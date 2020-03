Handelsbanken aloittaa yt-neuvottelut seitsemässä konttorissa 17. maaliskuuta. Neuvottelut koskevat yhteensä 45:tä henkilöä. Työtehtäviä voi vähentyä enintään 22.

Yt-neuvotteluiden jälkeen nämä konttorit voidaan sulkea tai yhdistää toiseen: Etelä-Karjala, Joensuu, Kokkola, Rovaniemi, Satakunta, Seinäjoki ja Tammisaari.

”Suomen alue- ja väestörakenteen muutostrendi vaikuttaa pankkipalveluiden kysyntään. Suunnitelman piirissä olevat konttorit sijaitsevat alueilla, joilla pankkiliiketoiminnan kannattava kasvu on arvioimme mukaan erittäin haasteellista”, Handelsbanken Suomen vt. johtaja Hanne Katrama perustelee tiedotteessa.

Toisaalta Handelsbanken aikoo vahvistaa toimintojaan pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Handelsbankenin tavoitteena on kasvaa ja vahvistaa markkinaosuuttaan Suomessa.

”Handelsbanken hakee entistä vahvempaa kasvua varainhoidosta ja uusista yritysasiakkaista Suomen kasvukeskuksissa. Vahvistamme konttoreitamme kasvukeskuksissa ja niillä paikkakunnilla, jotka voivat keskitetysti palvella talousalueensa asiakkaita. Aiomme avata useita uusia työtehtäviä pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten konttoreissa”, Katrama toteaa.

Handelsbankenilla on Suomessa käynnissä myös isoja järjestelmähankkeita, joiden tavoitteena on parantaa digitaalisia palveluja.

Handelsbanken on pohjoismainen pankkikonserni, jonka palveluksessa on yhteensä yli 12 000 henkilöä, joista Suomessa noin 600. Suomessa on 32 pankkikonttoria, pääkonttoritoiminnot, varainhoitopalvelut ja Handelsbanken Rahoitus.