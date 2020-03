Yksinäinen työntekijä nautti perjantaina lounasta Noho Partnersin toimistossa. Yritys on passittanut koronaviruksen takia lähes kaikki etätöihin. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Vielä maaliskuun alussa kaikki näytti erinomaiselta. Kauppa kävi, ja ravintola-alan pörssiyhtiö Noho Partners oli lyönyt kaikki ennusteensa.

Yhtäkkiä numerot piti kuitenkin unohtaa.

Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström vastaa perjantaina puhelimeen Levillä. Hän on matkustanut Lappiin avaamaan yhtiölle kahta uutta ravintolaa.

Vikström on seurannut uutisista koronaviruksen etenemistä jo joulukuun alkupäiviltä asti. Ensin hän uskoi, että virus jää Kiinaan, ja Suomi saa seurata sivusta.

Noho Partners jopa sai hoidettavakseen uusia asiakkaita, kun tuhannen hengen seminaari peruttiin Kiinassa ja siirrettiin Suomeen.

Sitten uutisia alkoi tulla Euroopasta, ja sävy muuttui. Lomamatkallaan Italiassa Vikström viimein näki itse, millaista tuhoa tauti aiheutti ravintola-alalle, kun ihmiset eivät enää uskaltaneet lähteä ulos syömään.

Vihdoin kuluneella viikolla koronavirus iski toden teolla myös Suomeen.

Uutisten seurauksena ensimmäisenä ravintolavarauksensa peruuttivat kansainväliset yhtiöt. Perässä tulivat suomalaiset yritykset ja yksityisasiakkaat.

Torstai oli viikon pahin päivä. Sen jälkeen varauskirjat olivat tyhjät.

”Ensin mietin, että pitäisikö Levin tilaisuus perua. Sitten päätin, että huonoja uutisia kertoessa on hyvä pitää ihmiset lähellä”, Vikström sanoo.

Vikströmin mukana Leville on matkustanut yhtiön esimiehiä parinkymmenen hengen verran. Perjantaiaamu alkoi tilaisuudella, jossa Vikström kertoi edessä olevista yt-neuvotteluista ja lomautuksista.

Neuvottelut koskevat kaikkia muita, paitsi yhtiön neljän hengen suuruista kriisitiimiä. Se on toimitusjohtajan vetämä ”nopean toiminnan joukko”, joka vastaa kriisin aikana kaikista operatiivisista päätöksistä ja viestinnästä.

”Maanantaista lähtien suuri osa ravintoloistamme on kiinni. Katsotaan sitten viikon mittaan, miten tilanne kehittyy.”

Vikströmin mukaan jo nyt on selvää, että ravintola-alalla on edessä täydellinen myllerrys.

”Isot yhtiöt selviävät, sillä meillä on taloudellisia puskureita. Moni ravintola joutuu kuitenkin panemaan ovensa lopullisesti kiinni. Suomessa on noin 11 000 ravintolaa, joista puolella on jo entuudestaan ongelmia kannattavuutensa kanssa.”

Vikström kaipaa alan yrittäjille ja työntekijöille tukea. Hän uskoo, että tilanne voi kääntyä parempaan muutamassa kuukaudessa. Se on kuitenkin monelle pitkä aika.

”Jokainen voi kuvitella, miten hankalaa pienen ravintolayrittäjän on pärjätä, kun ovi on kiinni ja tulot loppuvat tyystin.”

Noho Partners aikoo yrittää selvitä koronaviruksen vaikutuksista ilman irtisanomisia. Vikström muistuttaa, että ennen kriisiä yksi alan suurimmista ongelmista oli työvoimapula.

”Jos nyt ei pysty pitämään hyvistä ihmisistä kiinni, kriisistä nouseminen on paljon hankalampaa.”

Noho Partnersin onni on, että yhtiö päätti alkuvuodesta perustaa ravintolan, jossa ei ole yhtään asiakaspaikkaa.

Ideana on toimittaa ruokaa suoraan koteihin ruuanvälityspalveluiden kautta. Maailmalla vastaavalla konseptilla toimivat ravintolat tunnetaan ”haamukeittiöinä” tai ”pilvikeittiöinä”.

”Ihmiset tekevät nyt töitä ympäri vuorokauden, jotta saamme ravintolan toimimaan torstaihin mennessä. Kysyntää on varmasti.”

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät nopeasti erityisesti palvelualoilla.

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset joutuvat lomauttamaan useita kymmeniä tuhansia työntekijöitä koronaviruksen seurauksena, arvioi alaa edustava järjestö Mara lauantaina.

Noho Partnersin Aku Vikström kertoi sunnuntaina Twitterissä, että Norjassa viranomaiset ovat pyytäneet yhtiötä sulkemaan ravintolansa seuraavaksi kahdeksi viikoksi.

”Seuraavana päivänä valtio ilmoitti maksavansa tämän seurauksena lomautettujen ihmisten 14 vuorokauden palkasta 12. Tätä kutsun nopeaksi toiminnaksi, yhteistyöksi ja välittämiseksi”, Vikström kirjoitti.

Vielä viime maanantaina julkaistussa suhdannekatsauksessa Palvelualojen työnantajat eli Palta kertoi sen suhdenäkymien olevan muita päätoimialoja valoisammat.

Paltan pääekonomisti Martti Pykäri tosin huomautti tiedotteessa koronaviruksen olevan huomattava epävarmuustekijä.

”Suomessa eniten kärsivät kuljetus- ja matkailupalvelut, joille tärkeä kesäsesonki on nyt uhattuna”, tiedotteessa arvioitiin.

Nyt uhkakuvasta on tullut totta, ja Pykärin toimistossa mietitään, miten työpaikkojen katoamista voitaisiin estää.

”Toivomme ainakin hetkellisiä joustoja. Niitä voisi olla esimerkiksi verotuksessa tai työnantajien sivukuluissa. Nyt voidaan jo ennakoida, että Suomi on taantumassa. On iso riski, että tässä katoaa pohja pois koko työllistämiskeskustelusta.”

Pörssiyhtiöistä ensimmäisenä heikentyneistä näkymistään ehti varoittaa Viking Line. Keskiviikkona laivayhtiö kertoi, että koronaviruksen takia sen toimintaedellytykset markkinoilla ovat heikentyneet olennaisesti.

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hansesin mukaan tilanne on poikkeuksellisen vakava. Perjantaina yhtiö kertoi myös aloittavansa yt-neuvottelut, jotka koskevat noin kahtatuhatta ihmistä.

Kilpailija Tallink Silja kertoi yt-neuvotteluistaan torstaina. Ne koskevat yhteensä 1 300 henkilöä.

Hanses kertoo nyt käynnissä olevan kilpajuoksun, jossa mietitään, miten nopeasti kuluja saadaan leikattua, samaan aikaan kun tuotot ovat kadonneet.

Varastoja pienennetään, ostoja tutkitaan ja leikataan, kehitystyöt pannaan jäihin, Hanses luettelee.

”Markkinointiakin on pakko harkita. Mitä sitä markkinoimaan, jos koko markkinaa ei ole olemassa.”

Hanses sanoo, että henkilöstö on yhtiön suurin kustannustekijä. Jos laivassa on vain puolet matkustajia normaalista määrästä, yhtiö voi vähentää esimerkiksi palvelupisteiden määrää.

Henkilöstön määrää säädellään kuitenkin myös turvallisuusmääräyksillä eli säästöilläkin on rajansa.

Viking Linea ja muitakin risteily-yhtiöitä vaivaavat maailmalta tulleet uutiset aluksiin karanteeniin jääneistä matkustajista.

Hanses sanoo, että Viking Linella matkustaneista kolmea on tutkittu mahdollisen koronavirustartunnan takia, mutta mitään ei ole löytynyt.

Nyt niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen hallitus kuin tasavallan presidentti Sauli Niinistö ovat kehottaneet ihmisiä välttämään matkustelua. Seurauksena laivoilla on ollut hiljaista.

Viking Linella matkustajien määrä kääntyi laskuun helmikuun lopussa. Ensimmäinen hälytysmerkki oli kiinalaisten matkustajaryhmien jääminen pois. Laivoilla on matkustanut vuodessa noin satatuhatta aasialaista turistia.

Nyt matkustajien määrä on laskenut noin 10–15 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

”Varaudumme kuitenkin siihen, että edessä on jotain paljon pahempaa”, Hanses sanoo.

Hansesin mukaan jo kahden kuukauden kriisillä on merkittävä vaikutus yhtiön tulokseen. Paras sesonki on kuitenkin vasta kesällä juhannuksen jälkeen.

”Toivotaan nyt, että tässä syntyy edes patoutunutta kysyntää. Että ihmiset matkustaisivat laivoilla myöhemmin syksyllä.”