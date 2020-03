Ei paniikkia. Ei edes havaittavaa jännitettä.

Tunnelma Mimmit sijoittaa oy:n uudella toimistolla on rento, vaikka käynnissä on osakemarkkinoiden rajuin viikko sitten vuoden 2008 finanssikriisin.

Pia-Maria Nickström ja Hanna Tikander – eli mimmit, kuten he itseään kutsuvat – ovat opettaneet sijoittamisen perustaidot tuhansille nuorille naisille. Mimmit sijoittaa -yhteisö lukee heidän blogiaan, kuuntelee heidän podcast-lähetyksiään ja käy tapaamassa heitä sijoitustilaisuuksissa.

Viime viikkojen romahdus on vienyt mimmien seuraajien sijoituksista jopa kymmeniä prosentteja.

Täyttyvätkö Nickströmin, 26, ja Tikanderin, 26, sähköpostit tai sosiaalisen median kanavat viesteistä, joissa kauhistellaan tilannetta ja päätetään lopettaa koko sijoittaminen?

”Sellaisia viestejä on tullut kaksi tai kolme”, Nickström sanoo.

Yhdessä oli hashtag: #myinkaikki.

”Suurin osa sanoo vain, että ’tästähän kaikki varoittivat’.”

”Huomaan kyllä itsestäni sen olon, että haluaisin tehdä joitain liikkeitä”, sanoo Pia-Maria Nickström markkinoiden myllerryksestä. Sijoitussuunnitelmassa pysyminen voi kuitenkin hänen mielestään olla järkevin ratkaisu. Kuva: Rio Gandara / HS

Nickström ottaa kännykästään esiin sijoittajayhteisön reaktioita. Niitä tulee Instagramissa runsaasti, jos mimmit kysyvät seuraajiensa ajatuksia.

Viestien sävy on pääasiassa rento.

”Nyt kannattaa ostaa halvalla.”

”Aion ostella menemään.”

”Kuumottaa.”

”Tätä on odotettu ja tämä on vasta alkua.”

”Mikä lasku? zzzzz…”

Viestit uhmaavat perinteistä mielikuvaa, jonka mukaan piensijoittajat menevät helposti paniikkiin, myyvät halvalla ja ostavat taas myöhemmin kalliilla.

Uhkakuvana olisi, että juuri kun suomalaiset ovat oppimassa ruotsalaisten tapaan sijoittamista, markkinoiden romahdus pelottelee tuoreet piensijoittajat takaisin nollakorkoisten säästötilien pariin.

Mimmit sijoittaa -yhteisö koostuu nuorista, joille myllerrys on jotain ihan uutta. Voisi kuvitella, että romahduksen aiheuttamat pelot olisivat kovat.

Näyttää kuitenkin siltä, että Nickström ja Tikander ovat onnistuneet opettamaan yhteisölleen yhden sijoittamisen perustotuuksista: osakesijoittaminen on tuottavaa pitkällä aikavälillä, mutta välillä voidaan mennä kovaa ylös ja alas. Jos hyppää sijoittajaksi nousumarkkinan huipulla, voi kestää kauankin ennen kuin pääsee voitolle.

Toisaalta on mahdollista, että kriisin hetkellä äänessä ovat vain harvat. On helppoa julistaa muille, että on myynyt osakkeet oikeaan aikaan.

Pettyneet saattavat pysyä vaiti – ehkä tuntea häpeääkin.

”Somehan on tosi jälkiviisas”, Nickström sanoo. ”Se on täynnä elämän kriisien selviytymistarinoita, mutta niitä kerrotaan jälkikäteen. Ei niitä tunteita lähdetä siellä somessa käsittelemään.”

Instagramia ei viestintäkanavana välttämättä yhdistäisi sijoitusasioista puhumiseen. Kuvapainotteinen alusta on täynnä arjen luksusta. Talouden kannalta se tarjoaa enemmän kuluttamista kuin sijoittamista.

Mimmit ovat kuitenkin huomanneet, että heidän tarjoamalleen tiedolle on kysyntää myös Instagramissa.

”Ihmiset ovat tarkempia siitä, mihin haluavat käyttää oman someaikansa. He haluavat jotain hyödyllistä. Jotain, mistä saa uutta informaatiota ja mikä auttaa heitä kehittämään itseään”, Tikander sanoo.

Pia-Maria Nickström ja Hanna Tikander ovat opettaneet sijoittamisen perustaitoja tuhansille nuorille. He ovat havainneet, että suurin osa tuoreista sijoittajista ottaa osakemarkkinoiden myllerryksen rauhallisesti. Kuva: Rio Gandara / HS

Toimitusjohtaja Nickström itse aloitti sijoittamisen vuonna 2016. Silloin jotkut naureskelivat hänen ajoitukselleen. Nousukausi oli jatkunut jo kahdeksan vuotta, ja kurssien romahdusta povattiin yhtenään.

”Sitten perustin sijoitusblogin, ja siitä vasta tulikin hirveästi kommentteja: ’Nyt on romahdus lähellä! Kupla puhkeaa, kun mimmit sijoittaa!’”

Pörssien nousua kesti kuitenkin vielä pitkään. Viime vuosi oli osakemarkkinoilla suorastaan loistelias. Mimmit sijoittaa kasvoi yrityksenä, ja Tikander tuli mukaan tuottajan tittelillä.

Podcasteissa kaksikon työnjako menee niin, että Tikander on se, joka uskaltaa kysyä niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä. Nickström taas on se, joka on jo ottanut asioista selvää. Hän tuntee asiat tarkasti mutta varoo selvästi olemasta liian ammattimainen.

Mimmit sijoittaa on suosittu, koska mimmit ovat seuraajilleen vertaisia ja helposti lähestyttäviä. He puhuvat myös sijoitussummistaan, jotka ovat tavalliselle nuorelle samastuttavia. Jos nuo sijoittavat, pystyn siihen kai minäkin, saattaa kuuntelija ajatella.

Nickström ja Tikander eivät anna varsinaisia sijoitusneuvoja. He eivät ole Finanssivalvonnan luvan alaisina toimivia sijoitusneuvojia.

”Voimme aina sanoa, mitä haluamme tai aiomme itse tehdä. Mutta emme koskaan sano, mitä jonkun muun kannattaa tehdä”, Nickström selittää eroa.

”Jos joku sanoo, että tekee mieli myydä kaikki, en sano, että älä myy. Itsehän se päätös tehdään.”

Viime viikon maanantaina Nickström ja Tikander olivat matkalla Kauhavalle naistenpäivän sijoitusiltaan, kun pörssirytinä käynnistyi. Nickström esittää, miten hän tuskaili junan huonoa verkkoyhteyttä ja tuijotti puhelimestaan kurssien kehitystä kiihtyneenä.

”Hanna otti huomattavasti chillimmin.”

”Monet ovat aloittaneet sijoittamisen meidän tapahtumiemme kautta. Meillä on vastuu olla keskustelussa mukana. Emme me voi vain häipyä, kun osakekurssit laskevat”, sanoo Hanna Tikander. Kuva: Rio Gandara / HS

”Olen käynyt kaksi kertaa katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Pidän kiinni sijoitus­suunnitelmastani. Ajattelen, että tämä kuuluu tähän. Let’s chill”, Tikander sanoo.

Nickström on nähnyt markkinoiden laskussa myös edullisten ostojen mahdollisuuksia.

”Olen ostanut joka päivä jotain: paria osaketta ja rahastoja. Säästötiliä en ole tuhlannut, mutta olin säästänyt myös pyörään ja päätin, että sitä en nyt tarvitsekaan.”

Nickströmiä ja Tikanderia on mietityttänyt jo sekin, miten koronavirus iskee heidän omaan liiketoimintaansa. He ovat juuri vuokranneet toimiston ja etsivät lisätyövoimaa. Nyt kaikki puhuvat uhkaavasta taantumasta.

Nickström käy katsomassa sähköpostit. Yksi puhujakeikka on peruuntunut koronaviruksen takia.

Koronavirus iskee mimmeihin kaksin verroin, kun se koettelee sekä sijoitusalaa että yleisötilaisuuksia.

”Yleisötilaisuuksia voi peruuntua, mutta yrityksessämme on muita osia, jotka toivottavasti kannattelevat”, Nickström sanoo.