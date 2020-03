Lymfaterapeutti Päivi Peltomaa uskoo selviävänsä virusepidemian tuomista tappioista säästöillään. ”Monen tutun yrittäjän tilanne on paljon huonompi.” Kuva: Juhani Niiranen / HS

Lymfaterapeutti Päivi Peltomaa sulkee kännykän ja huokaisee. Asiakas peruutti juuri ensi viikolle sovitun hoitoajan. Asiakas on lähdössä toiselle paikkakunnalle auttamaan yhdeksänkymppisiä vanhempiaan, ettei heidän tarvitse matkustaa bussilla kauppaan ja näin altistua koronavirukselle.

Puhelut alkoivat jo viikko sitten. Silloin kolme asiakasta perui hoitonsa kerralla, koska he olivat altistuneet virukselle. Sen jälkeen puhelin on soinut tasaiseen tahtiin, ja asia on ollut aina sama.

”Leikkaukseen menevä potilas perui hoitoajan, koska leikkaus olikin peruttu. Syöpähoidoista toipuvat eivät voi tulla, koska vastustuskyky on alentunut, eikä julkisilla liikennevälineillä ole syytä nyt liikkua”, Peltomaa kertoo.

Monet iäkkäät asiakkaat eivät muutenkaan enää halua liikkua raitiovaunulla tai bussilla.

Nestekiertoa edistävä lymfaterapia on tärkeää esimerkiksi joidenkin syöpäleikkausten jälkeen, kun imusolmukkeiden poistaminen aiheuttaa voimakasta turvotusta.

Tähän mennessä Peltomaan asiakkaista joka viides on peruuttanut aikansa, mutta hän pelkää että tilanne pahenee päivä päivältä.

Hyvin monet pienet ja keskisuuret yrittäjät ovat kovilla, kun koronavirusepidemia hiljentää yhteiskunnan. Matkailualan yritykset kärsivät ensimmäisenä jo tammikuusta alkaen, kun kiinalaiset matkailijaryhmät peruivat tulonsa.

Kuluneen viikon aikana ongelmia on alkanut näkyä kaikkialla yrityskentässä. Kun ihmiset välttävät liikkumista ja turhia kontakteja, palvelujen käyttö vähenee jyrkästi.

Messut, koulutustilaisuudet, urheilutapahtumat, konsertit ja esitykset on peruttu. Moni näistä peruutuksista iskee pieniin palveluyrityksiin ja itsensä työllistäjiin.

Yleinen katastrofi-ilmapiiri on lamaannuttanut kaupankäyntiä muutenkin kaikkialla muualla paitsi ruokakaupassa. Kauppa ei Suomen yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan käy normaaliin tapaan edes verkossa.

Mikael Pentikäinen Kuva: Vesa Oja

”Tilanne on pk-yrityskentässä erittäin vakva. Vaikuttaa siltä, että kuluttajiin on iskenyt jonkinlainen kulutuskooma. Yrittäjiltä tulee viestiä, että kauppa on pysähtynyt kuin seinään”, Pentikäinen sanoo”.

Ravintoloissa on tyhjää, kun toimistotyöläiset tekevät töitä kotoa käsin. Ravintolayritys Noho Partners kertoi isoista säästötoimista.

Moni palveluyrittäjä toisaalta myös kehottaa asiakkaita peruuttamaan tulonsa, jos heillä on vähänkin flunssaa. Yrittäjälle omakin vakava sairastuminen on katastrofi.

Erityisesti pienet palveluyrittäjät elävät usein kädestä suuhun, eli heillä ei ole juuri säästöjä, joilla korvata väliaikainen tulojen menetys. Oma palkka ja liiketilan vuokra saadaan suoraan myynnistä.

Pentikäisen mukaan monia yrittäjiä uhkaa nykymenolla nopeasti kassakriisi. Vaikeuksia voi tulla myös yritysten välisessä markkinassa toimiville yrityksille, kun yritykset lykkäävät laskujen maksua toisilleen omaa kassaa säästääkseen.

Yrittäjäjärjestö on vedonnut hallitukseen, että yrittäjät saisivat väliaikaista lykkäystä verojen ja työnantajamaksujen maksuun.

”Pankeilta toivoisimme joustamista lainojen lyhennyksissä ja Finveralta kriisiluottoa, jota voisi hakea pahimpaa tilanteeseen”, Pentikäinen sanoo.

Nordea ehättikin jo perjantaina tarjoamaan pk-yrityksille kolmen kuukauden lyhennysvapaata lainoihinsa.

Pentikäisen mukaan valtiovallan alustava suhtautuminen esityksiin on ollut positiivista.

”Ei ole kovin paljon liioittelua sanoa, että yrityskentässä on nyt helvetti irti.”

Yksi palveluala, jolle nyt on tarvetta, on siivous. Lindan kotipalvelun palveluesimies Sanna Fall kertoo, että virusepidemia on tuottanut paljon kyselyjä, ja henkilökuntaa on jouduttu myös kouluttamaan uudessa tilanteessa.

”Jonkin verran siivouksia on peruttu, mutta toisaalta toisissa paikoissa niitä on entisestään tehostettu. Pintoja ja kahvoja halutaan desinfioida eli siivoaminen on muuttanut vähän luonnettaan”, hän sanoo.

Siivousalan yritykselle samoin kuin muillekin paljon työllistäville yrityksille sairauslomat käyvät nyt kalliiksi. Pieni flussanpoikanen on syy jäädä tulematta töihin.

”Sairauslomista tulee nyt isoja tappioita. Meillä saa nyt omalla ilmoitukselle olla kolme päivää poissa, ja kynnys on selvästi madaltunut”, Fall sanoo.

Päivi Peltomaa odottelee iltapäivän ainoaa ja päivän toista asiakastaan. Hänelle on 25 vuoden yrittäjäuran aikana ehtinut kertyä sen verran säästöjä, että asiakkaiden peruutukset eivät ole heti taloudellinen katastrofi.

”Selviän parin kuukauden vuokrista ja kuluista ihan hyvin. Mieheni on palkkatöissä, joten meillä ei ole siinä mielessä hätää. Mutta tarkkaa taloutta tässä täytyy pitää. Kuka tietää, miten kauan tilanne kestää.”

Peltomaa suree monen tutun aloittelevan yrittäjän kohtaloa.

”Eräältä yhden naisen catering-yrittäjältä hävisivät kaikki tilaukset yhtäkkiä kun tilaisuuksia perutaan. Samaa tarinaa kuulee nyt kaikkialta. Miten he selviävät, jos on asuntolainaa ja pienet lapsetkin.”