow ja Gatwick. Se vastaa yhteensä 46 lentokentän aikatauluista maailmanlaajuisesti.

Brittilentoyhtiöitä edustava Airlines UK sanoo, että ilman sääntömuutosta eräs sen jäsenyhtiöistä joutuu operoimaan maaliskuussa vähintään 32 lentoa noin 40 prosentin täyttöasteella, mikä tarkoittaa yli 5 200 tyhjää paikkaa.

Sääntöjä on höllennetty aiemminkin erinäisten lentomatkailuun vaikuttaneiden kriisien johdosta. Virgin Atlantic -yhtiön toimitusjohtaja Shai Weiss muistuttaa The Independentin mukaan, että sääntöjä muutettiin nopeasti 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden terroristi-iskujen jälkeen ja sars-epidemian puhjettua. Aikarakosääntöjä muutettiin myös finanssikriisin aikaan.

Finnair on perunut tältä vuodelta noin 1 300 lentoa kaikkiaan koko vuonna lennettävistä, noin 100­ 000 lennosta. Yhtiö ilmoitti perjantaina peruvansa lisäksi noin parisataa Euroopan-lentoa.

Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist ei osaa kommentoida, onko asialla vaikutusta suomalaisyhtiön lentojen sovittuihin lähtö- ja saapumisaikoihin.

”Olemme nyt peruneet osan lennoista ja toki toivomme, ettei se vaikuta slottikehitykseen”, Tallqvist sanoo.

Brittiyhtiöiden ongelmat eivät välttämättä heijastu suomalaiseen lentoyhtiöön.

”Eri maissa ja kentillä on erilaisia käytäntöjä.”

Osa lentojen sovituista laskeutumis- ja lähtöajoista ovat ovat suositumpia kuin toiset, ja lentoyhtiöiden toiveet aikarakosista voivat olla päällekkäisiä. Suomen lentokentistä vastaavan Finavian mukaan tästä syystä aikaraot sovitellaan eri yhtiöiden kesken ja siksi lentoyhtiöiden täytyy myös käyttää niille annetut ajat oikein.

Tallqvistin mukaan lentojen ennalta sovitut aikaraot ovat lentoyhtiöille arvokkaita.

”Slotit ovat tietysti sellainen niukka luonnonvara”, Tallqvist sanoo.

Lentoalan kansainvälinen etujärjestö Iata arvioi, että koronavirus voi edelleen levitessään olla alalle yhtä tuhoisa kuin vuosien 2008–2009 finanssikriisi. Jos epidemia edelleen leviää, pelkää Iata jopa yli 100 miljardin euron tulonmenetyksiä globaalisti.

Järjestö arvioi, että yhtiöt menettävät tuloja lähes 60 miljardia euroa, jos koronavirus ei enää merkittävästi leviä ja lentomarkkina elpyy nopeasti.

Esimerkiksi brittiläinen Flybe-lentoyhtiö kertoi tällä viikolla hakeutuneensa selvitystilaan pitkien talousvaikeuksien johdosta, jotka kärjistyivät koronaviruksen vuoksi. Selvitystila johtaa yleensä yhtiön konkurssiin tai jonkinlaiseen velkajärjestelyyn.

Yhtiö ei selvinnyt enää siitä kysynnän laskusta, jonka koronavirus aiheutti Britannian sisäisiin lentoihin. Flyben reiteistä yli puolet on Britannian sisäisiä lentoja.