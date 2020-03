Sophie Heuskin on osatnut noutobagelit ulko-ovelta, johon Matthieu Lagarde on perustanut myyntipisteen. Kuva: Juha ROININEN / EUP-IMAGES

Bryssel

Matthieu Lagarde seisoo bagelipaikan ulko-ovella. Ulko-ovella on pöytä, kassakone ja käsidesi: Bagelstein on valmiina palvelemaan Belgian pääkaupungin Brysselin sulkutilasta huolimatta.

”Olen positiivinen. Pystymme palvelemaan edelleen asiakkaita”, hän sanoo.

Belgia sulki kaikki ravintolat, kahvilat ja baarit viikonloppuna, ja rajoitti erikoisliikkeiden viikonloppuaukioloaikoja. Myös koulut suljettiin, ja ulkomaille matkustamista pyydettiin välttämään. Belgiassa oli maanantaina 1 058 virustartuntaa. Kuolleita on viisi, ja tehohoidossa jo kymmeniä.

Matthieu Lagarde on päättänyt siirtää bagelmyyntinsä kadulle, kun kahvilaa ei saa enää pitää auki. Billel Harou työskentelee noutoannoskuskina. Kuva: Juha ROININEN / EUP-IMAGES

Belgian päätös iskee kovaa erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrittäjiin. Moni ravintola-alan yrittäjä on kertonut, että pärjää taloudellisesti vain muutaman viikon. Nyt sulun pituudeksi ilmoitettiin 3. huhtikuuta. Moni ravintola-alan epätyypillisessä työsuhteessa oleva työntekijä menetti työpaikkansa heti.

Vilkkaalla ravintolakadulla valtaosa ravintoloista on päättänyt sulkea ovensa, ja vain pieni osa on keksinyt tehokkaan tavan myydä tuotteitaan ulos kadulle. Jos haluaa ostaa kahvikupin, pääsee kahvilaan tiskille vain yksi kerrallaan. ”Jonottakaa ulkona”, lapuissa kehotetaan.

Osa mainostaa noutopalveluita tai kehottaa tilaamaan suoraan verkkosivuilta. Listoja auki olevista take away -periaatteella toimivista ravintoloista kootaan kovaa vauhtia sivustoille ja somekanaviin.

Rue de Bailli on hiljentynyt Brysselin keskustassa. Kuva: Juha ROININEN

Lagarden Bagelsteinia vastapäätä on pieni voileipäpaikka, Charlotten sämpylä. Charlotte Laval on takahuoneessa ja tekee kiireisesti leipiä tilausten perusteella. Paikan päällä myynti on hiljentynyt täysin, mutta Laval sanoo, että hän pärjää kyllä. ”Tämä ei ole maailmanloppu. Olen itse nuori, ja tästä paikasta on vain vuokrakulut.”

Bagelyrittäjä Lagarde muistuttaa suomalaisia yrittäjiä, että noutomahdollisuudet on hyvä varmistaa heti. Eri ruokalähettipalveluihin rekisteröityminen vie aikaa, ja sitten kun tosi on kyseessä, palveluissa on kova ruuhka. ”Kannattaa varmistaa, että jonkinlainen toiminta voi jatkua myös poikkeusoloissa”, hän sanoo.

Pienyrittäjänä tilauksia voi pienentää heti, mutta vasta tämä viikko kertoo Lagardelle, onko bageleita todella mahdollista myydä ovensuusta ohikulkijoille. Tavalliseen arkimaanantaihin verrattuna katu on todella hiljainen. Billel Harrou käy hakemassa noutoannoksen kyytiin ja sanoo, että työtä riittää: ”Ihmiset ovat varovaisempia, ja toimitan nyt vain oven ulkopuolelle.”

Dessange-kampaamossa koettiin lauantaina outo hetki, kun poliisi ilmestyi iltapäiväkahdelta liikkeeseen. Selvisi, että kampaamo oli luvatta auki. Osalla asiakkaista oli väri päässä ja leikkaus kesken. Ne saatiin sentään hoitaa loppuun.

Hugo Havardin Dessamge-kampaajalla on nyt tilaa. Kuva: Juha ROININEN / EUP-IMAGES

”Meille ei ollut vielä selvinnyt, miten aukioloaikojen rajoittaminen meihin vaikuttaa. Poliisi oli ihan ystävällinen”, sanoo kampaamoyrittäjä Hugo Havard.

Sakkoa ei tullut, vielä. Kampaamo saa olla auki enää arkisin.

Havard kertaa, miten kampaajalla on varauduttu koronaviruksen torjuntaan. Kaikki työvälineet desinfioidaan ja puhtauteen kiinnitetään erityistä huomiota. Silti maanantaina ainakin kolme ajanvarausta oli jo peruttu. Havard sanoo, että kymmenen työntekijää on pakko laittaa väliaikaisesti työttömiksi, joka onnistuu Belgian lakien mukaan viikon varoajalla.

Havard esittelee avaria tiloja. Täällä ei tarvitse olla kenenkään vieressä, ja yhtäaikainen henkilömäärä liikkeessä on rajoitettu viiteen. ”Pelkoa vastaan on kuitenkin vaikea taistella”, hän sanoo.

Havard toivoo, että hallitus tukisi yrittäjiä taloudellisesti, koska nämä toimivat hallituksen ohjeiden mukaisesti. ”Vuokrakorvauksista on ainakin puhuttu”, hän sanoo.

Autokorjaamossa korjaaja Benali Tarik on juuri neuvottelemassa renkaanvaihdosta. Autokorjaamotkaan eivät saa enää palvella viikonloppuisin. Tarikia huolestuttaa se, että korjaajana hän joutuu työskentelemään asiakkaiden autojen sisällä. ”Käsidesiä kuluu”, hän sanoo.