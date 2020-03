Matkailu- ja ravintola-alan yritykset joutuvat lomauttamaan useita kymmeniä tuhansia työntekijöitä koronaviruksen seurauksena, arvioi alaa edustava järjestö MaRa.

”En osaa sanoa kuinka monta kymmentä tuhatta työntekijää joutuu lomautetuksi, mutta useita kymmeniä tuhansia, se on ihan selvä asia”, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Lapin arvion mukaan järjestön jäsenyritysten myynti on jo tähän mennessä pienentynyt viruksen vuoksi 30–50 prosenttia.

Suuria kärsijöitä ovat esimerkiksi messu- ja kongressikeskukset, joihin suurien yleisötilaisuuksien peruminen iskee kovaa. Myös liikematkailuun keskittyvät pääkaupunkiseudun hotellit kärsivät huomattavasti.

”Ainoa, joka on selvinnyt helpommalla on Lapin matkailu, koska siellä se suurin ulkomaanmatkailukausi on ohi, ja tällä hetkellä ainakin vielä kotimaiset asiakkaat liikkuvat”, Lappi sanoo.

MaRa:lla on noin 2 800 jäsenyritystä, joissa työntekijöitä on noin 70 000. Lappi arvioi, että tilanteen jatkuessa väki vähenee alalla laajasti kaikissa yrityksissä, joissa on muita työntekijöitä kuin perheenjäseniä.

”En usko, että yksikään yritys pystyy välttämään työvoiman vähentämistä.”

Monessa yrityksessä lomautusuhan alla on koko henkilökunta. Lisäksi vuokratyövoimaa vähennetään.

”Meidän juristimme eivät tällä hetkellä vastaa mihinkään muuhun. Eilen tuli ehkä jopa 200 yhteydenottoa lomautuksista.”

Ravintola-alalla selviin kärsijöihin kuuluvat esimerkiksi henkilöstöravintolat, joiden myynti vähenee, kun monilla työpaikoilla siirrytään etätöihin.

Esimerkiksi Compass Group (entinen Fazer Food Services) on jo ilmoittanut aloittavansa koko ravintolahenkilöstöä ja mahdollisia lomautuksia koskevat yt-neuvottelut Suomessa. Yritys pyörittää muun muassa Amica-henkilöstöravintoloita.

”Tämä on erittäin valitettava ja raju toimenpide”, toimitusjohtaja Jaana Korhola sanoo.

Yrityksellä on noin 500 ravintolaa ympäri Suomea, henkilöstöravintoloiden lisäksi esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja hoivakodeissa. Työntekijöitä on 4 000, joista noin 3 000 on vakituisia.

Korholan mukaan tilanne on hankala ennen muuta, koska kysyntää on hyvin vaikeaa ennustaa. Vaikutukset ja lomautettavien määrä riippuvat pitkälti siitä, missä määrin työpaikat tyhjenevät ja suljetaanko esimerkiksi oppilaitoksia tai päiväkoteja.

”Tilanne näkyy silti jo nyt selvästi asiakaskatona”, Korhola sanoo.

Taloudellisia tappioita on hänen mukaansa vaikea ennakoida, mutta ne ovat mittavat. Tärkeintä on silti asiakkaiden ja työntekijöiden terveys ja turvallisuus, Korhola korostaa.

MaRa peräänkuuluttaa valtiolta tukitoimia ravintola- ja matkailualan yritysten tukemiseksi. Lapin mukaan apu voisi olla esimerkiksi verojen ja eläkemaksujen lykkäämistä, edullisten lainojen tarjoamista ja valtiontakauksia.

Lappi toteaa, että koronaviruksen äkillisyyden takia yt-lain vaatimus viikkojen neuvotteluista ennen lomautuksia on vaikea.

”Se on nyt aivan liian pitkä aika tässä tilanteessa, kun asiakkaita on hävinnyt niin paljon.”

Nopeimmin lomautukset lähtevät käyntiin pienissä, alle 20 työntekijän yrityksissä, joita yt-laki ei velvoita.