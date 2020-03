Kauppakonserni Kesko antaa tulosvaroituksen koronaviruspandemian vuoksi. Yhtiö ennakoi tämän vuoden tuloksensa jäävän viime vuotta pienemmäksi.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto on 400–450 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevoitto oli 461,6 miljoonaa euroa, yhtiön historian paras. Yhtiö ei anna liikevaihdon kehitystä koskevaa ohjeistusta.

Vielä helmikuun alussa yhtiö ennakoi sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvavan viime vuodesta.

”Päivittäistavarakauppa on noin puolet Keskon liikevaihdosta ja yli 70 prosenttia tuloksesta. Uskomme ruoan kysynnän kuluttajakaupassa jatkuvan hyvänä poikkeustilanteesta huolimatta. Food service -liiketoiminnassa myynnin ennakoidaan sen sijaan laskevan. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan ja autokaupan osalta myynnin ja kannattavuuden arviointi on tässä tilanteessa vaikeaa. Sopeutustoimenpiteet on aloitettu ja niitä jatketaan huomioiden muutokset eri toimialojen liiketoiminnoissa”, sanoo yhtiön pääjohtaja Mikko Helander tiedotteessa.