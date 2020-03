Viime viikolla nähty öljyn voimakas hinnanlasku ei vaikuta uusiutuvien polttoaineiden kysyntään, uskoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker.

Viime viikon maanantaina öljyn maailmanmarkkinahinta laski noin 30 prosenttia, kun öljyntuottajamaat eivät onnistuneet sopimaan tuotannon rajoituksista ja Saudi-Arabia aloitti hintasodan muita tuottajia – etenkin Venäjää – vastaan.

Osa öljyntuottajamaista olisi halunnut sopia tuotannon rajoituksista koronaviruksen vuoksi. Maat yrittivät pitää öljyn markkinahinnan korkealla tilanteessa, jossa talouskasvu hidastuu ja öljyn kysyntä heikkenee.

Sopimus tuotannon rajoituksista kaatui ennen kaikkea Venäjän vastustukseen. Saudi-Arabia vastasi lisäämällä öljyn tuotantoa ja laskemalla hintaa. Seurauksena oli rajuin päivän kuluessa tapahtunut hinnanlasku sitten vuoden 1991 Persianlahden sodan.

”Emme ole nähneet vastaavaa ainakaan minun urani aikana”, Vanacker sanoo.

Vanackerin mukaan öljyn hinnanlaskun vaikutukset Nesteen liiketoimintaan ovat erittäin monitahoisia ja niitä on vielä vaikea arvioida. Vaikutukset ovat varsin erilaisia Nesteen perinteiseen liiketoimintaan öljynjalostukseen ja sen uusiutuvien polttoaineiden liiketoimintaan.

Vaikka Neste profiloituu uusiutuvien polttoaineiden tuottajana, vain 17 prosenttia sen myynnistä tulee uusiutuvista polttoaineista. Uusiutuvat polttoaineet ovat kuitenkin yhtiön kannattavinta liiketoimintaa: niistä syntyy 80 prosenttia tuloksesta.

”Emme pysty vielä sanomaan, mitä vaikutukset tarkalleen ottaen ovat. Kysymys on myös siitä, kuinka kauan tämä kestää. Käykö niin, että tämä on kuukaudessa ohi ja sitten öljyn hinta nousee jälleen?” Vanacker pohtii.

”Tärkein kysymys on, mitä tapahtuu yleisemmin taloudelle. Jotkut ovat sitä mieltä, että olemme menossa taantumaan.”

Neste eroaa suurista globaaleista öljy-yhtiöistä siinä, että yhtiöllä ei ole omaa öljyntuotantoa. Neste jalostaa markkinoilta hankkimaansa raakaöljyä. Voitto on raakaöljyn hinnan ja siitä jalostettujen tuotteiden myyntihinnan erotus.

On esitetty arvioita, joiden mukaan edessä voi olla pitkä halvan öljyn kausi. On myös esitetty huolia, että öljyn halpeneminen voi viivästyttää siirtymää vähähiiliseen energiajärjestelmään kohentamalla fossiilisten energialähteiden kilpailukykyä suhteessa uusiutuviin.

Vanacker katsoo kuitenkin, ettei öljyn hinnanlasku vaikuta uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

”Uusiutuvien kysynnän kasvu johtuu ennen kaikkea sääntelystä ja siitä, että meidän on pakko vähentää hiilidioksidipäästöjä.”

Koronavirus on iskenyt maailmantalouteen kovaa, vaikka kaikkia sen vaikutuksia ei vielä tunnetakaan. Kenties kovimman iskun on kärsinyt lentoala. Ensin katkesivat matkustajalentoyhteydet Kiinaan, ja päälle tuli Yhdysvaltojen asettama 30 päivän matkustuskielto Euroopasta. Osa lentoyhtiöistä on jo entuudestaan heikossa kunnossa, ja ala on vaatinut valtioilta ripeitä tukitoimia.

Uusiutuvat lentopolttoaineet ovat yksi keskeinen alue, jolla Neste aikoo tulevaisuudessa hakea kasvua.

Hiljattain yhtiö teki Finnairin kanssa sopimuksen siitä, että uusiutuvien polttoaineiden tankkaus voidaan aloittaa Helsinki-Vantaalla. Parhaillaan yhtiöllä on käynnissä yli miljardin euron investointi Singaporen jalostamoon. Kun laajennus valmistuu kesällä 2022, uusiutuvan lentopolttoaineen nykyinen noin 100 000 tonnin tuotantokapasiteetti kasvaa yli miljoonaan tonniin.

Vanackerin mukaan Nesteestä tulee silloin alan selvä markkinajohtaja. Hän ei usko, että koronaviruksen aiheuttama isku muuttaa uusiutuvan lentopolttoaineen näkymiä.

”Meidän täytyy erottaa toisistaan pitkä ja lyhyt aikajänne. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kysyntä kasvaa valtavasti. Lentopolttoaineen kysyntä kasvaa merkittävästi, ja samalla tietysti kasvavat hiilidioksidipäästöt. Toistaiseksi ainoa ratkaisu päästöjen vähentämiseksi ovat uusiutuvat polttoaineet.”