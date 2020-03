Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehdyt varotoimet ovat iskeneet Kiinan talouteen, mutta kuinka kovaa tarkalleen? Ajantasaisen ja täsmällisen tilannekuvan saaminen mistä tahansa taloudesta on vaikeaa, mutta erityisen vaikeaa se on Kiinasta, jossa virallisiin talouden kasvulukuihin ei ole luottamista.

Ekonomistit ovatkin yrittäneet kehittää monenlaisia vaihtoehtoisia tapoja mitata talouden aktiviteettia Kiinassa: on seurattu sähkön kulutusta ja rahdin määrää, seurattu liikennettä satelliittikuvista ja jopa laskettu yöaikaan päällä olevien valojen määrää.

Talouden virkeyttä Kiinassa voi mitata myös päästöillä. Sillä mittarilla notkahdus näyttää hyvin syvältä.

Hyvä mittari talouden aktiviteetille on ilman typpidioksidipitoisuus. Typpidioksidi on ilmansaaste, jonka lähteitä ovat muun muassa teollisuus, energiantuotanto ja liikenne. Se on myös kohtuullisen lyhytikäinen kaasu, joka ei leviä tai säily ilmakehässä pitkiä aikoja, jolloin sen lähteet on helpompi erottaa. Esimerkiksi finanssikriisin jälkeinen taantuma näkyi selvästi typpidioksidipitoisuuksissa eri puolilla maailmaa.

Typpidioksidipitoisuutta Kiinassa pystytään seuraamaan Ilmatieteen laitoksella satelliitin välityksellä kahden tunnin viiveellä. Ilmatieteen laitoksen tutkija Anu-Maija Sundström sanoo, että pitoisuus on alkuvuonna pudonnut lähestulkoon kaikkialla Kiinan asutuimmissa osissa.

”Pudotus on arviolta 20–30 prosenttia, paikoin jopa paljon enemmänkin”, hän sanoo.

Pitoisuus putoaa joka vuosi kiinalaisen uudenvuoden aiheuttaman lomasesongin aikaan. Tänä vuonna poikkeuksellista on se, että pitoisuutta kuvaava käyrä ei ole lähtenyt uudelleen kasvuun.

Äkkipysähdykseen viittaa myös se, millä vauhdilla maan hiilidioksidipäästöt vaikuttavat vähentyneen.

Helmikuussa Kiinan hiilidioksidipäästöt putosivat noin neljänneksen normaalitasolta, arvioi analyytikko Lauri Myllyvirta Centre for Research on Energy and Clean Air -tutkimusyhtiöstä. Hän on seurannut Kiinan taloutta ja päästöjä pitkään.

”Onhan se aivan ennennäkemättömän dramaattinen pudotus”, Myllyvirta sanoo.

Hänen mukaansa vastaavanlaisia pudotuksia päästöissä on näkynyt silloin, kun Kiina on käynnistänyt kampanjoita ilmanlaadun parantamiseksi suurten yleisötapahtumien kuten olympialaisten yhteydessä.

”Mutta silloin puhutaan maantieteellisesti rajatusta vaikutuksesta. Koko maata koskeva vastaavanlainen šokki oli vuosien 2008–2009 globaali talouskriisi, jolloin vientiteollisuuden kysyntä romahti”, Myllyvirta sanoo.

Myllyvirta kokoaa tietonsa useita erilaisista lähteistä. Arvio hiilidioksidipäästöjen pudotuksesta pohjautuu muun muassa tietoihin kivihiilen ja raakaöljyn kulutuksesta Kiinassa.

Kiina on maailman suurin hiilidioksidipäästöjen lähde. Neljänneksen pudotus päästöissä tarkoittaisi sitä, että ilmakehään olisi päätynyt helmikuussa hiilidioksidia noin 200 miljoonaa tonnia tavallista vähemmän, arvioi Myllyvirta Carbon Brief -sivustolla julkaistussa tekstissään. Määrä on noin neljä kertaa Suomen vuotuisten päästöjen verran.

Myllyvirta huomauttaa, että ilmaston kannalta ilo voi jäädä lyhyeksi, jos Kiina aloittaa loppuvuonna elvytyksen saavuttaakseen kasvutavoitteensa.

Juuri tiukat kasvutavoitteet ovat syy siihen, miksi maan virallisia bruttokansantuotelukuja pidetään epäluotettavina. Viime vuosina epäluottamus on vain lisääntynyt, sanoo Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen.

”Jos katsoo virallista bkt:n kasvua, se on pysynyt uskomattoman tasaisena. Siinä ei näy normaalia suhdanneheilahtelua.”

Nuutilaisen mukaan bkt-lukujen epäluotettavuus johtuu siitä, että tilastolla on suuri poliittinen painoarvo.

Kiinaa hallitseva kommunistinen puolue on asettanut maalle tarkat prosenttimääräiset kasvutavoitteet, jotka on edelleen jyvitetty aluetason tavoitteiksi. Virallisissa tilastoissa tavoitteet näyttävät täyttyvän vuodesta toiseen epäilyttävän tarkasti. Esimerkiksi vuosina 2015 ja 2016 kaikki muut mittarit kertoivat Kiinan talouskasvun hidastumisesta, mutta virallisissa luvuissa tämä ei näkynyt.

Vuodelle 2020 puolue on asettanut erityisen tavoitteen: maan pitäisi saavuttaa ”kohtuullinen hyvinvointi”. Se tarkoittaa, että reaalisen bruttokansantuotteen pitäisi olla kaksi kertaa suurempi kuin vuonna 2010. Tänä vuonna se edellyttää 5,6 prosentin talouskasvua.

Tavoitteen saavuttaminen on erityisen tärkeää siksi, että ensi vuonna Kiinassa juhlitaan kommunistisen puolueen 100-vuotisjuhlaa.