Nordean konsernijohtajan Frank Vang-Jensenin mukaan on liian aikaista arvioida, tuleeko koronavirusepidemiasta finanssikriisin veroinen isku taloudelle.

”Epidemia vaikuttaa nyt voimakkaasti perheiden elämässä, yritysten toiminnassa ja myös ympäröivässä yhteiskunnassa. Moni yhteiskunnan tavallisista toiminnoista on sulkeutumassa. On kyse vakavasta asiasta, mutta vielä on liian aikaista arvioida, miten vakavasta”, Vang-Jensen sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa.

Nordea pyrkii torjumaan epidemian taloudellisia vaikutuksia tarjoamalla asuntolaina-asiakkailleen kuuden kuukauden lyhennysvapaita ja pienille ja keskisuurille yrityksille kolmen kuukauden lyhennysvapaata lainoihinsa.

Lisäksi pankki lupaa tarjota yritysasiakkailleen käyttöpääoman ja maksuvalmiuden rahoitusta. Se pyrkii auttamaan päivittäisen toiminnan rahoittamisessa, jos kassavarat uhkaavat loppua.

”Yleisesti ottaen asiakkaamme hoitavat asioitaan hyvin näissä erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Emme ole saaneet yrityksiltä juurikaan vielä yhteydenottoja maksuongelmista, mutta haluamme kantaa yhteiskunnallisen vastuumme ja tarjota niille auttavan kätemme jo nyt.”

Vang-Jensen kehottaa pk-yrityksiä ottamaan pankkiin yhteyttä välittömästi, jos näyttää siltä, ettei yritys selviydy velvoitteistaan.

”Meillä on tarjota heille valmis paketti.”

Asuntolaina-asiakkaille tulee ohjeita lyhennysvapaan hakemisesta pankin nettisivuille. Lyhennysvapaan hakeminen on ollut tosin ollut mahdollista helposti tähänkin asti.

Suuryritysten kanssa Nordea on käynyt Vang-Jensenin mukaan keskustelua kriisin vaikutuksista.

”Seuraamme markkinaa nyt hyvin tarkasti. Tilanne on monille yrityksille haastava ja etsimme yhdessä ratkaisuja. Uskon, että suuret yritykset selviävät tästä hyvin. Suuryritysten joukko on lukumääräisesti pieni, joten käymme jatkuvaa keskustelua ja tunnemme niiden tilanteen hyvin.”

Vang-Jensen toivoo, että ihmiset välttäisivät turhaa paniikkikäyttäytymistä. Kaiken kulutuksen lopettaminen rampauttaa taloutta entisestään.

”On inhimillistä, että ihmiset reagoivat näin, mutta nyt kaikkien kannattaisi pysyä tyyninä ja tehdä kaikkensa, että selviämme tästä yhdessä.”