Lainsäädäntö

Euroopan unionissa valtiontuki yrityksille on lähtökohtaisesti kiellettyä. Se saattaa herättää kysymyksen, millä tavoin jäsenvaltiot saattavat voi helpottaa koronaviruspandemiasta kärsiviä yrityksiä.

Vastaus löytyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklasta 107. Sen mukaan luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi on sallittua antaa valtiontukea.

”Globaali pandemia täyttää ilman muuta poikkeusolojen ehdot. Rahoituksen tarjoaminen pienille ja keskikokoisille yrityksille on tällaisessa kriisissä erittäin tärkeää taloudellisten vahinkojen hillitsemiseksi. On myös tärkeää huolehtia pankkien rahoituksen riittävyydestä, jotta ne voivat antaa hätärahoitusta yrityksille”, sanoo kilpailuoikeuteen erikoistunut Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki.

Suomen Pankki päätti sunnuntaina aloittaa yritystodistusten ostot, jotka voivat ensi vaiheessa kasvaa 500 miljoonaan euroon. Yritystodistus on vakuudeton velkakirja. Toisin sanoen Suomen Pankki helpottaa yritysten lainansaantia ostamalla yritystodistuksia markkinoilta.

Lisäksi hallitus kaavailee keinoja, joilla se voi tukea vaikeuksissa olevia yrityksiä.

”Komissio on jo viime viikolla ilmoittanut, että valtiontukisäännöksiä voidaan tulkita joustavasti. Valtiontuki on ainoastaan yrityksille annettavaan taloudellista avustusta. Esimerkiksi Tanskassa on annettu valtiontukea 12 miljoonan euron arvosta tapahtumien järjestäjille”

Professori Kuoppamäki painottaa myös, että valtiot voivat poikkeusoloissa tarjota kohdennettua valtiontukea toimialoille, jotka kärsivät eniten.

”Koronaviruspandemia aiheuttaa ongelmia etenkin lentoyhtiöille, palvelualoille ja pankeille. On täysin mahdollista, että näille toimialoille räätälöidään EU:ssa omat valtiontukiohjelmansa.”