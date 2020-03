Sijoittaminen

Ovathan ne vähän erilaisia hampurilaisia. Näin lienee moni piensijoittaja perustellut päätöstään sijoittaa Friends & Brgrs -ravintolaketjun joukkorahoituskampanjaan vuonna 2016.

Yli 500 piensijoittajaa osallistui kampanjaan, jolla pietarsaarelainen yritys keräsi rahaa ketjun kasvattamiseen. Tänä keväänä piensijoittajat saavat sijoituksensa takaisin tuoton kera, kun Friends & Brgrs myydään Noho Partners -pörssiyhtiölle.

Kyseessä on harvinainen tapaus, sillä menestyksekkäät joukkorahoituskierrokset ovat antaneet Suomessa odottaa itseään.

Joukkorahoitus on suosiotaan kasvattanut sijoitus- ja rahoitusmuoto, jossa piensijoittajat ostavat yksityisten yritysten osakkeita. Yritykset puolestaan voivat käyttää joukkorahoituksella saatuja rahoja liiketoimintansa kasvattamiseen.

Unelmana niin perustajilla kuin joukkorahoittajillakin on yrityksen nousu suurmenestykseen. Se voi päättyä yrityskauppaan tai pörssilistautumiseen, joka tekee kaikista rikkaita.

Friends & Brgrsin pääomistajat kertoivat helmikuussa ketjun enemmistön myynnistä Noho Partnersille. Joukkorahoituskampanjassa yhtiön omistajiksi tulleet piensijoittajat saivat ostaa osakkeita 24,5 eurolla.

Friends & Brgrs myydään Noho Partners -pörssiyhtiölle. Kuva: Friends & Brgrs

Nyt heille tarjotaan 30,0 euroa osakkeelta, jos he myyvät kaikki osakkeensa.

Osuutensa kauppasummasta he voivat ottaa rahana tai Nohon osakkeina. Tähän mennessä vastanneista 70 prosenttia on päätynyt lunastamaan summan rahana.

”Ehdot piensijoittajille ovat samanlaiset kuin pääosakkaille”, sanoo Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Vikströmin mukaan piensijoittajien hyvä asema yrityskaupassa oli tärkeä. Joukkorahoituksen osallistujat ovat usein tärkeitä lähettiläitä kuluttajabrändeille.

Ja onhan ketjun nimikin yhteisöllinen: ”Ystäviä ja hampurilaisia”.

”Tässä on porukka, joka on uskonut yhtiöön ja lähtenyt rahoittamaan sitä. Oli tärkeää, että heitä kohdellaan tasavertaisesti muiden osakkeenomistajien kanssa.”

Friends & Brgrsin tapauksessa joukkorahoittajien kolmen vuoden sijoitukselle syntyy tuottoa 22,4 prosenttia.

Jos sijoittajat olisivat panneet rahansa joukkorahoituskampanjan käynnistyspäivänä Helsingin pörssin yleisindeksiin, tuottoa olisi kertynyt tähän päivään mennessä runsaat 16 prosenttia. Joukkorahoituskampanjaan osallistuneiden voittoa ei siis voi pitää jättipottina.

Sellainen on Suomen joukkorahoituskentässä vielä kokonaan kokematta.

Esimerkiksi Britanniassa joukkorahoitusmarkkinat ovat paljon kehittyneemmät ja menestystarinoita on jo ehditty nähdä. Finanssialan kasvuyrityksen Revolutin joukkorahoitukseen vuonna 2016 osallistuneet sijoittajat saivat Crowdcube-joukkorahoitusalustan mukaan kaksi vuotta myöhemmin mahdollisuuden myydä osuutensa 19-kertaisella hinnalla.

Myös panimoyhtiö Brewdog on rakentanut menestyksensä joukkorahoituksen varaan.

Joukkorahoituksen yleistyminen tuo piensijoittajien ulottuville sijoitusmuodon, joka on toisaalta tarunhohtoinen, toisaalta erittäin riskipitoinen. Se on lähellä pääomasijoittamista, joka on perinteisesti ollut suursijoittajille varattu sijoitusmuoto.

Lasse Mäkelä Kuva: Sami Kero / HS

Joukko­rahoitus­yhtiö Invesdorin toimitus­johtaja Lasse Mäkelä sanoo, että suuret riskit pitää viestiä sijoittajille hyvin.

”Meidän viestimme sijoittajille on se, että noin puolet yrityksistä menee toden­näköisesti konkurssiin. Noin kymmenen prosenttia on sellaisia, joilla voi tehdä kovat voitot.”

Riskiluonteen takia joukkorahoitukseen kannattaa käyttää vain pieni osa omasta sijoitusvarallisuudesta ja sekin on syytä hajauttaa moneen kohteeseen, Mäkelä sanoo.

Invesdor järjesti myös Friends & Brgrsin joukkorahoituksen.

Aiemmin Invesdorin kautta joukkorahoituskampanjan tehneistä yrityksistä on listautunut yksi, digitaalisia taloushallinnon palveluja tarjoava Heeros. Joukkorahoituskampanjassa yhtiön osakkeita ostaneet eivät tällä hetkellä saisi yhtiöstä pois omiaan, mutta aiemmin ne on voinut myydä pienellä voitolla.

Muita joukkorahoitusalan toimijoita ovat esimerkiksi Springvest, Innovestor ja Privanet Around.

Joukkorahoitukseen osallistujien on tärkeää tietää, että sijoitukset ovat erittäin epälikvidejä. Se tarkoittaa, että osakkeille ei ole helppo löytää ostajaa.

Privanet pyörittää listaamattomien osakkeiden kauppapaikkaa, mutta se ei ole niin suosittu, että osakkeille määrittyisivät säännönmukaisesti kunnon markkinahinnat.

Yksi tärkeä kysymys on joukkorahoitusta hakevien yritysten laatu. Kertooko menestystarinoiden harvalukuisuus siitä, että piensijoittajilta hakevat rahoitusta ne, jotka eivät sitä muualta saa?

Simo Kangas syö gluteenitonta hampurilaista Friends & Brgrsissa. Kuva: Anni Koponen

Vievätkö suuret pääomasijoittajat yhä parhaat päältä?

Invesdorin Mäkelä sanoo, että näin ei ole vaan joukkorahoitus voi olla houkutteleva vaihtoehto monelle yhtiölle. Vaihtoehdot eivät myöskään sulje toisiaan pois. Usein joukkorahoituskampanjoissa on mukana myös iso pääomasijoittaja, jonka sijoitusta piensijoittajien rahat täydentävät.

Tällöin piensijoittajat ovat samassa veneessä kuin suursijoittaja, joka on tutkineet sijoituskohteena olevan yrityksen perinpohjaisemmin.

Lisäksi joukkorahoituksessa on mukana markkinointielementti, joka puuttuu pääomasijoittajien rahoituksesta. Joukkorahoituskampanjan tuoma huomio voi olla merkityksellinen erityisesti kuluttajabrändeille.

Toimitusjohtaja Peter Fagerholm Friends & Brgrsista kertoo, että yhtiöllä oli rahoituksen saamiseen muitakin vaihtoehtoja. Yhtiö päätyi kuitenkin joukkorahoitukseen Invesdorin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

Yksi syy valintaan oli se, että joukkorahoituksen katsottiin sopivan hyvin Friends & Brgrsin kaltaiselle kuluttajabrändille.

”Sijoittajat pääsivät voitolle. Sillä tavalla olemme tosi tyytyväisiä”, Fagerholm sanoo.