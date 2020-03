Ensin on syytä tunnustaa, että tämän jutun kirjoittajana olen melkeinpä jäävi kirjoittamaan risteily-yhtiöistä.

Yhdysvalloissa asuessani sain kahdella Karibian-risteilyllä käsityksen siitä, mitä lomailu parhaimmillaan voi olla: hyvää palvelua ja ruokaa, vaihtuvia maisemia omalta parvekkeelta, taattua lämpöä – ja kaikki tämä ilman vaivalloista lentomatkustamista.

Samaan tulokseen ovat tulleet yhä useammat ihmiset maailmassa. Risteilyjen matkustajamäärät ja risteily-yhtiöiden liikevaihdot ovat kääntyneet viime vuosina yhä jyrkempään nousuun.

Sitten tuli koronavirus.

Risteilyalusten on tiedetty olevan haavoittuvaisia tarttuville taudeille. Alan kehitys on suosinut yhä suurempia laivoja, joissa usein noin 5 000 ihmistä viettää viikon verran tiiviisti keskenään. Hygieniasta huolehditaan laivoilla tarkasti ja ruoat tarjoillaan seisovan pöydän sijasta pääosin pöytiin, mutta silti laivoilla on tautien leviämiselle hyvät olosuhteet.

Risteilyala sai ensimmäisen iskunsa koronaviruksesta, kun yli 700 matkustajaa sai tartunnan Diamond Princess -laivalla lähellä Japania. Matkustajien karanteeni ja laivan surkeat tunnelmat levisivät maailmalaajuiseksi jatkokertomukseksi.

Viimeksi huomion kohteena on ollut Grand Princess, jolla ainakin 21 matkustajaa sai viruksen laivan risteillessä Kalifornian edustalla.

Molemmat koronauutisten kärkipaikoille nousseet alukset kuuluvat suurimman risteily-yhtiön Carnivalin tytäryhtiölle Princess Cruisesille.

Nomuran analyytikko Harry Curtis arvioi uutistoimisto Bloombergille, että Carnival ei ole ollut tarpeeksi ennakoiva toimissaan. Siinä, missä Royal Caribbean ja Norwegian ovat Curtisin mukaan vieneet koronavirusta koskevat varotoimet alan ohjekäytäntöjä pidemmälle, Carnival olisi voinut olla aggressiivisempi risteilymatkustajien varjelemisessa.

Silti sijoittajat katsovat kaikkien kolmen suuren yhtiön olevan kriisissä koronaviruksen takia. Niiden osakekurssit ovat pudonneet 50–66 prosenttia.

Risteilyalan johtajat tapasivat viime viikolla Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pencen, joka vaati yhtiöiltä toimia viruksen leviämisen estämiseksi. Ainakin toistaiseksi risteilyjen on annettu jatkua.

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on varoittanut, että risteilyjä kannattaisi välttää. Silti risteilyt täyttyvät edelleen, jos eivät aivan koronavirusta edeltävään tahtiin niin tuhansista ihmisistä kuitenkin.

Uutistoimisto Bloomberg haastatteli alkuviikosta Miamin satamassa kevätlomalle lähtijöitä. Koronavirus oli mielessä kaikilla, mutta monet olivat onnistuneesti sysänneet pelot syrjään.

Yksi heistä oli 20-vuotias opiskelija Michelle Yaminitsky, joka oli lähdössä kolmen kaverinsa kanssa viiden päivän Bahaman-risteilylle Norwegian Sky -aluksella. Norwegian oli tarjonnut mahdollisuutta risteilyn siirtämiseen, mutta muuta yhteistä ajankohtaa ei kaveruksilta löytynyt.

”Saimme kuulla paljon kritiikkiä laivalle lähtemisestä”, Yaminitsky sanoi. ”Mutta päätimme, että pärjäämme hygieniasta huolehtimalla.”

Suomessa Viking Line ilmoitti keskiviikkona, että toimintaedellytykset risteilymarkkinoilla ovat heikentyneet olennaisesti. Yhtiö ei pystynyt antamaan mitään arviota mitään tämän vuoden tuloksesta.

Tallink Siljan mukaan suurin vaikutus syntyy kiinalaisten ryhmien peruutuksista. Noin 21 000 kiinalaista matkustajaa on perunut Tallink Siljan matkan helmi–huhtikuussa.

Nyt käynnissä on tarkkailuvaihe siitä, miten vaikutukset kehittyvät. Talvilomien jälkeinen aika on perinteisesti alalla hiljainen, mutta tärkeä kesäsesonki alkaa jo pian lähestyä.

Jos risteilyala ajaa kunnolla karille, ovat Viking Linen ja Tallink Siljan ongelmat Suomen näkökulmasta vain pieni osa vyyhtiä.

Huippuluokan risteilyalusten valmistamiseen erikoistunut suomalainen meriteollisuus on maailmanlaajuisestikin vertaillen mittavaa. Alan klusteriin kuuluu noin 3 000 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on reippaasti yli kymmenen miljardia euroa. Noin joka kolmas yrityksistä sijaitsee Varsinais-Suomessa, jossa ytimen muodostaa Meyer Turun telakka.

Jos risteilijöiden valmistaminen loppuisi edes väliaikaisesti, jälki olisi Suomelle taloudellisesti kammottavaa.

Cruise Industry News -lehden mukaan risteilyalan uudet laivatilaukset on mitoitettu sillä oletuksella, että matkustajamäärät kasvavat tulevina vuosina 4,5 prosentin vauhdilla. Risteilyalukset ovat miljardiluokan investointeja, mikä tekee yhtiöistä velkaisia.

Luottoluokittaja S&P kertoi tällä viikolla, että se harkitsee Carnivalin ja Royal Caribbeanin luottoluokituksen alentamista. Royal Caribbeanille se tarkoittaisi vajoamista hyvän luottoluokituksen yhtiöstä (investment grade) roskalainaluokkaan (junk). Carnival putoaisi alimmalle mahdolliselle hyvän luottoluokituksen tasolle.

Risteily-yhtiöiden velkaongelmista voisi syntyä valtiolle kova lasku Finnveran vientitakuiden kautta. Finnvera on osallistunut risteily-yhtiöiden Suomen-tilausten rahoitukseen muun muassa takaamalla niiden lainoja.

Esimerkiksi Royal Caribbeanin Turusta tilaamien, vuosina 2022 ja 2024 valmistuvien kahden risteilyaluksen rahoitukseen Finnvera osallistui järjestämällä varustamolle yhteensä yli 2,5 miljardin euron ostajaluottorahoituksen ja vientitakuun.