Suomi on elää nyt poikkeustilassa, mutta ainakin yksi asia on syytä säilyttää normaalina.

Kahvitauko on pidettävä.

Näin toteaa Tuike Järvi. Hän on yksi suuresta joukosta suomalaisia, jotka ovat joutuneet opettelemaan uusia rutiineja viimeisten viikkojen aikana.

Järvi työskentelee myyntijohtajana verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia kehittävässä Fraktiossa. Tavallisesti hän matkustaa arkipäivisin yrityksen toimistolle Helsingin Kamppiin.

Torstaina 12. maaliskuuta kaikki kuitenkin muuttui. Kun koronapandemian laajuus alkoi selvitä, kehotettiin koko reilun 30 hengen henkilöstöä jatkamaan työntekoa kotoa käsin.

Järvi oli perjantaihin mennessä työskennellyt reilun viikon ajan kotoa käsin. HS pyysi häntä kirjoittamaan ylös havaintoja etätyöpäivän järjestämisestä.

Fraktiossa etätyöhön on järjestetty hyvät mahdollisuudet, Järvi kertoo. Sen sijaan harvalla on omassa kodissa yhtä monipuolista työpöytää kuin toimistolla.

Ensimmäisen työpisteen hän rakensi pizzalaatikoista.

Pizzalaatikoista tehty työpöytä oli Järven ensimmäinen muutos etätyössä. Kuva: Tuike Järvi

Isompi kysymys oli, miten työnteko saadaan järjestettyä yrityksessä, jossa iso osa työntekijöistä työskentelee konsultteina asiakkaiden palveluksessa.

”Torstaina vaikutti, että koko IT-ala siirtyi etätöihin. Tuli kova kiire luoda ohjeistuksia ja selvittää, miten asiakkaat suhtautuvat meidän työntekijöidemme siirtymiseen etätöihin”, Järvi sanoo.

Asiakkaat olivat kuitenkin jopa yllättävän ymmärtäväisiä.

Etätyöstä vaikuttaa tulleen monella alalla vallitseva käytäntö koronaepidemian vuoksi. Se näkyy suoraan siinä, miten paljon teleoperaattorien palveluja käytetään.

Esimerkiksi DNA kertoi perjantaina, että verkkokäyttäjiltä eri palveluihin lähtenyt liikenne kasvoi yli 80 prosenttia viikossa. Keskiviikkona, kun monet koulut ja oppilaitokset suljettiin, kasvua oli jopa 87 prosenttia yhden päivän aikana.

Järvi oli tottunut tekemään etätöitä aikaisemminkin, tosin korkeintaan yhtenä päivänä viikossa.

Nyt päivää piti todella miettiä etukäteen, jotta rajanveto kotielämän ja työnteon välillä säilyisi.

Aamiaiseksi soijajogurttia, mysliä ja kahvia, kalenteriin viikon urheiluja. Kuva: Tuike Järvi

Yhden miellyttävän havainnon hän teki heti aluksi. Normaalisti Järvi heräisi aamukuudelta, jotta ehtisi Helsinkiin vievään bussiin.

Nyt aikaa nukkumiselle jää enemmän, Järvi kirjoittaa HS:lle pitämässään päiväkirjassa.

Klo 7.30:

Heräsin siihen kun mies kävi toivottamassa hyviä aamu-unia lähtiessään töihin.

Järven koti on Klaukkalassa, jossa hän asuu miehensä Juho Sallisen kanssa. Sallinen on lähiseudulla toimivan painoalan yrityksen työnjohtaja ja omistaja. Hänelle etätyö ei ole vaihtoehto, vaan töihin lähdetään edelleen jokaisena arkiaamuna.

Yksin Järvi ei joudu kuitenkaan työpäiviään viettämään: seurana ovat kissat nimeltä Herkku ja Rusina.

Yhteydenpito kollegoihin tapahtuu Slack-sovelluksella, jolla voi kirjoittaa viestejä ja soittaa videopuheluita.

Klo 8.30:

Heräsin omaan herätyskelloon ja luin osan sähköposteista sängyssä, purin Slackin akuuteimmat viestit ja kurkkasin some-kanavien notifikaatiot.

Pesin hampaat ja pukeudun verkkareihin, eripari-pörrösukkiin ja Niken urheilupaitaan. Tämä on asu, jossa viihdyn parhaiten.

Järvi tapaa tavallisesti paljon asiakkaita, jolloin hän joutuu panostamaan pukeutumiseen. Nyt hän sanoo nauttivansa tilanteesta, jossa voi pukeutua juuri kuten haluaa.

”Myyntiala on muutenkin melko ulkonäkökeskeinen. Onneksi Fraktiossa saa tulla töihin juuri sen näköisenä kuin on.”

Etätyöpäivänä kannattaa panostaa hyvään ruokaan, Järvi sanoo. Hänellä on tapana myös toimistolle lähtiessään tehdä etukäteen aamiaista, joka säilyy useamman päivän.

Mustikasta ja banaanista tehty pannukakku kuuluu etätyön vakioaterioihin. Kuva: Tuike Järvi

Ennen kello yhdeksää hän keittää kahvia ja ottaa jääkaapista viikonloppuna tehdyn mustikka-banaani-pannukakun, jonka hän lämmittää mikroaaltouunissa tai leivänpaahtimessa.

Noin klo 9:

Avaan koneen keittiön pöydässä ja teen saman kuin joka aamu Kampissa ollessani: käyn läpi päivän aktiviteettilistan, loput sähköpostit ja Linkedinin sekä muiden kanavien fiidit. Välissä olen piipahdellut Slackissa tervehtimässä ja auttamassa työkavereita milloin missäkin.

Seuraavana on aika päivän ensimmäiselle videopalaverille, joka koskee yrityksen markkinointia ja myyntiä. Osallistujat ovat kaikki eri paikoissa ympäri Suomea, mutta ainakaan teknisiä ongelmia ei esiinny.

Koska Fraktio tekee käytännössä kaikki projektinsa yhteistyökumppanien kanssa, on yhteistyöstä ja toiminnan tehokkuudesta tärkeää pitää kiinni.

Asiakkaina on esimerkiksi lääkäripalveluita tarjoavia yrityksiä sekä merkittäviä suomalaisia teollisuusyrityksiä.

Etätyöläisen lounas valmistuu.

Palaveriin on varattu puolitoista tuntia, mutta se päätetään pitää mahdollisimman lyhyenä, jotta työntekijät pääsevät keskittymään siihen, että arki jatkuu sujuvana.

”Päällimmäisenä mielessä oli varmistaa että kaikki saavat etätyöskentelyn käyntiin hyvin ja asiakkailla on kaikki hyvin”, Järvi sanoo.

Puolenpäivän lähestyessä alkaa lounasnälkä vähitellen kutittaa vatsanpohjassa. Kalenterissa lukee lounas ystävän kanssa, joka on palannut Britanniasta Suomeen.

Se tapaaminen on päätetty kuitenkin perua jo silloin, kun Järvi siirtyi etätöihin. Nyt lounasta pitää syödä kotona.

Klo 11.30:

Kissani Rusina oli erityisen kiinnostunut juustomunakkaasta, jonka tein jääkaapista löytyneistä munista, paprikasta ja juustoraasteesta.

Lounaan aikana selasin Linkediniä etsiessäni vinkkejä koko yhteisön etätyöskentelyyn.

Tuike Järvi on usein lounaankin aikana tietokoneen ääressä. Kuva: Tuike Järvi

Eväiksi tehtiin valmiiksi kuorittuja porkkanoita. Kuva: Tuike Järvi

Yksi Järven löytämistä vinkeistä tuli suomalaisyhtiö Reaktorin Sampo Pasaselta. Hän kertoi, että yrityksessä on alettu pitää virtuaalikahvitaukoja.

Järvi päätti ehdottaa samaa käytäntöä Fraktioon: nyt koko yrityksellä on kahden ja puoli kolmen välissä iltapäivällä ”etäkahvit”, jolloin kokoonnutaan yhteen, mutta puhutaan jostain muusta kuin työstä.

Fraktion etäkahveilla on tapana esitellä lemmikkejä. Kuva: Tuike Järvi

”Olen huomannut, että on todella tärkeää nähdä kollegoita, vaikka sitten videopuhelun kautta. Agenda saattaa olla vaikka joogaamista tai omien lemmikkien esittelyä.”

Etätyöskentelyn aikana Järvi on huomannut, että päivän aikana voi tehdä asioita, joita hän ei normaalisti tekisi. Työtä on mahdollista tehdä, vaikka ei koko ajan istuisi koneella.

Järvi tuli sattumalta hankkineeksi hiljattain spinning-kuntopyörän, jota hän on käyttänyt taukojumppaan ja harjoitellakseen pyöräilyharrastusta varten.

Nyt se tuntuu onnekkaalta hankinnalta.

Kuntopyörälle on käyttöä, sillä kotona ei tule liikuttua samalla tavalla kuin toimistolle matkustaessa.

Se voi olla vaarallista. Järven tuttava kertoi istuneensa kotona etätöissä keittiön penkillä siten, että asento tuntui koko ajan epämukavalta.

Seurauksena tuttava sai jalkaansa veritulpan.

Ennen koronapandemiaa ostetulle kuntopyörälle tuli käyttöä. Kuva: Tuike Järvi

Jotta liikuntaa tulisi, Järvi on siirrellyt kannettavaa tietokonetta esimerkiksi terassille ja pystyttänyt sen välillä kissojen raapimispuun päälle. Järvi on myös ottanut uusia tapoja käyttöönsä: seisoma-asennossa hän pitää jalkojensa alla käärittyä jumppamattoa, joka pitää jalat aktiivisina.

Fraktio kuuluu niihin yrityksiin, joiden mielestä työpaikan kuuluu olla yhtä viihtyisä kuin kodinkin. Yrityksen toimistolla Kampissa on perinteisten säkkituolien ja sohvien lisäksi esimerkiksi sauna ja jopa pieni elokuvateatteri.

Nyt kotona ollessaan hän on kehittänyt uusia rutiineja. Taukojumppa on voinut olla esimerkiksi se, että Järvi katsoo puolen tunnin ajan reality-ohjelmaa.

”Yleensä tämä ei ole mahdollista. Mutta meidän yrityksessämme on muutenkin ajatuksena, että tarjotaan kaikki mahdolliset välineet, joiden kautta työntekijä voi onnistua parhaalla tavalla”, Järvi sanoo.

Tuike Järven naapurissa asuvat äiti ja sisko lähtivät kauppaan. Kuva: Tuike Järvi

Iltapäivällä hän jatkaa palavereja ja seuraa koronatilanteen kehittymistä. Järven mukaan it-alalla kilpailevat yritykset voivat olla keskenään hyvissä väleissä: tietoa jaetaan auliisti.

Koronaepidemian aikana ajatus on korostunut entisestään.

”Olin myös yhteydessä muiden kaltaistemme yritysten johtoon ja myyntiin ymmärtääkseni, mikä heidän näkemyksensä on tilanteesta ja miten koronan vaikutukset heille jo näkyvät”, Järvi kertoo.

Klaukkala on hieman syrjässä pääkaupungin sykkeestä, mutta naapurustossa koronaepidemian vaikutus näkyy selvästi.

Järvi on rakennuttanut asuintalonsa samalle tontille, jossa hänen lapsuudenkotinsa sijaitsee. Naapuritalossa asuvat edelleen hänen äitinsä ja siskonsa.

Perheessä on sovittu, että koronan aikana ollaan vain etäyhteydessä ikkunan tai parvekkeen kautta.

Juho Sallinen piti Herkku-kissaa sylissä. Kuva: Tuike Järvi

Klo 16.15

Näen ikkunasta kun opettajaäitini ja opiskelijasiskoni, jotka asuvat naapurissa, lähtevät kauppaan. He ovat myös etänä.

Päädymme illalla viestittelemään nopeasti kehittyvästä tilanteesta Slackissa vielä hetkisen töiden lopettamisen jälkeen, joka tapahtui noin 17.30 kieppeillä.

Järvi kertoo, että hänellä on periaatteessa mahdollisuus järjestellä omaa työpäiväänsä omien menojensa mukaan.

Toisaalta hän saattaa palata töiden pariin vielä hyvinkin myöhään illalla. Nykyaikaisessa tietotyössä tämä on tavallista: koskaan ei oikein tiedä, mihin työpäivä todella päättyy.

”Jos näen että asiakas kirjoittaa jotain mielenkiintoista sosiaaliseen mediaan, jaan sen kyllä meidän markkinointikanavallemme, ihan sama mitä kello on”, Järvi sanoo.

Perjantaina Tuike Järvi siirsi työpisteensä terassille. Kuva: Tuike Järvi

Onko kotona työskennellessä vaikeampaa vetää rajaa sen välille, mikä on työntekoa ja mikä ei?

Järvi ei pidä tätä itselleen ongelmana: hän pystyy määrittelemään, milloin tekee töitä. Toisaalta kotona oleskellessa hän voi käydä välissä vaikka lenkillä ja jatkaa työskentelyä virkistyneenä.

Sellaista hän ei kovin helpolla tekisi työpaikalla.

Toinen asia on yrityksen talous. Järven mukaan Fraktio on onnellisessa asemassa, sillä asiakkaita on monella alalla.

Yritys on rakentanut esimerkiksi ajanvarausjärjestelmiä terveysalan yrityksille. Ne työt tuskin häviävät nopeasti alta.

Toisaalta asiakkaiden joukossa on myös useita teollisuusyrityksiä, joiden tuotannossa koronan aiheuttama kriisitilanne näkyy jo nyt.

”Tunnistamme Fraktiossa olevamme onnekkaita, mutta kyllä tämä näkyy jo meilläkin liiketoiminnan hiljenemisenä”, Järvi sanoo.

Tuike Järven kissa Herkku halusi osallistua videopalaveriin. Kuva: Tuike Järvi

Tällä hetkellä moni suomalainen kantaa huolta tulevaisuudesta. Säilyvätkö työpaikat? Voiko lapsia enää lähettää puistoon leikkimään?

Esimerkiksi Järven puolison yrityksessä työntekijöiden palkka on kiinni siitä, että tilaukset eivät lopu kokonaan.

Silti monessa paikassa on niin, että työt on hoidettava myös poikkeusolosuhteissa, päivä kerrallaan.

Tuike Järvi yrittää nähdä tilanteessa positiiviset puolet: nyt on sopiva aika hengähtää hieman sosiaaliselta kuormitukselta ja nauttia kodista ja perheestä.

Yhden asian hän on ainakin oppinut: etätyö on lisännyt unen määrää. Se näkyy heti työnteon laadussa ja päivittäisessä olotilassa.

”Sain elämääni kaksi, jopa kolme tuntia lisää aikaa jokaiseen päivään, koska en istu bussissa”, Järvi sanoo.

Ikkunasta katsoessaan hän näkee naapurinsa, joka tekee tavallisesti pitkiä työpäiviä. Nyt naapuri pelaa koripalloa lapsensa kanssa.

Työt voivat odottaa vielä hetken.