Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC jakaa koronaviruksen leviämisen neljään mahdolliseen vaiheeseen. Monet maat ovat parhaillaan eri vaiheissa sen mukaan, miten laajasti virus on levinnyt.

Suomi oli perjantaina vielä vaiheessa yksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan maassa oli todettu yhteensä 155 koronavirustartuntaa.

Vaiheessa yksi ECDC suosittelee tartuntaketjujen tutkimista ja sairastaneiden eristämistä mutta ei esimerkiksi julkisten tilaisuuksien peruuttamisia muuten kuin poikkeustapauksissa.

Tarkoitus on pitkittää taudin leviämistä influenssakauden päättymiseen asti. Pitkittyminen on tärkeää, koska terveydenhuoltojärjestelmä kykenee varautumaan virukseen sitä paremmin, mitä pitemmälle varsinainen epidemiavaihe siirtyy.

Suomi on mitä todennäköisimmin hyvin pian vaiheessa kaksi. Perjantain tiedotustilaisuudessa THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi, että Suomessa ollaan lähellä kynnystä, jossa koronaviruksesta tulee epidemia.

Vaiheessa kaksi testauksien kynnys nousee mutta tartuntaketjuja yritetään edelleen selvittää.

Etusijalla ovat riskiryhmät eli sairaat ja vanhukset. Virusten leviämistä hillitään ja terveydenhuoltojärjestelmän taakkaa suojellaan monin keinoin.

Työpaikoilla kehotetaan siirtymään mahdollisimman paljon työtapoihin, joissa ei ole fyysisiä kontakteja. Koulujen ja päiväkotien sulkemista harkitaan.

Vaiheessa kolme tartuntaketjuja on paljon ja ne muuttuvat epäselviksi.

Euroopassa Espanja, Ranska ja Saksa ovat tässä tilanteessa. Tällöin hoidossa aletaan keskittyä riskiryhmiin.

ECDC:n mukaan isojen tapahtumien peruuttaminen voi olla tarpeen.

Vaiheessa neljä on Euroopan maista vain Italia. Osa terveydenhuoltojärjestelmästä on jo vaikeuksissa. Tarkoitus on estää ylimääräisiä kuolemia.

Isoja tapahtumia kielletään, ja ECDC:n mukaan kouluja voi kannattaa jo sulkea.