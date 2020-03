Koronavirus on saanut suomalaiset elektroniikkaostoksille sellaisissa määrin, että joissakin tuoteryhmissä myynti on viikon sisään moninkertaistunut.

Erityinen ostopiikki on kaupoissa nähty varsinkin tuotteissa, joita tarvitaan etätyöhön ja kotitoimiston ylläpitämiseen. Suomalaiset varautuvat mahdollisesti pitkittyvään koronakriisiin myös muunlaisin keinoin ja ostoksin.

”Kun ensin suuri joukko suomalaisia määrätään etätöihin ja sitten tulee vielä koulujen sulkemiset, tulee ihmisten elämään muutoksia ja se näkyy meillä luvuissa”, sanoo Verkkokauppa.comin markkinointi- ja viestintäjohtaja Seppo Niemelä.

”Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla saman päivänä kotiin toimitettavat tilaukset nelinkertaistuivat, samoin myynti yrityksille on nousussa. Firmat ovat tilanneet työntekijöille paljon tavaraa kotiin kuten kannettavia tietokoneita, näyttöjä, näppäimistöjä”, Niemelä sanoo.

Samaa sanoo Powerin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto. Powerin myymälöissä on havaittu, että ihmiset rakentavat nyt kotitoimistoja, kun työpaikalle ei ole menemistä. Myös lasten etäkoulu tuo ihmisiä ostoksille, kun kaikille lapsille ei välttämättä ole riittävästi koneita kotona.

”Tietotekniikan myynnissä se näkyy. Nyt ostetaan hiiriä, näppiksiä, kannettavia tietokoneita, niissä on selkeä kysyntäpiikki”, Saviluoto sanoo.

Ja sama tilanne vallitsee myös Gigantissa.

”Viime viikosta eteenpäin kaikki etätyöskentelyyn ja kotitoimistoon liittyvät tuotteet alkoivat myydä enemmän. Asiakkaat ovat tällä hetkellä erityisesti kiinnostuneista näytöistä, tietokoneista, latureista, telakoista ja kaikista nettiyhteyksiin liittyvistä tuotteista”, sanoo Gigantin markkinointijohtaja Sami Särkelä.

Koronatilanteen vaikutukset näkyvät elektroniikan myymisessä myös toisella tavalla, kun ihmiset viettävät tänä keväänä enemmän aikaa kotonaan. Kaupoissa on huomattu, että ihmiset haluavat nyt tehdä arjesta mukavampaa: nyt halutaan viihdettä ja pelejä.

”Perheissä mietitään, miten saadaan aika kulumaan. Viihdepuolella myynti on kasvanut televisioissa, konsoleissa, lautapeleissä ja leluissa. Myös monet harrastukset loppuivat kertaheitolla, joten meillä on myyty polkupyöriä ja sähköpyöriä. Niissä on ollut selvä nousu”, Verkkokauppa.comin Niemelä sanoo.

Samoin pakastimissa on selvä kysyntäpiikki, kun ihmiset haluavat saada suuremman määrän ostoksia kerralla pakkaseen, mikä vähentää tarvetta käydä ruokakaupoissa ostoksilla ja mahdollisesti altistumassa. Monilla myös saattaa tänä keväänä televisio vaihtua isompaan. Tosin samalla loppui urheilun katsominen.

”Tästä piti tulla kaikkien aikojen urheiluvuosi, mutta se muuttui kertaheitolla. Tv-myynnin kannalta tilanne saattaa kuitenkin kääntyä hyväksi, kun ihmiset ovatkin nyt kotona”, Niemelä sanoo.

Hän arvelee, että esimerkiksi ulkomaan matkustuksesta tänä keväänä säästyvä raha saattaa monissa perheissä hyvinkin päätyä kodin varusteluun. Pian alkaa myös grilli- ja puutarhakausi ja näiden alojen tuotteiden myynti voinee sekin keväällä hyvin, jos kotiin eristäytyminen pitkittyy.

”Kun ollaan paljon kotona neljän seinän sisällä, halutaan panostaa arjen luksukseen”, hän sanoo.

Powerin Saviluoto sanoo, että koko elektroniikkamyynnin rakenne on nyt muuttunut.

”On selvää, että pitkällä aikavälillä koronan vaikutus on meille negatiivinen, mutta lyhyellä aikavälillä olennaisin muutos on tietotekniikan myynti, joka on reilussa nousussa.”