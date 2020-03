Osakekurssin lukemia New Yorkin pärssissä torstaina. Kuva: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Torstaina koettiin historiallinen pörssiromahdus. Suomessa, Euroopan suurissa pörsseissä ja Yhdysvalloissa pörssit laskivat noin 10 prosenttia – viime viikkojen alamäen jatkoksi. Alamäki jatkui perjantaina Aasiassa.

Samalla kun pörssit ovat syöksyneet, markkinoille on ilmaantunut vihjeitä siitä, että jokin on rikki. Yksi merkeistä on osakemarkkinoiden ja korkomarkkinoiden välisen yhteyden rakoilu.

Normaalisti markkinat toimivat näin:

Osakkeiden ja Yhdysvaltojen joukkovelkakirjojen hinnat kulkevat eri suuntiin.

Taustalla on se, että Yhdysvaltojen joukkovelkakirjat ovat kullan ohella klassinen turvasatama. Joukkovelkakirjojen kysyntä kasvaa epävarmuuden myötä ja silloin niiden hinta nousee. Epävarmuuteen lisää myös odotuksia korkotason laskusta, ja sekin nostaa markkinoilla olevien joukkovelkakirjojen hintaa.

Tämän mekanismin takia osakkeet ja joukkovelkakirjat ovat markkinoiden jin ja jang: vastakkaiset perusvoimat.

Kun osakekurssit ovat helmi–maaliskuussa romahtaneet, joukkovelkakirjojen hinnat ovat laskeneet ja korot nousseet – ihan niin kuin pitääkin.

Mutta tiistaista alkaen markkina ei ole toiminut enää normaalisti. Osakekurssien romahdus ei ole nostanut joukkovelkakirjojen hintaa ja laskenut korkoja. Kullan hinta on laskenut.

The New York Timesin mukaan kaupankäynti useilla arvopapereilla on ”jäätynyt”, kun ostajia ja myyjiä ei riittänyt. Tämä koski myös Yhdysvaltojen joukkovelkakirjoja, rahoitusjärjestelmän kulmakiveä.

Yksi tulkinta oudosta tilanteesta oli pakkomyyntien lisääntyminen. Suuret pelurit myyvät nyt mitä tahansa, koska ne tarvitsevat kipeästi käteistä. Markkinoiden pelkomittarina pidetty Vix-indeksi on noussut korkeimmilleen vuoden 2008 jälkeen.

Toinen huoli liittyy siihen, miten hyvin rahoitusmarkkinoiden epävakauden lisääntyminen on estettävissä.

Keskuspankit pyrkivät varmasti estämään kaikin keinoin likviditeetin loppumisen ja luottomarkkinoiden jäätymisen. Torstaina Euroopan keskuspankki ja Yhdysvaltojen keskuspankki ilmoittivat huomattavan kokoisista operaatioista, joilla pyritään varmistamaan, ettei pankeilta lopu raha.

Yhdysvaltojen keskuspankin ilmoitus elvytysruiskeesta sai aikaan pienen piikin osakekursseissa torstaina kello 19 Suomen aikaa, mutta pian markkinat kääntyivät uuteen laskuun.

Keskuspankkien kyky hallita käynnissä olevaa talouskriisiä näyttääkin nyt puutteelliselta.

Näyttää pahasti siltä, että olemme siirtymässä koronaviruksen aiheuttamasta ulkoisesta markkinahäiriöstä rahoitusjärjestelmän sisäiseen kriisiin. Rahoituskriisit ovat vakavia, koska ne heijastuvat herkästi tavallisten kuluttajien ja yritysten lainansaantiin ja sitä kautta koko talouteen.

Pankkien taseiden pitäisi olla nyt paremmassa kunnossa kuin finanssikriisin alkaessa. Toisaalta myös maailmantalouden velkamäärät ovat suurempia, joten romahdus laittaa pankkien kestokyvyn koetukselle.