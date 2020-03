Koronaviruspandemia on aiheuttanut talouteen ja arvopaperimarkkinoille poikkeuksellisen sekasorron. Siksi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn vaatii Euroopan keskuspankilta (EKP) entistä järeämpiä keinoja.

”Euroopan keskuspankin on otettava kaikki toimivaltansa sallimat keinot käyttöönsä vähentääkseen koronaviruspandemian taloudellisia vaurioita”, pääjohtaja Rehn sanoo.

Lausunto on erittäin poikkeuksellinen. Suomen Pankin pääjohtajat eivät ole juuri koskaan ottaneet ennalta kantaa siihen, mitä EKP:n pitäisi tehdä.

Suomen Pankin pääjohtaja on virkansa puolesta EKP:n rahapolitiikasta päättävän neuvoston jäsen. Rehnin lausunto muistuttaa EKP:n edellisen pääjohtaja Mario Draghin kuuluisaa puhetta heinäkuussa 2012, jolloin tämä ilmoitti keskuspankin tekevän kaikkensa romahtamisen partaalla olleen euron suojelemiseksi.

”Koronaviruspandemia on ulkoinen šokki, eikä se siis johdu minkään valtion holtittomasta taloudenhoidosta. Nyt tarvitaan eurooppalaista solidaarisuutta eikä käpertymistä juoksuhautoihin. Tämä koskee etenkin eurojärjestelmää, jonka on toimittava päättäväisesti.”

Eurojärjestelmä tarkoittaa Euroopan keskuspankkia ja eurovaltioiden kansallisia keskuspankkeja.

Pandemian takia rahoitusmarkkinoilla on huomattavia häiriöitä. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka pahaan taantumaan euroalueen talous mahdollisesti vajoaa.

Epävarmuuden takia monet yritykset tarvitsevat tilapäistä rahoitusta, koska niiden tulot ovat ehtyneet kysynnän romahtaessa. Yritysten vararikot vaikuttavat väistämättömiltä, mikä merkitse pankeille luottotappioita.

”Näissä oloissa keskeistä on turvata yritysten riittävä rahoitus. Olemme aikaisemminkin EKP:ssä tehneet epätavallisia toimia: antaneet pankeille lainaa niin paljon kuin ne sitä tarvitsevat, asettaneet talletuskoron negatiiviseksi ja ostaneet laajasti julkisen ja yksityisen sektorin arvopapereita. Nyt vastaavia epätavallisia toimia tarvitaan jälleen.”

Viime viikolla EKP päätti kolmesta poikkeustoimesta. Keskuspankki tarjoaa pankeille lainoja turvatakseen rahoitusjärjestelmän toiminnan. Näissä rahoitusoperaatioissa pankit voivat saada EKP:stä lainoja, joiden korko on 0,50 prosenttia. Negatiivinen korko tarkoittaa, että EKP maksaa pankeille lainojen nostamiseksi.

Lisäksi EKP ilmoitti myös kohdennetuista rahoitusoperaatioista. Jos pankit ylläpitävät rahoitustaan etenkin pienille ja keskikokoisille koronavirusepidemiasta kärsiville yrityksille, ne voivat saada keskuspankilta lainaa –0,75 prosentin korolla.

Kolmas hätäkeino oli lisätä arvopapereiden ostoja markkinoilta tilapäisesti 120 miljardilla eurolla. Arvopapereita ostamalla keskuspankki lisää rahan tarjontaa. Kun EKP ostaa pankeilta ja rahoitusalan yhtiöiltä arvopapereita, ne saavat keskuspankkirahaa, jota ne voivat lainata yrityksille ja kotitalouksille.

Keskuspankki ei voi mennä vararikkoon, joten se pystyy luomaan keskuspankkirahaa määrättömästi.

”Paljon on vettä virrannut viikon aikana. Tilanne on huomattavasti kriittisempi kuin viikko sitten ja sen vuoksi on syytä toimia aktiivisesti etenkin yritysrahoituksen ja koko pankkijärjestelmän toiminnan turvaamiseksi. Se voisi tarkoittaa arvopapereiden osto-ohjelman laajentamista ja maakohtaisten joukkolainojen ostojen enimmäismäärien muuttamista.”

Nykyisessä arvopapereiden osto-ohjelmassa eurovaltioiden joukkolainoja ostavat kansalliset keskuspankit ja EKP. Ostoja on rajoitettu kuitenkin siten, että eurojärjestelmällä ei saa olla hallussaan enemmän kuin 33 prosenttia valtioiden joukkolainoista.

”Arvopapereita ostetaan yhdessä sovittujen periaatteiden ja ennalta määritettyjen enimmäismäärien mukaisesti. Itse määriteltyjä ehtoja voidaan aina muuttaa eli ostoja ja joustavuutta voidaan lisätä.”

Pitäisikö EKP:n harkita mahdollisesti osakkeiden ostamista markkinoilta? Tällaista vaihtoehtoa pääjohtaja Rehn pohdiskeli jo vuosi sitten.

”En sulkisi ennakolta pois mitään keinoja. Suomen Pankki osoittaa osaltaan yrityslainamarkkinoilla esimerkkiä, että nyt on syytä pohtia luovasti erilaisia keinoja taloudellisten vaurioiden vähentämiseksi.”

Suomen Pankki päätti sunnuntaina, että se alkaa ostaa markkinoilta yrityslainoja, joilla se pyrkii turvaamaan yritysten rahoituksen. Ensi vaiheessa yritystodistusten ostot voivat kasvaa 500 miljoonaan euroon.

Yritystodistus on vakuudeton velkakirja. Ostamalla niitä etupäässä pankeilta Suomen Pankki siis helpottaa yritysten lainansaantia.

Tiistaina Yhdysvaltojen keskuspankki ilmoitti, että se aloittaa yrityslainojen ostamisen markkinoilta.

”Yhdysvaltojen keskuspankin entiset pääjohtajat Janet Yellen ja Ben Bernanke kannustavat Financial Timesissa laajentamaan yrityslainojen osto-ohjelmaa, koska yritysrahoituksessa on merkittäviä häiriöitä. Tällä hetkellä eurojärjestelmä ostaa yritysten joukkolainoja, mutta ostojen lisäämistä voisi pohtia.”

Euroalueen valtioista kenties pahimmassa pinteessä on jo ennestään pahoin velkaantunut Italia. Sen terveydenhoitojärjestelmä on romahtanut, koska koronavirustartuntojen määrä on kasvanut erittäin nopeasti.

Pääjohtaja Rehn ei halua ottaa kantaa siihen, pitäisikö Euroopan keskuspankin sallia se, että Italian keskuspankki voisi antaa hätärahoitusta pankeille.

”Monet luettelemani keinot tukisivat rahoituksen välittymistä koko eurojärjestelmässä eli myös Italiassa.”

Kaikista tärkeimpänä hän pitää rahoitusmarkkinoiden rauhoittamista.

”Finanssi- ja eurokriisin iso opetus on se, että myllerryksen rauhoittamiseksi on välttämätöntä saada katastrofaalinen riski pois markkinoilta. Muutoin rytisee myös reaalitaloudessa eli syntyy konkursseja ja suurtyöttömyyttä. Silloin kun talo on tulessa, ensimmäinen tehtävä on saada palokunta paikalle. Käräjiä ehditään käydä myöhemminkin. Nyt ollaan tällaisessa tilanteessa.”