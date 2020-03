Koronavirusepidemia on todennäköisesti hidastanut euroalueen talouskasvua. Siksi Euroopan keskuspankki (EKP) on torstaina taas uuden ongelman äärellä: miten turvata talouskasvu ja huolehtia vaikeuksissa olevien yritysten rahoituksesta?

Koronavirusepidemia kolhii taloutta pääasiassa kahdella tavalla. Yrityksillä on pulaa etenkin Kiinassa valmistettavista komponenteista, tavaroista ja koneista. Kuluttajat taas ovat todennäköisesti hillinneet palveluiden ostamista: matkailu vähenee eikä ravintoloihin mennä syömään.

On siis lähes varmaa on, että EKP ilmoittaa torstaina uusista rahapoliittisista toimista.

Niitä voisivat olla arvopapereiden ostojen tilapäinen lisääminen, pankkien talletuskoron asettaminen yhä enemmän negatiiviseksi ja rahoitusoperaatiot, joissa pankeille annettaisiin lainaa erittäin edullisilla ehdoilla.

Keskiviikkona Britannian keskuspankki kevensi ylimääräisessä kokouksessaan rahapolitiikkaa 0,50 prosenttiyksiköllä ja ilmoitti antavansa pankeille edullista lainaa, jos ne lisäävät rahoitustaan keskikokoisille ja pienille yrityksille.

Rahapolitiikkaan erikoistunut taloustieteen professori Antti Ripatti Helsingin yliopistosta arvioi, että EKP ottaa käyttöön porrastetut rahoitusoperaatiot. Ne tarkoittaisivat, että keskuspankki antaisi pankeille lainaa sitä edullisemmin, mitä enemmän ne lisäävät rahoitustaan yrityksille.

”Tällaiset kohdennetut rahoitusoperaatiot olisivat käytettävissä olevista keinoista nopein ja tehokkain. Lisäksi EKP:lla on vastaavista operaatioista jo kokemusta. Porrastetussa rahoituksessa pankit voisivat saada EKP:lta lainaa negatiivisella korolla, jos lainananto yrityksille kasvaisi riittävästi.”

Jos EKP olisi valmis antamaan pankeille lainaa negatiivisella korolla, se siis maksaisi pankeille lainojen nostamisesta. Siksi lainat olisivat pankeille erittäin houkuttelevia.

”Uskon, että erittäin edullisten lainojen tarjoaminen pankeille, jos ne lisäävät rahoitustaan yrityksille olisi keino, joka sopisi myös Saksalle ja sen kanssa rahapolitiikasta samaa mieltä oleville keskuspankeille. Talletuskoron asettaminen enemmän negatiiviseksi tuskin toteutuu, koska sitä vastustetaan paljon.”

Pankkien talletuskoron asettaminen yhä enemmän negatiiviseksi sisältäisi myös riskejä. Se heikentäisi pankkien kannattavuutta suhdanteessa, jossa ne todennäköisesti kärsivät luottotappioita yritysten ongelmien kasvaessa koronavirusepidemian pahentuessa.

Tosin markkinoilla pidetään hyvin todennäköisenä, että EKP asettaa talletuskoron –0,60 prosenttiin. Nykyisin se on –0,50 prosenttia.

”Periaatteessa EKP voisi alkaa ostaa markkinoilta suoraan yritysten joukkolainoja turvatakseen niiden rahoituksen. Ongelmana vain on se, että niistä on markkinoilla pulaa. Eurovaltioiden joukkolainojen ostojen lisäämisellä ei välttämättä oli nopeaa vaikutusta koronavirusepidemiasta kärsiville yrityksille”, Ripatti sanoo.

Myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan Niku Määttäsen mielestä eurovaltioiden joukkolainojen ostamisen lisäämisestä tuskin olisi nopeaa hyötyä yrityksille.

”Keskeistä on huolehtia rahoitusjärjestelmän toimivuudesta eli siitä, että koronavirusepidemian takia tilapäisissä vaikeuksissa olevat terveet yhtiöt saavat rahoitusta. Yksi keino voisi olla pankkien vakavaraisuusvaatimusten tilapäinen keventäminen, jolloin pankit voisivat nopeasti lisätä rahoitusta yrityksille.”

Vakavaraisuusvaatimuksista päättää EKP:n pankkivalvontaviranomainen, joka uutistoimisto Reutersin mukaa ilmoittaa uusista toimista torstaina.

Määttänen on myös sitä mieltä, että talletuskoron asettamisessa yhä enemmän negatiiviseksi olisi riskinsä, koska se heikentäisi pankkien kannattavuutta.

Torstaina huomio kiinnittyy myös EKP:n uuteen suhdannekatsaukseen. Todennäköistä on, että EKP heikentää arviotaan euroalueen talouskasvusta ja inflaatiovauhdista.

Keskeinen kysymys on oikeastaan se, kuinka paljon näkymät ovat synkistyneet koronavirusepidemian takia. Lisäksi huomio kiinnittynee siihen, kuinka pitkään EKP mahdollisesti arvioi epidemian kolhivan taloutta. Aikaisemmissa epidemioissa taloudelliset vaikutukset ovat haihtuneet kohtalaisen nopeasti.

Voidaan myös odottaa pääjohtaja Christine Lagarden vetoavan eurovaltioihin talouskasvun turvaamiseksi ja yritysten rahoituksen varmistamiseksi. Se voisi periaatteessa tarkoittaa finanssipoliittista elvytystä, jota EKP on jo pitkään edellyttänyt eurovaltioilta, joilla siihen on varaa. Viesti on suunnattu etenkin Saksalle.

”Eurovaltiot voisivat antaa yrityksille lisäaikaa verojen maksuun. Se helpottaisi yritysten vaikeuksia ja olisi tosiasiassa valtioiden tarjoamaa rahoitusta ongelmiin, jotka joka tapauksessa ovat tilapäisiä. Finanssipoliittinen elvytys ei suoraan auta niihin ongelmiin, jotka syntyvät pikemminkin tuotantoketjujen tilapäisestä katkeamisesta kuin kokonaiskysynnän supistumisesta.”, Määttänen sanoo.

Finanssipolitiikka tarkoittaa julkisen talouden tulojen ja menojen säätelyä kokonaiskysyntään vaikuttamiseksi. Finanssipolitiikan keventämisessä julkisen talouden menoja lisätään ja verotusta yleensä kevennetään, jotta kokonaiskysyntä kasvaisi ja talouskasvu vauhdittuisi.