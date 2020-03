Suomen koronavirustartunnat miltei tuplaantuivat torstaina, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi 50 uudesta tartunnasta.

Suomessa oli todettu torstai-iltapäivään mennessä yhteensä 109 koronavirustartuntaa. Tartuntojen lisääntymistahti on jopa aiempaa nopeampi verrattuna Ruotsiin ja Norjaan.

Torstai oli monella tapaa vedenjakaja koronavirustilanteessa.

Suomen hallitus kertoi, että kaikki yli 500 ihmisen kokoontumiset perutaan toukokuun loppuun asti. Pääministeri Sanna Marin (sd) suositteli kansalaisia myös välttämään lähikontaktia ja harrastuksiin menemistä. Hallituksen määräys koskee myös monia urheilutapahtumia Suomessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Suomen hallituksen päätöksistä koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi torstai-iltapäivällä pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Kuva: Kalle Koponen / HS

Eduskuntaryhmät kokoontuvat illalla Säätytalolle keskustelemaan valmiuslainsäädännöstä. Marinin mukaan kokoontuminen on vain varautumista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä todettiin myös yksi tartunta sydänkirurgilla. Altistuneita henkilökunnasta on 28, joista 15 on lääkäreitä ja 13 hoitajia. Neljä altistuneista on potilaita.

HUSin toimialajohtaja Antti Vento (vas.) ylilääkäri Asko Järvinen (kesk.) ja johtava ylilääkäri Markku Mäkijärvi (oik.) HUS kertoi tiedotustilaisuudessa henkilöstössä ilmenneestä koronavirustartunnasta. Kuva: Seppo Samuli / Lehtikuva

Poliisihallitus ja Puolustuvoimat keskustelivat aamulla tilanteesta. Asialistalla oli yhteiskunnan kannalta elintärkeiden toimintojen turvaaminen.

Presidentti Donald Trump kertoi torstaiyönä Suomen aikaa Yhdysvaltojen kieltävän koronaviruksen takia matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin 30 vuorokauden ajaksi. Rajoitus ei koske Britanniaa.

Ulkoministeriö ilmoitti torstaina suosittavansa, että kaikkea matkustamista ulkomaille vältetään. Suositus liittyy siihen, kun Maailman terveysjärjestö WHO määritteli koronaviruksen on laajentunut pandemiaksi keskiviikkoiltana.

Jalankulkijat käyttivät kasvosuojia poistuessaan metrosta New Yorkissa 10. maaliskuuta. Kuva: Marcus Santos / Zuma

Finnair ilmoitti peruvansa kaikki lennot Yhdysvaltoihin ja Delhiin määräajaksi. Lisätietoja lentojen perumisesta voi tarkistaa tästä jutusta.

Koronaviruksen vaikutukset taloudelle näkyivät osakemarkkinoilla torstaina. Helsingin pörssin päivän alamäki hipoo torstaina kaikkien aikojen ennätystä. Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa osakkeet ovat halventuneet ennätyksellisesti. Lisäksi Nordea arvioi, että Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,5 prosenttia. Euroopan keskuspankki kertoi voimistavansa rahapoliittista elvytystä 120 miljardilla eurolla pandemian vuoksi.

Elixia sulkee torstaina kaikki toimipisteensä ainakin kahdeksi viikoksi. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Koronavirus näkyy suomalaisyrityksissä, kun tiloja suljetaan ja tapahtumia perutaan. Elixia sulki kuntosalinsa ja Hyvinkään sairaala perui synnyttäjien tutustumiskäynnit. HS selvitti, miten vakuutusyhtiöt suhtautuvat tilanteeseen.

Monen ison urheilutapahtuman järjestäminen on vaakalaudalla koronaviruksen vuoksi. Esimerkiksi Formula 1 -talli McLarenin työntekijällä todettiin tartunta ja jalkapallon EM-lopputurnauksen kohtaloa selvitetään kriisikokouksessa.

Myös useita kotimaan urheilutapahtumia ja urheilusarjoja suositeltiin peruttavaksi. Jääkiekon Liigaa pelataan tyhjille katsomoille, ja kaikki koripallosarjat keskeytettiin.

Koronavirus on erityisen vaarallinen vanhuksille. HS selvitti torstaina, miten kotihoito estää taudin levittämisen vanhukselta toiselle. Pääasiallisena varotoimena on erityisen huolellinen käsihygienia.

Lisäksi Euroopan suurimmalla pakolaisleirillä pelätään koronavirusepidemian puhkeamista. Lesboksen saarella on havaittu yksi tartunta. Ruotsalaiset heräsivät koronavirusepidemian vakavuuteen ,ja Espanjan pääkaupungissa Madridissa sairaalat kärsivät potilastulvasta.

Kiinan terveysviranomaiset arvioivat, että koronapandemia voi olla ohitse kesäkuuhun mennessä. Suomalainen opettaja Emma Koponen kertoo työelämän kokemuksistaan, kun hän palasi koronaviruksen alkulähteiltä Kiinasta Lahteen.

