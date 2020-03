Maailmanlaajuisen pörssiromahduksen keskellä on yksi toimiala, jonka osakkeiden hinnat ovat kulkeneet vastavirtaan.

Korona- eli SARS-CoV-2-virusta vastaan rokotteita ja hoitoja kehittävien lääkeyhtiöiden osakkeet ovat kallistuneet kymmeniä, joidenkin jopa satoja prosentteja vuodenvaihteen jälkeen.

Suurista voitoista ja ahneudesta parjattu lääketeollisuus on nyt ihmiskunnan toivo. Mikä yhtiö kehittää ensimmäisenä toimivan ja turvallisen rokotteen? Mikä yhtiö kehittää hoidon, jolla alkukantaisen mutta ovelan viruksen lisääntyminen saadaan sairastuneessa ihmiskehossa loppumaan?

Vastauksia etsitään nyt muun muassa verenvuotokuume ebolan hoidosta saaduista kokemuksista. Vuonna 2018 Afrikan Kongossa tehdyssä hoitokokeessa ebolapotilaiden kuolleisuus saatiin pienenemään Regeneron-yhtiön kehittämällä vasta-ainelääkkeellä.

Ebola tappaa keskimäärin noin puolet sairastuneista. Vasta-ainehoitoa saaneilla kuolleisuus pieneni noin kolmasosaan sairastuneista.

Muun muassa Kiinassa ja Italiassa vaikeasti sairaiden koronaviruspotilaiden hoidossa kokeillaan uusia lääkkeitä, jotka eivät ole käyneet läpi lääkkeiltä vaadittua normaalia hyväksymisprosessia. Kiinan Wuhanin sairaalassa hoidettiin torstaina koronaviruksen vuoksi tehohoidossa olevaa potilasta. Kuva: AFP

Nyt Regeneron ja moni muukin yhtiö on kehittämässä nimenomaan vasta-ainelääkettä koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. Niiden teho perustuu samoihin vasta-aineisiin, joita sairastuneen keho alkaa tuottaa viruksen taltuttaakseen. Ihmisen vasta-aineita tuottavia soluja tai niiden geenejä voidaan kloonata. Kloonatut solut saadaan sitten tuottamaan samoja vasta-aineita laboratorio-oloissa bioreaktoreissa.

Regeneron tuottaa ihmissolujen kaltaiset, vasta-aineita tuottavat solut geneettisesti muunnelluilla hiirillä.

”Mekin olemme tekemässä siihen liittyvää tutkimusta täällä yliopistolla. Olemme kasvattaneet virusta ja kloonanneet vasta-aineita. Tällaisten monoklonaalisten vasta-aineiden käyttö sairauksien hoidossa on ylipäätään lisääntynyt. Esimerkiksi reumaa hoidetaan niillä”, Helsingin yliopiston kliinisen mikrobiologian professori Olli Vapalahti sanoo.

Vasta-aineiden käytössä on se etu, että kyseessä ovat ihmiskehon omat molekyylit, joten niiden käytön voisi kuvitella olevan turvallista. Koronaviruspotilaille annetaan ainakin Kiinassa kokeilumielessä myös vielä suoraviivaisempaa vasta-ainehoitoa. Siinä potilaille tiputetaan suoraan sairaudesta parantuneilta ihmisiltä otettua veriplasmaa, joka sisältää vasta-aineita.

Regeneronin on tarkoitus aloittaa kliiniset potilaskokeet kahteen eri vasta-aineeseen perustuvalla hoidolla kesäkuussa. Vasta-ainehoitoa kehittävät monet muutkin yhtiöt, kuten lääkejätti Eli Lilly ja viime syksynä Nasdaq-pörssiin listautunut Vir Biotechnology.

Jo olemassaolevia virus- ja reumalääkkeitä kokeillaan uuden taudin hoidossa

Vapalahden mukaan lääketeollisuus on lähtenyt etsimään vastauksia koronavirusepidemian hoitoon ylipäätään mahdollisimman nopeasti käyttöön otettavista ratkaisuista. Kokonaan uuden lääkkeen kehittäminen tutkijoiden laboratorioissa luomista molekyyleistä kliinisiin potilaskokeisiin kestää useita vuosia.

Vaikka jokin molekyyli saadaan laboratorio-oloissa tehoamaan virukseen, sen turvallisuus ihmiselle pitää varmistaa monipolvisin laboratorio-, eläin- ja potilaskokein. Moni aihioista hylätään, koska ne osoittautuvat liian myrkyllisiksi esimerkiksi maksalle.

Kuvituskuva koronaviruksesta. Kuva: Cdc

Siksi uuteen koronavirukseen kokeillaan nyt monia jo olemassa olevia lääkkeitä. Gilead-lääkeyhtiön osake on ollut kovassa nosteessa sen jälkeen, kun yhtiön kehittämän remdesivir-lääkkeen tehosta koronavirukseen saatiin ensimmäisiä viitteitä.

Gilead kehitti lääkkeen alun perin ebolan hoitoon. Siihen se ei tepsinyt, mutta uuden koronaviruksen kanssa saattaa olla toisin.

Tammikuussa Everettissä Washingtonin osavaltiossa hoidetulle koronavirusinfektion hyvin huonoon kuntoon ajamalle miehelle annettiin koemielessä remdesiviriä. Seuraavana päivänä hänen vointinsa alkoi kohentua.

Nyt lääkettä annetaan poikkeusluvalla sekä Kiinassa että Italiassa ja Yhdysvalloissa taudin vakavaa muotoa sairastaville potilaille. Viralliset lääkekokeet ovat myös käynnissä ja niistä saadaan tuloksia huhti–toukokuussa.

Italiassa sairaalat ovat vakavasti ylikuormittuneet epidemian takia. Koronaviruspotilasta hoidettiin sairaalassa Cremonassa torstaina. Kuva: FLAVIO LO SCALZO / REUTERS

Kun virus on saanut vallan, lääkehoidon teho voi olla heikko

Japanilaisen Fujifilm Toyaman alun perin influenssan hoitoon kehittämä favipiravir on myös tehonnut koronavirukseen, kun sitä on annettu Kiinassa ja Japanissa potilaille taudin alkuvaiheessa. Yhtiön kurssi ponkaisi 15 prosentin nousuun keskiviikkona, kun uutinen tuli julki.

Vapalahden mukaan ongelma niin vasta-aineiden kuin remdesivirin tai favipiravirin kaltaisten viruslääkkeiden käytössä on se, että niitä pitäisi päästä antamaan jo taudin alkuvaiheessa, kun virusta on ihmisen elimistössä vasta vähän. Koronavirusinfektio on kuitenkin usein lievä ja alkuun oireeton, joten hoidon oikea ajoittaminen ja kohdentaminen on vaikeaa.

Tulehduksen oireiden lievittämiseen kokeillaan paraikaa myös reumalääkkeitä, jotka hillitsevät vakavasti oireilevan potilaan elimistön ylimitoitettua puolustusreaktiota. Sekä Rochen myymän Actemran että Regeneronin Kevzara-lääkkeen hoitotuloksista koronaviruspotilailla on luvassa tietoa muutaman viikon kuluttua.

Myös hi-viruksen hoidossa käytettävä AbbVie-yhtiön Kaletra-lääkettä kokeillaan viruksen taltuttamisessa.

Koronavirusrokotteen kehitystyö on menossa WHO:n mukaan yli 40:ssä tutkimuslaitoksessa ja yrityksessä. Suurista lääkeyhtiöistä projekteissa ovat mukana ainakin Pfizer, Glaxo Smith Kline ja Johnsson & Johnsson. Moderna-niminen yhtiö aloitti oman rokotteensa kliiniset testit jo helmikuussa, mutta valmista rokotetta ei odoteta markkinoille vielä pitkään aikaan.

Koronavirusrokotteen ei uskota ehtivän avuksi tämän epidemian aikana, mutta siitä on apua, jos tauti jää kiertämään maailmaa pysyvästi niin kuin kausi-influenssa. Tässä annetaan influessarokotetta helsinkiläisellä työpaikalla. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Suomesta viedään tulehdusarvojen testaukseen tarvittavia tuotteita

Suomessa toimivalla lääketeollisuudella ei ole suoraan koronaviruksen hoitoon liittyviä lääkkeitä tai rokotetutkimusta. Lääketehdas Orionin tavallisten särky- ja tulehduskipulääkkeiden kysyntä on hetkellisesti paisunut, kun niitä on hamstrattu apteekeista Suomessa.

”Myös Suomen ulkopuolella olemme saaneet lisätilauksia esimerkiksi tehohoidon potilaille käytettävästä rauhoitteesta. Olemme tehneet jonkin verran ylitöitä kaikilla lääkevalmistetehtaillamme, jotta pystymme vastaamaan niin kotimaiseen kuin kansainväliseenkin kasvaneeseen kysyntään”, kaupallisista toiminnoista ja alkuperälääkkeistä vastaava johtaja Satu Ahomäki sanoo.

Sairaalasänkyjä tekevälle Lojerille on tullut Pohjoismaista uusia tiedusteluja sairaalasänkyjen toimituksista.

”Tarvittaessa pystymme jonkin verran lisäämään tuotantoa, mutta alihankintaketjun kyky toimittaa komponentteja on kysymysmerkki. Toistaiseksi tiedustelut ovat olleet alustavia”, myyntijohtaja Jouni Maksimainen sanoo.

Lojer tekee myös kuntoutuksessa käytettäviä laitteita ja hoitopöytiä. Niiden myynti on Maksimaisen mukaan seisahtunut epidemian myötä. Fysioterapeuttien asiakkaat ovat kaikonneet.

Espoossa toimiva Medix Biochemica tekee monoklonaalisia vasta-aineita diagnostiseen käyttöön. Yrityksen vasta-aineita ei siis käytetä sairauksien hoidossa, vaan erilaisissa laboratoriokokeissa.

Johtaja Laura-Leena Kiiskisen mukaan tiettyjen tulehdusarvo crp:n testauksessa käytettävien vasta-aineiden kysyntä erityisesti Kiinassa on kasvanut.

”Crp:hen perustuvia testejä on Kiinassa menestyksekkäästi käytetty covid-19-potilaiden erotteluun tavallisista flunssapotilaista”, Kiiskinen sanoo.

Myös entisen Orion Diagnostican, nykyisen Aidianin tekemien crp-testien kysyntä on Kiinassa kasvanut epidemian myötä. Crp-arvon nousu kertoo yleensä bakteeri-infektiosta, eikä se reagoi esimerkiksi tavalliseen virusperäiseen flunssaan.

Vakavissa virusinfektioissa, kuten aiemmin lintuinfluenssassa ja sarsissa, tauti kuitenkin näkyy kohonneena crp-arvona. Kiinassa huomattiin, että myös koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti nostaa crp-arvoa.

Kauppalehden mukaan suomalaisen Faronin kehittämästä hengitysvaikeusoireyhtymän hoitoon käytetystä lääkkeestä voisi olla hyötyä tehohoitoon joutuvien koronaviruspotilaiden hoidossa. Lääkkeellä ei kuitenkaan vielä ole myyntilupaa.